«Зенит-Казань» выиграл первый матч финала у питерского «Зенита»

Действующий чемпион России по волейболу стартовал в финальной серии с победы

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» обыграл в Казани питерский «Зенит» со счетом 3:0 в первой игре финальной серии плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова ни разу не позволила сопернику набрать более 21 очка за сет.

«Зенит-Казань» победил в трех партиях со счетом 25:18, 25:17 и 25:21. Питерскую команду возглавляет бывший тренер казанцев Владимир Алекно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу «Зенита-Казани». Следующий матч финала пройдет 16 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени.

Казанский «Зенит» выступает в ранге действующего двукратного чемпиона Суперлиги. Подопечные Вербова два сезона подряд побеждали в финальной серии чемпионата московское «Динамо».

«Зенит-Казань» — «Зенит» — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Зульфат Шафигуллин