«Ак Барс» назвал состав на вторую игру с «Динамо» в Кубке Гагарина

Одно изменение в составе казанской команды: Пустозерова заменил Кошелев

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на второй матч серии с «Динамо» в плей-офф. Анвар Гатиятулин произвел одну замену по сравнению с предыдущей игрой в Москве.

Второй матч серии с «Динамо» пропустит нападающий Алексей Пустозеров, вместо которого заявлен Семен Кошелев. По некоторым данным, изменение связано с состоянием здоровья хоккеиста. Кошелев не выходил в основе «Ак Барса» три игры подряд.

В четвертый раз остался вне заявки нападающий Егор Коршков. В воротах «Ак Барса» снова сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. «Динамо» поменяло вратаря после поражения в первой игре: Максима Моторыгина сменил Владислав Подъяпольский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру из Москвы покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и местный ТНВ в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0. После московской игры команды переедут в Казань, где проведут еще два матча.

В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» (4:3), «Динамо» оказалось сильнее СКА (4:2).



Зульфат Шафигуллин