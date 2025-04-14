«Ак Барс» обыграл в Москве «Динамо» с «сухим» счетом и повел в серии 2:0

Казанским «барсам» осталось одержать две победы для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил в Москве «Динамо» со счетом 2:0 во второй игре серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина осталось победить еще дважды для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин. Вратарь Тимур Билялов оформил первый шатаут в текущем розыгрыше плей-офф, отразив свыше 40 бросков соперника.

«Ак Барс» повел со счетом 2:0 в серии с московским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина. Следующий матч команды проведут 16 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени. Серия плей-офф продолжается до четырех побед одной из соперничающих сторон.

В первом раунде турнира «Ак Барс» в семи матчах одолел «Автомобилист» (4:3), «Динамо» оказалось сильнее СКА (4:2).

«Динамо» М — «Ак Барс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер, 07:40)

0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев, 53:02)

Зульфат Шафигуллин