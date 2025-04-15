Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович претендует на звание лучшего тренера Единой лиги

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович вновь вошел в число главных претендентов на звание лучшего тренера сезона-2024/25 в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На престижную награду, вручаемую ежегодно с сезона-2013/14, также претендуют:

Хавьер Паскуаль (1-е место в регулярном чемпионате, 39 побед в 44 матчах);

Андреас Пистиолис (2-е место в регулярном чемпионате, 37 побед в 44 матчах);

Андрей Ведищев (4-е место в регулярном чемпионате, 32 победы в 44 матчах).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перасович возглавляет УНИКС с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством команда впервые стала чемпионом Единой лиги ВТБ и России. А в завершившемся чемпионате казанцы во главе с балканским тренером впервые в истории турнира выиграли регулярный чемпионат.

Кроме того, в минувшем сезоне наставник УНИКСа был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Также он завоевал с татарстанской командой серебряные медали турнира. Ранее в 2022 году УНИКС во главе с Перасовичем стал обладателем бронзы чемпионата Единой лиги и России, а также претендовал на попадание в плей-офф Евролиги.

Велимир Перасович трижды выбран главным тренером на Матч всех звезд (2022, 2023, 2024).

Рената Валеева