Российские прыгуны в воду отобрались на Суперфинал Кубка мира

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены квалифицировались на Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду в трех видах программы. Решающие соревнования пройдут с 2 по 4 мая в Пекине.

Российские прыгуны в воду получили квоты в женских синхронных прыжках с трамплина 3 м, а также в мужских и женских синхронных прыжках с вышки. При этом квоты не являются именными, в Суперфинале смогут принять участие лучшие спортсмены из России.

предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Ранее представитель СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Гвадалахаре в синхронных прыжках с вышки в паре с Русланом Терновым. Подробнее о ситуации в татарстанских прыжках в воду читайте в материале «Реального времени».



В феврале этого года российских прыгунов в воду вернули на международные соревнования в нейтральном статусе.



Зульфат Шафигуллин