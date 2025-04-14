«Ак Барс» сыграет в Москве второй матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Расклады перед вторым матчем серии «Динамо» — «Ак Барс»

«Ак Барс» сыграет в Москве второй матч серии с «Динамо» в рамках второго раунда Кубка Гагарина. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

В стартовой игре серии «Ак Барс» победил московское «Динамо» со счетом 5:3. Дублем в составе казанцев отметился Дмитрий Яшкин, в свое время выступавший за «бело-голубых». Еще один гол в активе Эрика О'Делла, начинавшего нынешний сезон в составе «Динамо».

После поражения тренер москвичей Алексей Кудашов сетовал на проблемы при игре его команды на «пятаке» возле своих ворот и на вбрасываниях. Анвар Гатиятулин остался доволен выступлением «барсов» и рассказал о влиянии бывшего рулевого «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Подробнее об итогах первой встречи команд в плей-офф читайте в материале «Реального времени».

Перед ответной игрой в Москве у «Динамо» нет игроков в списке травмированных. У «Ак Барса» в нем остается нападающий Егор Бабенко. При этом казанцы три матча подряд оставляют вне заявки форвардов Егора Коршкова и Семена Кошелева по игровым причинам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл все три очных поединка с московским «Динамо». Во всех из них «барсы» забрасывали более пяти шайб за игру. Дважды казанцы оказались сильнее в регулярном чемпионате — 5:4 и 6:5.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер возглавил список лучших бомбардиров среди игроков своего амплуа в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В активе игрока казанцев два гола и шесть голевых передач за восемь матчей плей-офф.

Второй матч серии в Москве в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин