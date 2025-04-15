На эмблему Минспорта вернулись христианские кресты по поручению Дегтярева

Фото: Динар Фатыхов

Христианские кресты вернулись на эмблему Министерства спорта России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Михаил Дегтярев.

— Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты. Официальные паблики уже сменили логотип, — говорится в сообщении телеграм-канала, связанного с министром.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее вместо христианских крестов на эмблеме Минспорта были ромбики. В одном из своих выступлений до этого Дегтярев возмутился символикой ведомства.

Это не единичный случай использования российскими госструктурами подобного элемента фирменного стиля. На сайте Кремля также используется эмблема с ромбами вместо крестов.

Зульфат Шафигуллин