Компания Леонида Барышева «ударила» по экспорту соусами и конфетами

«Эссен Продакшн АГ» сохранил положительную динамику, а также зашел на рынок Китая с конфетами и положил на прилавки Канады и Финляндии свои соусы и приправы

Как узнало “Реальное время”, самый крупный производитель кондитерских изделий и соусов в Татарстане начал реализовывать конфеты с пониженным содержанием сахара в Поднебесной. В свою очередь, в Финляндии и Канаде с июля доступны соусы производства “Эссен Продакшн АГ”. Подробнее о том, как в текущих турбулентных условиях компания расширила свое присутствие до 34 стран и продолжает наращивать позитивные показатели при общероссийском негативном прогнозе — в нашем материале.

В плюсе даже в условиях нестабильности

Для экспортеров 2020 год уже выдался сложным и богатым на неожиданные повороты. В “Эссен Продакшн АГ” констатируют, что из-за пандемии были закрыты границы Турции и Ирака, частично закрыты города в Казахстане, в результате чего возникали проблемы с поставкой продукции в эти страны, росла стоимость транспортной логистики. В Европе из-за карантина в торговых сетях в марте стали отменять запланированные акции, а в апреле, когда рынок начал привыкать к новой реальности, значительно выросла конкуренция между поставщиками.

Аналитический центр по внешней торговле при минпромторге (АЦВТ) отмечает, что свою роль вснижении доли экспорта сыграла не только пандемия. На него также повлияли другие факторы: нестабильный рубль и падение мирового спроса на товары и услуги.

Российский экспортный центр еще не подвел итоги первого полугодия, однако, по прогнозам АЦВТ, доля несырьевого неэнергетического экспорта за апрель-июнь может снизится на 12%. Прогнозы на второй квартал 2020 года еще менее оптимистичны — ожидается падение на 17% в годовом выражении.

В «Эссен», который на протяжении многих лет является в Татарстане крупнейшим экспортером пищевой продукции за рубеж, прирост продолжается. Это происходит благодаря эффективной работе на существующих рынках сбыта и выходу на новые. Если по итогам 2019 года увеличение объемов экспорта в тоннах по отношению к 2018 году составил 11%, а годовой оборот — 3,6 млрд рублей, то в этом году динамика продаж по всем категориям товаров — плюс 15% по отношению к прошлому году при запланированных изначально плюс 20%. Положительные показатели наблюдаются с мая, хотя по кондитерским изделиям динамика не такая значительная. Их сезонность вернется с приходом осени, а пока прирост доли экспорта сладкой продукции обеспечивает рынок Китая, говорит Наталья Зенина, руководитель отдела по внешнеэкономической деятельности компании.

В «Эссен» в этом году динамика экспортных продаж по всем категориям товаров — плюс 15%

Новые страны для экспорта

В июле на пресс-конференции, посвященной деятельности “Эссен Продакшн АГ” отмечали, что компания экспортирует свой товар в 32 страны. Тогда заявлялось, что с Ираком, Черногорией, Италией и Норвегией договорные отношения налажены в 2019 году, а в перспективе сотрудничество может расшириться до Кореи, Таиланда и Канады.

Буквально спустя месяц перечень стран, где представлена продукция “Эссена”, пополнился еще двумя государствами. За это время в Канаду и Финляндию отгружены первые поставки майонезов и майонезных соусов, кетчупов и соусов на томатной основе, приправ. Аналитики компании исследовали рынки и выяснили, что в этих странах присутствуют производители со всего мира, но спрос на российские кетчупы, майонезы и приправы есть. В Канаде партнером татарстанского производителя стал крупный местный дистрибьютор, который работает с ритейл-форматом, суб-дистрибьюторами, оптовыми клиентами, а также поставляет продукты в розничные торговые точки.

Перед выходом на новый рынок компания участвовала в крупнейшей канадской выставке в 2018 году, где провела первые переговоры с партнерами. Далее упаковку товара оформляли под требования рынка, организовывали транспортную логистику.

В июле в Канаду и Финляндию отгружены первые поставки майонезов и майонезных соусов, кетчупов и соусов на томатной основе, приправ

По-своему особенный китайский рынок

Практически два года от начала работы с новым рынком и до появления товара на местных прилавках — это обычная практика, поскольку такая работа имеет свою специфику, сложности и зависит от многих обстоятельств. Так и с Китаем: потребовался не один год. Первые поставки были осуществлены еще в 2014 году и тогда опыт показал, что на рынке востребованы джемы made in Татарстан. Потом специально для Поднебесной разработали конфеты по индивидуальной рецептуре — в них на 30% меньше сахара, чем в обычном продукте “Эссен Продакшн АГ”. Дистрибьютер, реализующий товар партнера, работает по всей стране, а сам дислоцируется в северной части (Пекин, Хэйхэ, Харбин), где культура питания схожа с российской.

— Это крупный проект. Созданы несколько видов конфет специально для Китая с уменьшенным содержанием сахара, также изменена рецептура по структуре некоторых видов конфет, — комментирует Наталья Зенина, руководитель отдела по внешнеэкономической деятельности. По ее словам, это не повлекло за собой дополнительных вложений.Все сделали в рамках действующего завода, изменив технологию производства.

По словам Натальи Зениной, специально для Китая были созданы несколько видов конфет с уменьшенным содержанием сахара

В процессе работы татарстанская компания столкнулась с рядом других особенностей Поднебесной. Свою роль сыграл менталитет китайцев: “да” при определенных обстоятельствах на самом деле может означать “нет”, для партнеров важно, чтобы российская сторона немедленно реагировала на их запросы, иначе это могут воспринять, как незаинтересованность в сотрудничестве. Еще один немаловажный нюанс, который касается уже непосредственно работы на рынке — китайцы готовы вести дела только с китайцами, поэтому для того, чтобы товар появился на их прилавках, необходимо заручиться поддержкой местного партнера.

— Самое главное — найти надежного партнера, у которого есть финансовое обеспечение и каналы сбыта. Дистрибьютор уже ведет диалог со всеми клиентами, — отмечает Наталья Зенина.

В будущем компания планирует продолжить заходить на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии, считая их перспективными. Уже сейчас активная работа ведется в Корее и Таиланде, где татарстанская продукция находится на этапе сертификации.

Материал подготовлен при участии пресс-службы АО "Эссен Продакшн АГ"