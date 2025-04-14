Стали известны все пары плей-офф и плей-ин по итогам регулярного чемпионата НБА

Фото: Максим Платонов

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин по итогам регулярного чемпионата НБА, завершившегося в воскресенье.

Так, победитель Западной конференции «Оклахома Сити Тандер» и занявший второе место «Хьюстон Рокетс» узнают своих противников по итогам раунда плей-ин.

«Хьюстон» сыграет с победителем матча плей-ин «Голден Стэйт Уорриорз» (7) — «Мемфис Гриззлис» (8). Проигравший в этой паре определит участника плей-офф и соперника «Оклахомы» в матче с победителем встречи «Сакраменто Кингз» (9) — «Даллас Маверикс» (10).

«Лос-Анджелес Лейкерс» (3-е место) сыграет в первом раунде плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (6), а «Денвер Наггетс» (4) — с «Лос-Анджелес Клипперс» (5).

Серебро Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с победителем матча плей-ин «Орландо Мэджик» (7) — «Атланта Хоукс» (8), а проигравший в этом матче определит в противостоянии с победителем встречи «Чикаго Буллз» (9) — «Майами Хит» (10) соперника «Кливленд Кавальерс» (1).

Также в первом раунде «Нью-Йорк Никс» (3) сыграет с «Детройт Пистонс» (6), а «Индиана Пэйсерс» (4) — с «Милуоки Бакс» (5).

Елизавета Пуншева