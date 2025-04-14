Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде

Летняя Универсиада в 2025 году пройдет в Германии

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде в 2025 году в Германии. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Россия не участвовала на летних Универсиадах с 2019 года.

— Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается. Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU, и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность, — сказал Дегтярев ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Международная федерация университетского спорта (FISU) в январе сообщала, что российские спортсмены смогут выступить на Универсиаде, если отберутся на соревнования в нейтральном статусе.

В 2019 году летняя Универсиада проходила в Красноярске, россияне заняли второе место в общем медальном зачете турнира.

Зульфат Шафигуллин