«Ак Барс» лидирует по проценту выигранных серий плей-офф в истории КХЛ

Казанский «Ак Барс» победил в 70% серий в Кубке Гагарина

«Ак Барс» возглавляет список команд по проценту выигранных серий плей-офф в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда немного опережает ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

«Ак Барс» выиграл 70% серий плей-офф в Кубке Гагарина за всю историю существования КХЛ. Казанцы победили в 28 случаях из 40, в том числе трижды в пяти финальных сериях турнира.

В тройку лучших по проценту побед в плей-офф вошли ЦСКА (69%) и «Металлург» (67%) из Магнитогорска. Четвертое место занимает СКА (67%), пятое — московское «Динамо» (61%). Пять клубов КХЛ еще ни разу не побеждали в сериях плей-офф: «Куньлунь», «Лада», «Амур», «Витязь» и «Сочи».



Нынешний соперник «Ак Барса» во втором раунде Кубка Гагарина — московское «Динамо» выиграло лишь 30% серий в четвертьфинальных стадиях турнира. Казанцы на этой стадии побеждали в 80% случаев.

Зульфат Шафигуллин