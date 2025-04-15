Хоккейный «Нефтехимик» расстался с нападающим Лещенко
Нападающий Вячеслав Лещенко досрочно покидает «Нефтехимик». Об этом сообщили в пресс-службе нижнекамского клуба.
Контракт Лещенко с «Нефтехимиком» действовал до конца мая, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
— У Вячеслава Лещенко 31 мая заканчивается срок контракта. Вчера он обратился к нам с просьбой расторгнуть его в связи с семейными обстоятельствами. Мы с пониманием отнеслись к его просьбе и решили ее удовлетворить, — приводит слова гендиректора «Нефтехимика» Игоря Ларионова клубная пресс-служба.
При этом «Нефтехимик» может вернуться к обсуждению нового контракта с хоккеистом ближе к концу текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лещенко в регулярном чемпионате забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач в 61 матче турнира. «Нефтехимик» второй сезон подряд не вышел в плей-офф КХЛ и расстался с главным тренером Олегом Леонтьевым.
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