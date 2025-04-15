Тему допуска российских лыжников не включили в повестку заседания FIS

Вопрос возвращения россиян на мировые старты не будут обсуждать на ближайшем заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS). Тема по допуску российских лыжников не вошла в повестку дня на 16 апреля. Об этом заявила член правления FIS шведка Карин Маттсон.

— Этот вопрос не входит в повестку дня, — приводит слова Маттсон SVT Sport.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе говорила, что тему допуска россиян обсудят на ближайшем заседании FIS.



Российские лыжники отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Если россиян не допустят до отборочных стартов, то лыжники из России не смогут квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Зульфат Шафигуллин