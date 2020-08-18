Деян Савич: «Я сам переболел коронавирусом. Это очень серьезно»

Легенда мирового водного поло вспоминает о том, как в Казани формировалась великая команда

Главный тренер сборной Сербии Деян Савич провел пять сезонов в казанском «Синтезе». Об этом, а также о его работе в сборной и изменениях, внесенных в нее эпидемией коронавируса, — в его эксклюзивном интервью «Реальному времени».



«Начало карьеры в «Синтезе» выглядело как одна большая авантюра»

— Деян, вспомните, как состоялось ваше приглашение в «Синтез».

— Начало карьеры в «Синтезе» для меня выглядело как одна большая авантюра. Потому что я ничего не знал ни про команду, ни про сам город, республику. А уже в конце этой истории, когда я вернулся домой, могу спокойно сказать, что 5 лет в Казани — это лучшее время в моей спортивной карьере и жизни. Поначалу разговор о переходе возник еще год назад, в 2004-м, но на тот момент у меня действовал контракт с итальянским клубом «Про Рекко». И уже в 2005 году я детально переговорил с тогдашним директором «Синтеза» Кириллом Макаровым, и мы пришли к обоюдному соглашению.

Что касается сведений о команде, то на мою удачу в Казани до этого играл мой друг из Сербии Жарко Петрович, а также сюда приехал Андрей Белофастов. И они детально ответили на все мои вопросы. Именно с Белофастовым мы общались первое время на хорватском, которым он овладел, выступая за сборную Хорватии. Также голкипер Николай Максимов знал хорватский, он поиграл в чемпионате этой страны. На итальянском мы общались с Дмитрием Горшковым, Маратом Закировым. Томас Шертвитис из Казахстана, он играл за сборную Германии, с ним мы тоже нашли общий язык. Ирека Зиннурова знал по матчам за сборную России. В целом в Казани мне очень понравились люди — хорошие, улыбчивые, а потому мы быстро стали общаться, тем более что наш язык близок с русским, который я постарался быстро выучить.

Уже с самого начала карьера стала удаваться. Мы первым делом выиграли Кубок России, одолев в финале чеховский «Штурм 2002», и это был очень большой успех, поскольку именно эта команда считалась фаворитом турнира. Через год мы также играли в финале, но уже еврокубка ЛЕН Трофи, уступив команде из Брешии. Плохо сыграли с ними в гостях, но в Казани сумели отыграться, в концовке была уже ничья, а в овертайме соперники оказались сильнее. Но уже на тот момент можно было сказать, что в «Синтезе» собралась большая команда.

Фото ru-waterpolo.livejournal.com

И если в 2006 году мы чувствовали, что у нас будет большая команда, то в 2007-м мы это уже увидели. Результат налицо — две победы в трех турнирах, в которых мы участвовали

— Еще большей она стала с появлением в Казани серба Данило Икодиновича и черногорца Владимира Гойковича. Вы поучаствовали в их трансферах?

— Да, могу сказать, что я посоветовал по итогам разговора этих ребят. В целом в этих переходах оказали большую помощь Ирек Зиннуров, Марат Закиров и тогдашний главный тренер клуба Владимир Захаров. И если в 2006 году мы чувствовали, что у нас будет большая команда, то в 2007-м мы это уже увидели. Результат налицо — две победы в трех турнирах, в которых мы участвовали.

«У нас среди трех Олимпиад были три государства»



— Следующая ваша большая победа в Казани пришлась на чемпионат мира 2015 года, когда сборная Сербии выиграла золотые медали.

— Это было хорошее время, когда я вернулся в Казань со сборной Сербии, где работал и работаю по сей день главным тренером. Я правда уже очень много интервью дал о той победе в моем любимом городе, вспоминая о футбольном стадионе, о бассейне, который там располагался, об улицах города, которые серьезно изменились с той поры, как я покинул клуб, множестве спортивных объектов и новостроек. Все это выглядело невероятно.

— Увы, сборная хозяев там выступила неудачно. Мы объясняем сдачу позиций тем, что развалился большой и мощный Советский Союз. Но тут есть обратный пример с вашей страной, которая также распалась, при этом три сборные этой страны входят в число лидирующих в мире. Можете сказать почему?

— У нас после Олимпиады в Сиднее-2000 до Олимпиады в Пекине-2008 было, по сути, три государства: Югославия, Сербия и Черногория и отдельно Сербия, и все это время мы были в медалях по итогам Игр. На то время в соперниках были Венгрия, Хорватия, как и сейчас, а также Россия, немного сдавшая свои позиции и уже 16 лет не завоевывавшая наград на крупных турнирах.

