Колесников стал чемпионом России по плаванию на 100 метров на спине

Фото: Динар Фатыхов

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в Казани.

Колесников проплыл дистанцию за 50,04 секунды. Второе место занял пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев (52,15), бронзу завоевал Павел Самусенко (52,40). Все три призера выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На дистанции 400 метров вольным стилем сильнейшим стал Егор Бабинич (3.48,71), вторым финишировал Николай Колесников (3.49,16), третьим стал Роман Котов (3.50,28). Никто из призеров не выполнил норматив для участия в чемпионате мира.

У женщин на дистанции 50 метров на спине победила Алина Гайфутдинова (27,62), второе место заняла Мария Осетрова (28,26), тройку замкнула Милана Степанова (28,48). Все призеры выполнили норматив.

Чемпионат России по плаванию завершится 18 апреля.

Рената Валеева