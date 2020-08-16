Видео недели: «обнимашки» с минским ОМОНом, «Бавария» разгромила «Барселону» и семейные драки в Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

В Минске обняли бойцов ОМОНа

Всю неделю в Белоруссии шли протесты. Милиция и ОМОН все это время активно работали дубинками, щитами и свето-шумовыми гранатами. Соцсети и СМИ опубликовали десятки, если не сотни видеороликов, показывающих зверства правоохранителей. Однако в пятницу накал начал стихать. Сегодня протестующие подошли обнять ОМОНовцев, опустивших щиты.

Баварский разгром

Главной сенсацией этой недели в спортивном мире стала неожиданная победа «Баварии» в матче с «Барселоной». Встреча двух команд в четвертьфинале Лиги чемпионов завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба. Не помог каталонцам даже легендарный Месси.

Обзор игры от «Матч ТВ» за один день собрал более 1,7 млн просмотров.

Драка семейных пар

В Казани на видео попала драка, произошедшая между двумя семейными парами. Этот обыденный и в то же время необычный бытовой конфликт привлек внимание зрителей со всей страны.

Пухляш снова с Little Big

Группа Little Big Ильи Прусикина выпустила новый клип с Пухляшом после того, как еще весной представила ролик на песню Uno, с которой русские короли европейских дискотек собирались победить на Евровидении.

Видео за сутки собрало более 3,5 млн просмотров и свыше 300 тысяч лайков.

Вторая очередь озера Кабан

«Реальное время» сняло еще не завершенную вторую очередь благоустройства набережной озера Кабан с высоты птичьего полета. Пока работы продолжаются, сдать этот участок планировалось к концу августа.

Дельфинье сафари

В США участники морского сафари засняли огромную стаю дельфинов, сопровождающих их судно у берегов Калифорнии. Десятки животных выпрыгивали из воды, играя со своими гостями и провожая их к суше.

Fortnite против Apple

Корпоративные войны теперь выглядят так. Apple выгнала игру Fortnite из App Store, поскольку разработчики организовали внутриигровые покупки, с которых не платилась комиссия «яблочным». В ответ Epic Games сняли ролик-пародию на старую рекламу Apple.

Реклама от казанских чиновников

Администрация Кировского и Московского районов Казани опубликовала рекламу песенного конкурса, проходящего в этих районах. Получилось вполне неплохо, в духе хороших студенческих команд КВН.