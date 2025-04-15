Александр Овечкин стал самым богатым игроком в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых богатых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по данным статистического портала Sportrac. Об этом пишет РИА «Новости».

На данный момент Овечкин заработал $161,72 млн. Текущий контракт действует до конца сезона 2025/26, по нему россиянин заработает еще девять миллионов, общая сумма за карьеру достигнет $170,72 миллиона.

Второе место занимает канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (155,89 млн; 173,29 млн по окончании контракта), а третье — его партнер по команде россиянин Евгений Малкин (146,87 млн; 151,67 млн по окончании контракта).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Овечкин также установил снайперский рекорд лиги, забив 896 голов и опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Рената Валеева