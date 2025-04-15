Гомельский оценил трансферы Кина и Хиллиарда в УНИКС перед плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский оценил трансферы УНИКСа в преддверии начала плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанский клуб подписал контракты с легким форвардом Дэрраном Хиллиардом и защитником Маркусом Кином.

— После травмы Тони Тэйлора УНИКСу стал необходим чистый разыгрывающий. Видимо, тренер Перасович был не очень доволен действиями Димы Кулагина и Маркоса Найта на позиции первого номера. Как будет действовать опытный Кин, я не знаю. Я его видел только один раз. Хиллиард усилит ротацию команды. Он сможет заменять Акун-Пёрселла на продолжительные отрезки игрового времени, — написал Гомельский на своем официальном сайте.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

УНИКС на прошлой неделе расстался с разыгрывающим Тони Тейлором и тяжелым форвардом Луи Лабери. Вместо них казанский клуб подписал Дэррана Хиллиарда и Маркуса Кина. Оба присоединятся к команде чуть позже.



Стартовые матчи плей-офф УНИКС проведет 23 и 25 апреля в Казани против саратовского «Автодора». Команда Велимира Перасовича завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ победой над ЦСКА. Подробнее о победном завершении «регулярки» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин