ООО Татнефтьавиасервис
Общая информация
ООО «Татнефтьавиасервис» была создана в 1998 году , входит в состав ОАО «Татнефть». Компания осуществляет реализацию авиационного топлива с выполнением процедур приема, хранения, подготовке к выдаче и заправке авиационным топливом воздушных судов в Международном аэропорту Казань.
ООО «Татнефтьавиасервис» работает по прямым договорам с АК «Сибирь», АК «Уральские авиалинии», АК «Волга-Днепр», «FlyDubai», «Euro Jet» и другими компаниями.
Руководитель — Рузаев Михаил Васильевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: 420017, Лаишевский район, Международный аэропорт "Казань"
- Телефон: (843) 567-31-55
- Email: referent@tnas.ru
- Сайт: www.tnas.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2020