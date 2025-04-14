Пригода выиграл золото на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 м брассом

Фото: Динар Фатыхов

Кирилл Пригода стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 метров брассом, показав результат 59,4 секунды. Соревнования проходят в Казани.

Второе место занял Данил Семьянинов (59,65), третье — Иван Кожакин (1.00,14). Пригода и Семьянинов выполнили норматив отбора на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

На дистанции 800 метров вольным стилем у женщин победила Софья Дьякова с результатом 8 минут 24,93 секунды, 2-е место заняла Ксения Мишарина (8 минут 28,69 секунды). Обе спортсменки также выполнили норматив для участия в чемпионате мира.

Софья Дьякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соревнования в Казани являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира. Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе, без права ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Кириллу Пригоде 29 лет. Он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и завоевал три золотые и три серебряные награды на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в 2024 году.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.

Рената Валеева