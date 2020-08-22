Поля чудес: в половине матчей возможны сенсации

Превью 4-го тура чемпионата РПЛ

Первые три тура РПЛ, если вынести за скобки судейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи», прошли достаточно буднично. Но уже в четвертом это спокойствие, скорее всего, будет нарушено. «Реальное время» рассказывает, на какие пары соперников стоит обратить первостепенное внимание.

«Спартак» — «Локомотив»



«Спартак» уже второй год не покидает зону турбулентности. Здесь, как в аномальной климатической зоне, просвет в одно мгновенье может смениться осадками и наоборот. Конечно, болельщики красно-белых устали от этих перепадов как никто другой.

В матчах с «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1) наконец-то прекратились разговоры о судействе, которые надоели даже завзятым любителям сплетен и интриг. Однако четкого рисунка в игре москвичей при Доменико Тедеско как не было, так и нет до сих пор.

На фоне такого «Спартака» даже нерв «Локомотива» выглядит не столь оголенным. При Марко Николиче команда по-прежнему не проигрывает в РПЛ, однако результаты «железнодорожников» вызывают все больше вопросов. В игре с «Уралом» москвичи наседали на ворота екатеринбуржцев, но в итоге спаслись лишь на 89-й минуте благодаря голу Федора Смолова.

В игре с «Уралом» москвичи наседали на ворота екатеринбуржцев, но в итоге спаслись лишь на 89-й минуте благодаря голу Федора Смолова.. Фото fclm.ru

Прогноз «Реального времени»: 2:2



Встреча двух самых наэлектризованных команд РПЛ не может не получиться драматичной. Предположим, что после пары недель затишья вернутся резонансные судейские решения. Это приведет к «нервной» ничьей с послематчевым осадком.

ЦСКА — «Рубин»

Болельщики ЦСКА похожи сейчас на людей, которые пережили затяжную депрессию и почувствовали, наконец, первые признаки улучшения. После нескольких лет застоя лед тронулся — в армейский клуб снова пришли серьезные деньги. Из «Сан-Лоренсо» взят молодой форвард сборной Аргентины Адольфо Гайч, вот-вот приступит к тренировкам крайний защитник из бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс; также ЦСКА продолжает переговоры с лиссабонским «Спортингом» о трансфере Жоау Пальиньи.

Несмотря на прорезавшийся финансовый аппетит, старт сезона дался армейцам не так уж легко. Просто было только в игре с «Химками» (2:0), в то время как победу над «Тамбовом» пришлось вымучить (2:1), а в матче с «Зенитом» команда Виктора Гончаренко пала под ударами Сердара Азмуна (1:2).

Игра москвичей с «Рубином» станет для обеих команд важнейшей в психологическом плане. Фото rubin-kazan.ru

Игра москвичей с «Рубином» станет для обеих команд важнейшей в психологическом плане. Вторая подряд осечка позволит напомнить о себе критикам Гончаренко. А «Рубин» очередное поражение может вывести на единоличное последнее место в таблице. Понятно, что для амбициозной казанской команды даже промежуточное 16-е место неприемлемо.

Прогноз «Реального времени»: 0:1



Да, мы не перепутали последовательность цифр. Естественно, ЦСКА фаворит этой встречи и будет много атаковать, но РПЛ уже приучила нас к тому, что логика в ее результатах обнаруживается далеко не всегда. И, кроме того, если в матче с «Локомотивом» (0:2) казанцы проиграли по делу, то игры с «Уралом» (1:1) и «Сочи» (2:3) стали для них парадом упущенных возможностей.



Наконец, у Леонида Слуцкого имеется успешный опыт игры против ЦСКА в Москве (1:1 в июле этого года). В составе «Рубина» уже нет отличившегося в той встрече Евгения Маркова, зато есть Джордже Деспотович, окрыленный неожиданным вызовом в сборную Сербии.

