Тренер «Нефтехимика» прокомментировал слухи о договорном характере матча с «Уралом»
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что матч 28-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги с екатеринбургским «Уралом» мог носить договорной характер. Об этом он заявил в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
— Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред, — сказал Новиков
Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил о возможном договорном характере матча между «Уралом» и «Нефтехимиком», который состоялся 11 апреля в Екатеринбурге и завершился победой хозяев со счетом 3:2. При этом к 66-й минуте «Урал» проигрывал со счетом 0:2.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.