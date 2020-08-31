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ООО Татнефтьавиасервис

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Общая информация

ООО «Татнефтьавиасервис» была создана в 1998 году , входит в состав ОАО «Татнефть». Компания осуществляет реализацию авиационного топлива с выполнением процедур приема, хранения, подготовке к выдаче и заправке авиационным топливом воздушных судов в Международном аэропорту Казань.

ООО «Татнефтьавиасервис» работает по прямым договорам с АК «Сибирь», АК «Уральские авиалинии», АК «Волга-Днепр», «FlyDubai», «Euro Jet» и другими компаниями.

Руководитель — Рузаев Михаил Васильевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: 420017, Лаишевский район, Международный аэропорт "Казань"
  • Телефон: (843) 567-31-55
  • Email: referent@tnas.ru
  • Сайт: www.tnas.ru

Дата последнего обновления: 31.08.2020


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