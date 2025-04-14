Центровой УНИКСа Исмаэль Бако вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако признан одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ и включен в символическую пятерку по итогам прошедшей недели.

Вместе с Бако в символическую сборную вошли: Илья Попов («Уралмаш»), Алексей Швед («Зенит»), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород») и Калеб Агада («Автодор»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги против ЦСКА Исмаэль Бако продемонстрировал отличную игру, оформив дабл-дабл: 14 очков и 13 подборов. Это позволило ему стать четвертым по результативности игроком УНИКСа в победном матче против армейцев.

УНИКС завершил регулярный чемпионат победой над ЦСКА на домашней площадке, что особенно ценно в условиях короткой скамейки запасных.

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