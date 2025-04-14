Российские прыгуны в воду отобрались на Суперфинал Кубка мира
Российские спортсмены квалифицировались на Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду в трех видах программы. Решающие соревнования пройдут с 2 по 4 мая в Пекине.
Российские прыгуны в воду получили квоты в женских синхронных прыжках с трамплина 3 м, а также в мужских и женских синхронных прыжках с вышки. При этом квоты не являются именными, в Суперфинале смогут принять участие лучшие спортсмены из России.
Ранее представитель СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Гвадалахаре в синхронных прыжках с вышки в паре с Русланом Терновым. Подробнее о ситуации в татарстанских прыжках в воду читайте в материале «Реального времени».
В феврале этого года российских прыгунов в воду вернули на международные соревнования в нейтральном статусе.
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