Косу — о своем драфте: «Спасибо «Миннесоте Линкс», которая поверила в меня»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард сборной России и екатеринбургского БК УГМК Анастасия Олаири Косу была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА клубом «Миннесота Линкс», сообщает «СЭ».

— Это была цель, к которой я стремилась и усердно работала. Я безумно благодарна за возможность стать частью WNBA и горжусь тем, что попала на драфт. Спасибо «Миннесоте Линкс», которая поверила в меня и рассмотрела мою кандидатуру. Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы «Миннесота Линкс» не пожалела о своем выборе. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, это наш общий шаг вперед, — рассказала Косу «СЭ».

«Миннесота Линкс» является одной из самых титулованных команд WNBA, в ее активе четыре чемпионских титула. Ранее за эту команду выступала российская баскетболистка Светлана Абросимова.

Косу стала первой российской баскетболисткой, выбранной на драфте WNBA с 2018 года. Под первым номером драфта клуб «Даллас Уингз» выбрал Пэйдж Бьюкерс.

Рената Валеева