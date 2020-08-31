ООО Татнефтьавиасервис

Общая информация

ООО «Татнефтьавиасервис» была создана в 1998 году , входит в состав ОАО «Татнефть». Компания осуществляет реализацию авиационного топлива с выполнением процедур приема, хранения, подготовке к выдаче и заправке авиационным топливом воздушных судов в Международном аэропорту Казань.

ООО «Татнефтьавиасервис» работает по прямым договорам с АК «Сибирь», АК «Уральские авиалинии», АК «Волга-Днепр», «FlyDubai», «Euro Jet» и другими компаниями.

Руководитель — Рузаев Михаил Васильевич.

Дата последнего обновления: