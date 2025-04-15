Эксперт Бубнов сравнил мяч Шабанхаджая «Локомотиву» с голами Пеле

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил забитый мяч полузащитника «Рубина» Дардана Шабанхаджая в ворота «Локомотива» с голами бразильца Пеле. Казанская команда обыграла «железнодорожников» на домашнем стадионе со счетом 1:0.

Бубнов заявил, что Пеле не забивал таких красивых голов, как Шабанхаджай.

— Беда «Локомотива» — они не знают, где надо сфолить. Там этот, который бежал и забил гол, там четыре человека могли сфолить. А они его пропускали, надеялись друг на друга. Пеле такие голы не забивал, — сказал Бубнов в эфире «Коммент Шоу».

Шабанхаджай забил в ворота «Локомотива» на 50-й минуте матча, по пути обыграв четырех защитников. Его мяч стал единственным и победным для «Рубина».



Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков после 24 туров и занимает седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» отстает от идущего шестым «Локомотива» на пять очков.

Следующий матч «Рубин» проведет в Москве 20 апреля с «Динамо» в 14.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин