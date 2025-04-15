Еще шесть пловцов в Казани отобрались на чемпионат мира

Фото: Максим Платонов

По итогам третьего дня чемпионата России по плаванию в Казани, еще шесть российских спортсменов получили право выступить на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и женщины, которые боролись за возможность представить страну на международной арене. Результаты третьего дня:

200 м на спине (норматив 2.11,08): Дарья Зарубенкова (2.10,44), Милана Степанова (2.10,46) — обе спортсменки выполнили норматив.

100 м вольным стилем (54,25): Дарья Клепикова (53,53), Дарья Трофимова (54,17) — обе спортсменки выполнили норматив.

100 м баттерфляй (51,51): Андрей Минаков (50,82) — рекорд России, Михаил Антипов (51,25), Роман Шевляков (51,28) — все три спортсмена выполнили норматив.

800 м вольным стилем (7.47,02): Александр Степанов (7.49,36), Андрей Филипец (7.52,97), Иван Моргун (7.54,46) — никто норматив не выполнил.

4 х 100 м вольным стилем (смешанная эстафета): 1-е место — Санкт-Петербург (3.27,62), 2-е место — Москва (3.28,20), 3-е место — Воронежская область (3.28,69).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.

Рената Валеева