«Арсенал» — «Динамо»

Принято считать, что из-за «ковида» больше всех пострадал «Ростов». Однако в Туле с этим мнением категорически не согласны. Тот симпатичный футбол, который команда показывала еще в марте при Игоре Черевченко, остался в допандемийных временах. Неожиданная серия из пяти поражений подряд вынудила руководство отправить в отставку тренера-триумфатора, обеспечившего тулякам наивысшие результаты в истории клуба.

Тот симпатичный футбол, который команда показывала еще в марте при Игоре Черевченко, остался в допандемийных временах. Фото arsenaltula.ru

Замены под боком не оказалось, и удачный финиш прошлого сезона склонил «Арсенал» к продолжению сотрудничества с Сергеем Подпалым. Однако старт нового сезона породил сомнения в правильности этого выбора. Одно очко в первых трех турах при неплохом календаре — и болельщики «оружейников» снова ищут виноватых.

Сам Подпалый, однако, не видит необходимости в глобальных переменах. «С «Ахматом» была равная игра, с «Уфой» мы должны были выиграть, но нам просто не везло. Понимали, что будет непросто в Краснодаре. Не забили, поэтому проиграли. Ничего менять не будем, просто есть моменты, над которыми нужно работать», — заявил он.

Предстоящая игра с идущим на втором месте «Динамо» для туляков весьма некстати: очередное поражение может отправить их на самое дно таблицы. В то же время, именно над бело-голубыми Подпалый одержал полтора месяца назад свою первую победу в качестве тренера «Арсенала».

Прогноз «Реального времени»: 1:1



Несмотря на бодрый по показателям старт, игра у «Динамо» продолжает просматриваться лишь эпизодически. В матче с «Уралом» все решила скорость и точность Клинтона Н’Жи, а с «Ростовом» — пенальти и последовавшая за ним ударная пятиминутка.



«Арсенал», как и в июльском матче, будет действовать вторым номером, не стесняясь играть в отбой на Евгения Луценко. У «Динамо» с такими командами обычно колоссальные проблемы. Да и Тула — неприветливый город для бело-голубых: здесь динамовцы одержали лишь одну победу в своей истории.

«Уфа» — «Ростов»

С виду совсем негромкая афиша, однако именно эта встреча видится одной из самых любопытных в туре. В первую очередь — из-за неожиданно слабого старта ростовчан. Если в первом туре команда Валерия Карпина сумела вырвать победу у «Тамбова» (1:0), то в последующих встречах проиграла «Зениту» и «Динамо» с одинаковым счетом 0:2. Парадоксально, но в обоих случаях южане оставляли приятное впечатление своей игрой. Особенно в матче с «Динамо», в котором безоговорочно владели инициативой первые 40 минут.

Претензий к подопечным по качеству игры у Карпина нет. Фото fc-rostov.ru

Из-за небольшого багажа очков заметно нервничает Валерий Карпин. При этом претензий к подопечным по качеству игры у него нет. «Прессинга не хватает? Вы, видимо, не смотрели футбол, если говорите, что прессинга не хватает. Нам не хватает голов. Все остальное есть. Игра есть, прессинг есть», — резюмировал Карпин.

«Уфа» же неприятно удивляет прохудившейся обороной: шесть пропущенных мячей в трех играх говорят о некоторых проблемах в защите (в прошлом сезоне, напомним, команда была второй по этому показателю после чемпиона). Параллельно «горожане» несут тяжелые потери на трансферном рынке: уже покинули клуб ключевой опорник Даниил Фомин, атакующий полузащитник Остон Урунов, а также Данил Круговой, Денис Терентьев… С учетом складывающейся ситуации вновь побороться за место в первой шестерке «Уфе» будет проблематично.

Прогноз «Реального времени»: 1:2



Чуть больше месяца назад эти команды встречались в Ростове. Тогда при заметном игровом преимуществе южан «Уфа» лучше использовала свои моменты и сенсационно победила (2:1). Невезение преследует ростовчан и в этом сезоне, но оно не бывает бесконечным. Предположим, что при равной игре удача начнет возвращать команде Карпина долги.