На эмблему Минспорта вернулись христианские кресты по поручению Дегтярева
Христианские кресты вернулись на эмблему Министерства спорта России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Михаил Дегтярев.
— Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты. Официальные паблики уже сменили логотип, — говорится в сообщении телеграм-канала, связанного с министром.
Ранее вместо христианских крестов на эмблеме Минспорта были ромбики. В одном из своих выступлений до этого Дегтярев возмутился символикой ведомства.
Это не единичный случай использования российскими госструктурами подобного элемента фирменного стиля. На сайте Кремля также используется эмблема с ромбами вместо крестов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.