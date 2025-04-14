Гатиятулин рассказал, за счет чего «Ак Барс» смог победить «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» во второй игре серии Кубка Гагарина. Казанцы победили в Москве со счетом 2:0, впервые не пропустив в текущем розыгрыше плей-офф.

Гатиятулин заявил, что «Ак Барс» сыграл правильно после забитого гола в первом периоде.

— Мы концентрировались на своей игре, разобрали предыдущий матч, расставили акценты, на которые нужно обратить внимание. Хорошо начали первый период, воспользовались своими активными отрезками. Дальше нужно было сыграть правильно и с предельной концентрацией. Разберём матч, проанализируем. Играют две равные команды, решает исход матча то, как команда распоряжается своими хорошими отрезками, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» повел в серии с «Динамо» до четырех побед со счетом 2:0. В составе казанцев шайбы забросили Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 45 бросков соперника, а также установил рекорд клуба по «сухим» матчам в Кубке Гагарина. Для вратаря этот шатаут стал седьмым в карьере в играх плей-офф.



Следующие два матча серии между «Ак Барсом» и «Динамо» пройдут в Казани 16 и 18 апреля в 19.30 по московскому времени. В случае двух домашних побед, казанцы выйдут в третий раунд Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин