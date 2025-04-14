Источник: испанская «Валенсия» нацелилась на центрового УНИКСа Бако
Игрок — одна из главных трансферных целей в межсезонье
Испанская «Валенсия» проявляет интерес к центровому казанского УНИКСа Исмаэлю Бако. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на информацию испанского портала Encestando.
По данным Encestando, «Валенсия», с высокой вероятностью возвращающаяся в Евролигу в следующем сезоне и получающая новую арену, рассматривает Бако как одну из главных трансферных целей в межсезонье. Клуб недоволен ситуацией в передней линии и планирует расстаться с рядом игроков.
Одним из факторов в пользу Бако является то, что он уже работал под руководством нынешнего тренера «Валенсии» Педро Мартинеса три года назад в «Манресе».
— На чьей стороне опция и воспользуется ли Бако возможностью выйти из контракта, мы не знаем, но он действительно может освободиться уже летом-2025, — пишет телеграм-канал.
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Бако сыграл в 41 матче, проводя на паркете в среднем 22,5 минуты, набирая 8,6 очка и делая 6,4 подбора.
Сегодня Бако был признан одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ и включен в символическую пятерку по итогам прошедшей недели.
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