Видео недели: Сечин подарил Путину нефть, новая традиция в Казани и огненный смерч в Калифорнии

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Сечин, Путин и бутылка нефти

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Известный своими неординарными подарками топ-менеджер (например, корзинка колбасы) отличился и в этот раз. Он преподнес главе государства бутылку с нефтью, добытой на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения.

Сечин расхваливал этот сорт нефти как премиальный, говоря, что он не хуже ближневосточной, «даже лучше».

«Конечно, лучше», — согласился Владимир Путин.

«Конечно, лучше, ведь наша», — добавил Сечин.

Минниханов и Бекмамбетов внедряют в Казани новую традицию

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с приглашением на День национального костюма в Старо-Татарской слободе. В ролике посетить мероприятие советует режиссер Тимур Бекмамбетов, примеривший на себя костюм городского татарина начала XX века.

«Год 100-летия ТАССР — время создавать новые традиции!» — подписал пост Минниханов.

Променад в национальных костюмах должен состояться 30 августа на набережной озера Кабан.

Огненный смерч

В Калифорнии во время продолжительного лесного пожара недалеко от города Лоялтон образовался огненный торнадо. Редкое природное явление успели предсказать синоптики. Их предупреждение позволило жителям подготовиться и стало первым в истории метеослужбы сообщением о подобном стихийном бедствии.

Взрыв в Ярославле

В Ярославле взрыв газа разрушил сразу 12 квартир в панельном доме. В результате погибли три человека. Страшные кадры, снятые очевидцами, показывают последствия происшествия.

Защитники Куштау

История борьбы за гору Куштау в Башкирии на этой неделе развивалась стремительно. Глава республики Радий Хабиров успел заявить о планах выкупить контрольный пакет акций БСК и пообещать, что если стороны не придут к компромиссу, то шихан разрабатываться не будет.

В пятницу Хабиров провел очередную встречу с защитниками горы и показал им подписанный документ о присвоении Куштау статуса охраняемой территории. Активисты же показали, что не хотят участвовать в пиаре чиновника, поблагодарили его за этот шаг, выдвинули остальные требования и покинули совещание. Встреча не продлилась и 10 минут.

Нефть на Маврикии

Экологам и волонтерам не обязательно ехать в Башкирию, чтобы защищать природу. Таких мест в мире много, например остров Маврикий в Индийском океане. Еще в конце июля возле его берегов сел на мель танкер японской компании. На этой неделе он раскололся, и в океан вылилось около 1 000 тонн топлива.

Теперь на Маврикии объявили режим чрезвычайной ситуации. Сотни экологов вылавливают и утилизируют нефтепродукты.

Элвин Грей получил награду

Одним из самых просматриваемых роликов в татарстанском сегменте YouTube стало видео с Дней Татарстана в Москве. Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, получил на церемонии благодарность президента РТ за вклад в развитие музыкального искусства.

Выложенный на фанатском канале ролик из Instagram певца собрал более 2 тысяч просмотров. Это при том, что оригинальный пост Юльякшина может похвастаться еще 22 тысячами лайков.

Гибель русского генерала в Сирии

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент подрыва русского генерала Вячеслава Гладких в Сирии. На кадрах видно, как группа военных, говорящих по-русски, прошла по обочине дороги рядом с автоколонной. Когда они поравнялись с ямой на дороге, прогремел взрыв.

Лукашенко и клич «Уходи»

На этой неделе ситуация в Белоруссии стала выглядеть спокойнее. Милиция и ОМОН уже не применяют силу в таких масштабах. Протестующие мирно выходят на улицы и пытаются переговорами заставить власть подвинуться. Александр Лукашенко как президент страны стал созывать митинги на заводах, чтобы заручиться поддержкой рабочих. Однако он столкнулся с оппозиционными настроениями и в этой среде.

На Минском заводе колесных тягачей главу государства освистали и громко скандировали «Уходи!».

Голубиная школа

Неравнодушные горожане подобрали неокрепшего птенца голубя и решили выходить птицу. Судя по ролику, новые родители решили обучать птенца по самым передовым технологиям. Например, показать, как клевать зерно с помощью смартфона. Возможно, учить летать его будут, используя дрон.

Новый клип от лидеров K-pop

Одна из самых известных на сегодня групп мира — это корейский бойз-бенд BTS. В четверг ребята выпустили клип на свой трек Dynamite. Меньше чем за два дня ролик набрал более 120 млн просмотров.