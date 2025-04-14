Фигуристка Софья Муравьева может перейти в группу Тутберидзе

Фото: Динар Фатыхов

Российская фигуристка Софья Муравьева больше не представляет группу тренера Евгения Плющенко. Об этом сообщает академия Плющенко.

По данным РИА «Новости», фигуристку отчислили из «Ангелов Плющенко» из-за срывов тренировок, хамства в адрес тренеров и битье льда. В дальнейшем Муравьева может перейти в группу тренеров Этери Тутберидзе или Алексея Мишина.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Академия Плющенко доводит до всеобщего сведения, что с 10 апреля 2025 года Софья Муравьева больше не представляет наш клуб. Договор с Софьей расторгается до завершения срока его действия по инициативе главного тренера Евгения Плющенко без каких-либо взысканий со спортсмена в пользу академии, — говорится в соцсетях «Ангелов Плющенко».



Муравьева является серебряным призером чемпионата России, чемпионом страны по прыжкам. Также в ее активе победы на этапах российских и международных Гран-при.

Зульфат Шафигуллин