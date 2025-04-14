Тренер «Нефтехимика» прокомментировал слухи о договорном характере матча с «Уралом»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что матч 28-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги с екатеринбургским «Уралом» мог носить договорной характер. Об этом он заявил в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

— Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред, — сказал Новиков

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил о возможном договорном характере матча между «Уралом» и «Нефтехимиком», который состоялся 11 апреля в Екатеринбурге и завершился победой хозяев со счетом 3:2. При этом к 66-й минуте «Урал» проигрывал со счетом 0:2.

Рената Валеева