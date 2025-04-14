Лучшие игроки полуфинала чемпионата России по водному поло получили призы от ПАО «Казаньоргсинтез»

Награждены были воспитанник казанской школы водного поло Арслан Закиров и москвич Кирилл Новоксенов

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Хорошей традицией в новом спортивном году стало вручение специальных подарков от титульного спонсора СК «Синтез» по итогам ключевых матчей соревнований по водному поло. Не стал исключением и первый полуфинальный матч чемпионата России в Казани.

11 апреля действующий чемпион и лидер сезона «КОС-Синтез» обыграл МК СШОР ВОСТОК на старте серии игр за путевку в финал со счетом 15-7. Большой вклад в итоговый результат внесли два подвижных нападающих команд-соперников: воспитанник казанской школы водного поло Арслан Закиров (4 гола) и москвич Кирилл Новоксенов (3 гола).

Памятные призы от ПАО «Казаньоргсинтез» сразу после завершения поединка вручил руководитель службы управления основными фондами ПАО «Казаньоргсинтез» Василий Игошев, пожелав ватерполистам больших спортивных успехов и крепкого здоровья.

Реклама. ООО «Спортивный клуб «Синтез»