Экс-застройщик ЖК «Яшьлек» снизил «градус вины» с 9 миллионов до 400 тысяч

С бывшего гендиректора «Стройкома» сняли обвинение в невыплате зарплаты

Фото: Екатерина Аблаева

Советский райсуд Казани снял с экс-руководителя «Стройкома» Фаика Гараева обвинения в невыплате зарплаты сотрудникам, и процесс по делу о хищении 285 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек» вплотную подошел к прениям. Ранее обвиняемый застройщик подтверждал вывод 9 млн рублей из имущества компании, а теперь признает вину всего на 400 тысяч — с присвоением стройматериалов на собственный дом. Защита настаивает — реальные расходы на возведение ЖК составили не 142 млн рублей, как считают эксперты, а вдвое больше. Подробности — в материале «Реального времени».

Дома в обмен на землю без аукциона

В зале Советского суда Казани на заседании по делу бывшего гендиректора ООО «Стройком» Фаика Гараева накануне было немноголюдно. Кроме обвиняемого и его адвоката явился лишь свидетель — руководитель одного из отделов строительной компании «Бриз» Ильдар Сидиков. Он рассказал: после того, как в отношении «Стройкома» началась процедура банкротства, и открыли конкурсное производство, всех дольщиков включили в реестр по передаче квартир ЖК «Яшьлек». Когда «Стройком» признали банкротом, объекты передали созданному дольщиками кооперативу «Ясная поляна», который теперь и является застройщиком. Подрядчиком стала компания «Бриз».

Документы о передаче, которые предоставил свидетель от «Бриза», судья Сергей Аптулин приобщил к делу. Таким образом, «Ясная поляна» получила шесть объектов незавершенного строительства в разной степени готовности и два земельных участка, принадлежащих ранее «Стройкому». Четыре дома из них были почти построены — на стадии 90% готовности. Теперь эти дома сдали, люди получили жилье, а в конце августа — начале сентября планируют ввести в эксплуатацию два оставшихся здания.

«Бриз» завершает строительство за свой счет. Цифры финансирования пока не обозначили, сообщил свидетель. Взамен компания получит в аренду землю без аукциона на сумму, соответствующую стоимости работ. Ильдар Сидиков сослался на указ президента республики о том, что организации, достраивающие проблемные объекты, имеют право получить без торгов землю в аренду. Опираясь на этот документ, участники строительства подписали соглашение с Республиканским фондом поддержки пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, при этом никаких финансовых обязательств у «Ясной поляны» нет.

Ильдар Сидиков сослался на указ президента республики о том, что организации, достраивающие проблемные объекты, имеют право получить без торгов землю в аренду

На вопрос судьи, остались ли на объектах после «Стройкома» ценные материалы, представитель «Бриза» затруднился ответить и сообщил, что об этом, скорее, осведомлен конкурсный управляющий. О том, какая сумма потребовалась для достройки домов, Сидиков тоже не знает. По его словам, «Бриз» не обнаружил каких-то недостатков строительства на принятых объектах.

Частичная вина «упала в цене» с 9 миллионов до 400 тысяч

В ходе заседания суд решил прекратить уголовное дело в отношении Фаика Гараева в части невыплаты зарплаты сотрудникам «Стройкома» — за сроком давности и по той причине, что эти долги были погашены.

Когда гособвинитель Игорь Нургалиев произнес сумму, в присвоении которой обвиняют Фаика Гараева, подсудимый спросил:

— Я тоже хотел бы задать вопрос, с какой стати 285 млн рублей, если четыре дома ввели?

А затем добавил, что частично вину признает. Следователь поинтересовался, в каком объеме.

— Ранее я заявлял о 2 миллионах. Из них 1 миллион 600 тысяч вернул, а 400 тысяч признаю, — заявил Гараев.

Он сообщил, что потерпевших людей нет. Бывший руководитель «Стройкома», по его словам, летом 2017 года взял из предприятия на 2 млн рублей материалы (бетон, доски, фанеру, арматуру) для строительства собственного дома. Большую часть имущества успел вернуть наличкой в бухгалтерию, из чего выплачивали зарплату работникам.

Бывший руководитель «Стройкома», по его словам, летом 2017 года взял из предприятия на 2 млн рублей материалы (бетон, доски, фанеру, арматуру) для строительства собственного дома

Однако еще раньше Гараев признавал вину в другом объеме, в выводе около 9 млн рублей, в том числе для расчета наличными с официально не трудоустроенными гастарбайтерами, закупку топлива, ремонт техники и погашение личных долгов в размере 1 млн рублей.

Следствие и защита суммируют по-разному

— Конкурсный управляющий доложила [моей] помощнице, что 86 миллионов они набрали там денег или имущества, оттуда зарплату выдали. И соответственно земля, где стоят дома, полностью отошли ЖСК «Ясная поляна», а земля стоит 150 тысяч — сотка. Значит, 1 га — 15 миллионов, а 11 га — 155 миллионов — в денежном выражении имущество «Стройкома». Ни разу не слышал по ходу дела и экспертизы, что это учитывают. Прошу учесть это, — обратился к суду экс-директор «Стройкома».

— Это показания, о которых вы услышали в ходе следствия, и свою оценку даете. Об этом на стадии прений нужно заявить, — поправил председательствующий судья обвиняемого.

По ходатайству сторон, суд дал время на подготовку к прениям.

После заседания суда адвокат Гараева Ирина Савчукова отметила, что это уголовное дело осложняет большое число пострадавших — 145 человек, но, по ее мнению, суть его проста.

— Мы считаем, что Гараев не мог похитить такую огромную сумму — 285 миллионов. Взяли всю сумму на строительство — к деньгам, которые внесли дольщики, прибавили стоимость участков — и вменяют ее. Следствие не учитывает то, что на эти деньги были куплены земельные участки, велось строительство, функционировали сами организации — соответственно эти деньги подзащитный не похищал. Во временное пользование материалы взял на сумму 2 миллиона, потом он вернул 1,6 млн рублей в процессе работ. И 400 тысяч он бы тоже возвратил, но был лишен такой возможности, — заявила защитница бывшего руководителя «Стройкома».

После заседания суда адвокат Гараева Ирина Савчукова отметила, что это уголовное дело осложняет большое число пострадавших — 145 человек

Адвокат считает, что Гараев не завершил два дома не по собственной вине — государство должно было поддержать его. Экс-руководитель «Стройкома» напомнил, что компания по условиям программы должна была продавать жилье по 30 тыс. рублей за кв. метр — он утверждает, себестоимость строительства была выше. Кроме того, по словам подсудимого, ему хватило бы 30 млн рублей, чтобы завершить первый этап строительства, но подвели государство и кредиторы.

Для чего нужны были аффилированные фирмы?

Напомним, первые претензии к «Стройкому» появились во второй половине 2016 года, когда сроки сдачи первых четырех домов были сорваны. Прокуратура начала проверки по жалобам дольщиков и оставшихся без зарплаты рабочих. МВД РТ выяснило, что «Стройком» как заказчик строительства направил 159 млн рублей генподрядчику ООО «Аргамак», зарегистрированному по тому же адресу, что и сам «Стройком».

Уголовное дело о хищении средств дольщиков «Стройкома» было возбуждено в марте 2018 года в отношении неустановленных лиц. На данный момент Фаика Гараева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подчиненные Гараева, выполняли указания гендиректора «Стройкома», который использовал аффилированные фирмы, в том числе для вывода средств со счетов своей официальной компании. Сам обвиняемый настаивал — две побочные фирмы нужны были «для оптимизации налогов и сборов».