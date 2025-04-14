Тренер «Динамо» Кудашов назвал ключевую проблему в серии с «Ак Барсом»

«Динамо» проиграло оба домашних матча серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов назвал оборону «Ак Барса» ключевой проблемой его команды в серии плей-офф во втором раунде. «Бело-голубые» проиграли обе домашние встречи с казанцами.

Кудашов считает, что «Ак Барс» очень хорошо играет в обороне, из-за чего его команде не удается реализовать свои моменты.

— Соперник очень хорошо играет в обороне. Пока не можем найти ключи, как пробиться. Не хватало агрессии в атаке, поэтому не было удалений. Мы все обговорили, нужно самим лучше играть на пятаке. Чтобы бросить по воротам, должна быть линия броска. Мотивация была с первой игры, счёт не имеет значения. Иногда в гостях играть легче чем дома, — передает слова Кудашова телеканал «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» выиграл второй матч серии с «Динамо» со счетом 2:0. Это первая «сухая» игра казанской команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. При этом в трех предыдущих очных поединках с «Динамо» казанцы забивали не менее пяти шайб. Дважды «барсы» победили в «регулярке» — 5:4 и 6:5, еще раз в плей-офф — 5:3.



«Ак Барсу» осталось одержать две победы в серии с «Динамо» для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Следующие два матча команды проведут в Казани 16 и 18 апреля.

Зульфат Шафигуллин