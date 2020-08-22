«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 10-я: Калининград

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в десятую точку на нашей карте — и прогуляемся по Казанской улице в Калининграде.



На западной окраине нашей страны, в Калининграде, тоже есть Казанская улица. Она там совсем небольшая. И дома-то эти сложно назвать необычными — от довоенного немецкого Кёнигсберга в этом районе ничего не осталось, поэтому калининградская Казанская застроена совершенно рядовыми, будничными хрущевками. Но попробуем прогуляться по ней — кто знает, может быть, нам удастся уловить атмосферу этого удивительного города.

Это еще не Казанская — это Ленинский проспект, на перекрестке с которым она берет свое начало. Выглядит Ленинский проспект как-то не очень нарядно — хотя, вероятно, виноват морской воздух.

Но не будем отклоняться от маршрута, повернемся спиной к этому жизнерадостному автобусу и начнем прогулку по Казанской. Она встречает нас, разумеется, хаотичной стоянкой во дворах и такой родной и до боли знакомой хрущевкой. Как и в казанских хрущевских дворах, тут очень зелено.

Слева — неопрятная стена, справа — все та же длиннющая пятиэтажка. Если верить карте, то у нее целых четыре номера: она являет собой дома 2, 4, 6 и 8 по улице Казанской.

Неопрятную стену, как могут, украшают местные мастера граффити. Ну, или, может быть, они здесь тренируются рисовать автографы.

Фасад дома с номерами 2, 4, 6, 8 по Казанской улице выглядит довольно сиротливо. Но здесь тоже стараются как могут: например, население обустраивает балконы кто во что горазд. Получается у всех тоже по-разному.

Судя по всему, четырех адресов этому дому было мало и его соединили хитрой системой переходов с домом 90 по соседней улице, выходящим на Казанскую торцом. Получилось загадочно. Впрочем, кто их там, в Калининграде, знает, как у них принято.

Напротив, на Казанской, 1, — ничем не примечательное кирпичное здание Судоводительского корпуса Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Собственно, вот и он, колорит. Здание самого колледжа находится неподалеку, на улице Мореходной.

А напротив — все те же не самые благоустроенные, но очень зеленые дворики домов предположительно хрущевской застройки. Возможно, это остатки детской площадки, а может быть, элементы спортивной среды.

Кажется, это торец здания, тоже принадлежащего Судоводительскому корпусу. Его мы решили вам показать из-за двух интересных деталей. Во-первых, изображение — внезапно на древнегреческую тематику (к сожалению, оно не подписано, поэтому непонятно даже, персонаж какого пола на нем красуется). Во-вторых, панорама Яндекс.карт зафиксировала здесь очень трогательных голубей. Их два. Нашли?

Еще один длинный дом с несколькими номерами: на сей раз с 10-го по 20-й. Кажется, в Калининграде решили просто нумеровать каждый подъезд (если верить картам).

И, раз уж нас тут не поджидает ни одной хотя бы мало-мальской достопримечательности, снова заметим: как же здесь зелено!

В землю уходят две подозрительные трубы. А рядом заасфальтирована очень странная, по казанским меркам, парковка. Нет, ну правда: как на нее, на такую микроскопическую, заезжать-то? Зато сзади простирается зеленый двор.

Надо сказать, хоть калининградские дворы и пышут озеленением, но до наших, казанских, далеко. Не видно тут ни нарядных детских городков, ни хотя бы даже песочниц. Хотя, возможно, мы просто где-то не там гуляем.

Улица Казанская кончается пересечением с улицей Новый Вал. Вот он, этот перекресток:

Как видим, ничем особенным Казанская в Калининграде нас не удивила. Зато мы наведались сюда в чудесную солнечную погоду, выяснили, что тут есть целый Рыбопромышленный колледж и познакомились с интересной схемой нумерации домов (вернее, подъездов).