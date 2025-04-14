РФС проверит матч «Урал» — «Нефтехимик» из-за подозрений в договорном характере

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) проводит анализ матча 28-го тура Мелбет Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) на предмет возможного договорного характера. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги.

— ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качестве продукта и в данный момент совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно, — заявили в пресс-службе ФНЛ.

Подозрения в нечестной игре возникли после того, как «Урал», уступая в счете 0:2 до середины второго тайма, сумел одержать победу со счетом 3:2. Матч прошел 11 апреля в Екатеринбурге.

Результаты проверки РФС будут сообщены дополнительно.

Рената Валеева