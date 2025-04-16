«Ак Барс» сыграет в Казани с «Динамо» в третьем матче серии Кубка Гагарина

Команда Гатиятулина выиграла оба московских матча серии плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани с московским «Динамо» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» выиграл оба матча серии в Москве — 5:3 и 2:0. Казанцы пока не проигрывали «Динамо» в нынешнем сезоне. Ранее в регулярном чемпионате «барсы» дважды победили «бело-голубых» — 5:4 и 6:5.

Во второй игре серии команда Анвара Гатиятулина впервые сыграла на «ноль» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Для вратаря Тимура Билялова этот «сухарь» стал уже седьмым за карьеру в плей-офф, что является клубным рекордом.

«Ак Барс» ведет в серии с московским «Динамо» со счетом 2:0, казанцам осталось одержать две победы до выхода в следующий раунд. Команды впервые сыграют в Казани в рамках нынешнего плей-офф.

Матч может стать юбилейным для двух хоккеистов «Динамо». Для форварда Седрика Пакетта игра станет 200-м, а для вратаря Владислава Подъяпольского — 350-м за карьеру в КХЛ.



В прямом эфире матч в Казани между «Ак Барсом» и московским «Динамо» покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени. В параллельной встрече в Минске местное «Динамо» сыграет с «Трактором», где челябинцы ведут 2:0 в серии.

Зульфат Шафигуллин