Конкретно на водном поло распад Югославии не сказался. Все дело в том, что в той большой стране водное поло было хорошо развито в Сербии, Хорватии, Черногории и немного в Словении. Босния и Герцеговина и Македония не оказывали серьезного влияния на развитие водного поло, а потому мы ничего не потеряли от распада с ними. Я объясняю наши успехи тем, что мы продолжали играть по той системе, по которой выступали в чемпионате Югославии. Более того, у нас снова был единый чемпионат, а именно Региональная ватерпольная лига.

Фото Oleg Bkhambri (Voltmetro) / wikipedia.org

Это было хорошее время, когда я вернулся в Казань со сборной Сербии, где работал и работаю по сей день главным тренером. Я правда уже очень много интервью дал о той победе в моем любимом городе

«Партизан» столкнулся с большими проблемами»



— Я еще отмечаю, что в сильном СССР было сильное водное поло в Москве: ЦСК ВМФ, «Динамо», МГУ, «Москвич», «Торпедо», «Буревестник МЭИ» и «Маяк». Сейчас в Москве ватерпольная жизнь еле теплится, а в Белграде она такая же мощная, как во времена Югославии.

— Здесь я не могу согласиться. Белград уже нельзя называть большим центром, хотя есть два-три клуба, которые будут нормально функционировать. Очень жаль, что такой большой клуб, как «Партизан», столкнулся с большими проблемами, и думаю, что если государство не займется их решением, то мы можем потерять эту команду. Там ужасная ситуация, поскольку пришли люди, которые не знают, как организовать работу ватерпольного клуба, в клубе большие проблемы, и дети сейчас просто не хотят идти в водное поло.

— Кстати, я отметил, что с изменением правил ваша сборная стала гораздо меньше выигрывать на международной арене. Не приспособились к нововведениям?

— Не думаю, что дело в них. Сразу скажу, что в 2019 году основной задачей для сборной Сербии была квалификация на Олимпийские игры, чего мы добились 23 июня того года, после чего состоялся мой разговор и с федерацией водного поло страны, и с нашей командой, что на чемпионат мира в Кванджу мы поедем практически вторым составом. На тот момент порядка шести—восьми игроков сборной были измотаны — травмы, повреждения и так далее. И я дал им время для восстановления.

А уже зимний европейский чемпионат просто неудачно сложился для нас. Мы не проиграли ни одного матча в основное время, а уступали только в серии пенальти. Мы готовились на Токио-2020, и вот в эти дни Олимпиада там должна была бы завершаться. Как бы мы сыграли? Многое зависело бы от квалификационной группы, соперников, турнирного пути, очень важного матча на четвертьфинальной стадии, но мы были бы готовы.

— А этап вашего совмещения тренерских постов в сборной Сербии и команде «Црвена звезда» уже позади?

— Тогда, в декабре 2018 года, мы проиграли в четвертьфинале еврокубка, и я взял на себя ответственность за то поражение.

Фото facebook.com/waterpoloserbia

Что касается сборной, очень жаль, что у нас будет мало возможностей для ее тренинга, поскольку по международному календарю первые игры намечены только на весну следующего года. Это все коронавирус и его последствия

«Региональной лиги в этом году не будет»

— Как сейчас обстоят дела в клубных турнирах, той же Региональной лиге?

— Ее не будет в привычной схеме, когда играли круговой турнир, разве что устроят какой-нибудь «Финал четырех», либо «Финал шести». Все-таки речь идет о турнире сразу нескольких сопредельных государств. Сам чемпионат Сербии стартует 26 сентября, все меры по борьбе с коронавирусом приняты.

— Стоит отметить, что нынешнее лето очень печальное для мирового водного поло. Ушли из жизни итальянец Скотти Галетта-старший, отец двух видных игроков сборной, знаменитые венгры Бенедек и Карпати. У нас умерли Борис Ухов и великий Александр Кабанов.

— Да, светлая им память. Мне много рассказывали о Кабанове мои друзья Бранко Пекович и Горан Крстоношич, которые играли либо с ним, либо под его руководством и отзывались о нем как об очень знающем тренере и хорошем человеке.

— Кстати, Николай Максимов, которого вы упоминали, готов в этом сезоне вернуться на площадку играющим тренером московского «Динамо», а ведь он на 3 года старше вас.

— Понял ваш намек и очень рад за Колю, но у меня дело в том, что я на 40 килограммов превышаю свой игровой вес. Что касается сборной, очень жаль, что у нас будет мало возможностей для ее тренинга, поскольку по международному календарю первые игры намечены только на весну следующего года. Это все коронавирус и его последствия. Кстати, я сам переболел этой болезнью месяц назад, самое плохое состояние прошло. Поэтому я советую отнестись к этой заразе на полном серьезе.

