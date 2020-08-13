Едем в Дагестан: 12 ночей в горах за 39 тысяч с человека

Маршрут по неизведанным местам Дагестана

Сезон отпусков в самом разгаре, и мы продолжаем знакомить читателей «Реального времени» с вариантами отдыха и поездок. Пандемия COVID-19, к сожалению, по-прежнему не позволяет выбирать из большого количества стран, поэтому мы смотрим «внутрь» России. Сегодня мы спланируем тур в один из самых красивых и неизвестных массовому туристу российских регионов — Дагестан.

В Дагестан на 12 ночей

Выбор мест для выезда россиян на отдых все еще невелик. Помимо Турции, Великобритании и Танзании, русских туристов готова встретить, например, Черногория. Но одно дело — открытые границы, и совсем другое — возможность улететь. Рейсы в Черногорию пока предлагают лишь некоторые авиакомпании с сентября, и то пока неясно, действительно ли эти рейсы будут осуществляться или купившие сейчас билет порадуются оптимистичному ваучеру.

В этих условиях кажется разумным решением смотреть на возможности поездок внутри страны, в том числе по тем регионам, которые приходят на ум далеко не первыми, ведь от отпуска ждешь в том числе и смены обстановки. Одним из самых неизведанных регионов является Дагестан. Сюда ездят не очень часто — во-многом из-за опасений относительно безопасности региона. Еще одна немаловажная причина — неразвитость туристической инфраструктуры, туристам тут придется рассчитывать практически целиком на свои силы. Тем не менее здесь очень красивая природа и большое количество мест, заслуживающих внимания, и если вас не пугают трудности, то Дагестан — одно из самых интересных направлений в России.

Единственная авиакомпания, предлагающая прямые авиаперелеты из Казани в столицу Дагестана Махачкалу, — татарстанская UVT Aero. Фото Максима Платонова

Транспорт: безальтернативный UVT Aero

Для поездки мы выберем даты примерно в середине сентября, предполагаемый срок поездки — чуть меньше двух недель. Единственная авиакомпания, предлагающая прямые авиаперелеты из Казани в столицу Дагестана Махачкалу, — татарстанская UVT Aero. Рейсы — два раза в неделю. В нашем случае самым подходящим вариантом будет вылет 6 сентября, в воскресенье, в 19.45, прилет в Махачкалу — в 22.20. Обратный рейс будет 18 сентября в 21.40, прилет в Казань в полночь.

Стоимость перелета на двоих составит 22,7 тысячи рублей — это не очень много, но и дешевым перелет назвать едва ли получится. Полеты по России, правда, обычно и не отличаются особой дешевизной, за исключением гиперпопулярных направлений вне туристического сезона. Кстати, полеты в Махачкалу обычно осуществляются на небольшом 50-местном самолете Bombardier CRJ-200 — это довольно удобно: по скорости он примерно как «большой», а вот сиденья в салоне расположены по два, что более безопасно в условиях COVID-19, чем традиционное трехместное расположение.

Поездов из Казани в Махачкалу найти не удалось. Рейсы с пересадками будут стоить не дешевле прямого: к примеру, самолет «Победы» из Москвы в Махачкалу обойдется в сумму от 3,2 тысячи рублей за один билет в одну сторону (16 тысяч на двоих туда-обратно) — а еще нужно добраться до Москвы.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость

Казань — Махачкала UVT Aero 06.09, 19:45 — 22:20



Махачкала — Казань UVT Aero 18.09, 21:40-00:00



Казань — Махачкала — Казань



22 740 С багажом

Гостиницы: недорого, но вариантов мало



Первые две ночи мы проведем в Махачкале. Один из самых недорогих вариантов с хорошим рейтингом — отель «Марказ» на улице Эмирова. Неподалеку от гостиницы находится городской пляж, до центра — совсем недалеко. Стоимость двухместного номера на две ночи составит 2 500 рублей.

По сравнимой цене (2 500—3 000 рублей за две ночи) есть и еще несколько неплохих гостиниц с большим количеством отзывов. Один из самых недорогих вариантов с хорошим рейтингом и включенным завтраком — гостиница «Золотая империя», стоимость ее составляет 3 600 рублей за две ночи. Гостиница расположена в центре города.

В Дербенте, следующем пункте нашего маршрута, как и в Махачкале, мы отобрали два варианта. Это отели «Арбат» и «Элит». Номера здесь довольно похожие, обе гостиницы находятся в центре города. Завтрак в обоих случаях не включен, но в отеле «Арбат» он стоит 300 рублей, а в «Элит» — вообще 100 рублей. Стоимость проживания на шесть ночей составляет 12 и 15 тысяч соответственно. Вообще, в Дербенте есть из чего выбирать для относительно небольшого города, так что можно поискать и другие варианты, но дешевле они будут едва ли.

А вот в третьей точке — селе Гуниб — с гостиницами сложнее. Приемлемыми по цене оказываются квартиры и гостевые дома в соседних селах — например, Большой Гоцатль (около 15 километров от Гуниба) или Курми (в 11 километрах от Гуниба). К примеру, номер на двоих с завтраком в гостевом доме Family в Большом Гоцатле тут можно снять за 3 750 рублей за три ночи. Такой же срок в гостевом доме Koysu в Курми обойдется в 4 200 рублей, завтрак стоит дополнительно 150 рублей. В самом Гунибе есть подходящие варианты, но их довольно мало и они недоступны на нужные нам дни (речь идет, например, о гостинице «Белые журавли»).

Наконец, еще одна ночь в уже знакомой нам гостинице «Золотая империя» в Махачкале будет стоить все те же 1 800 рублей в сутки.

Населенный пункт Даты Гостиница Число ночей Стоимость, руб. Стоимость, за ночь в рублях Примечание Махачкала 6.09-8.09 Отель «Марказ» 2 2 500 1 250 Без завтрака, недалеко от центра и пляжа Махачкала 6.09-8.09 Отель «Золотая империя» 2 3 600 1 800 С завтраком, центр Дербент 8.09-14.09 Отель «Арбат» 6 12 000 2 000 Центр, завтрак — 300 рублей Дербент 8.09-14.09 Отель «Элит» 6 15 000 2 500 Центр, завтрак — 100 рублей Гуниб (Большой Гоцатль) 14.09-17.09 Гостевой дом Family 3 3 750 1 250 С завтраком, 17 км от Гуниба Гуниб (Курми) 14.09-17.09 Гостевой дом Koysu 3 4 200 1 400 11 км от Гуниба, завтрак — 150 рублей Махачкала 17.09-18.09 Отель «Золотая империя» 1 1 800 1 800 С завтраком, центр

Что смотреть: три точки и их окрестности



Столица региона — Махачкала — город довольно молодой, основан в середине XIX века и обилием достопримечательностей не отличается (по крайней мере, на фоне того, чем знаменит Дагестан). Но так как наш маршрут все равно связан с этим городом да и прибываем мы сюда довольно поздно, считаем, что пару ночей по прилету тут провести все же нужно.

За единственный день в городе, 7 сентября, мы посмотрим его интересные места — тут есть мечети, музеи, Каспийское море. Кроме того, есть озеро Ак-Гель — бывшая часть Каспия, образованная в результате намыва песчаной косы. На берегу озера, кстати, в 2006 году установлен «Памятник русской учительнице» — мемориальный комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и рабочего класса в Дагестане. В городе, кроме того, есть маяк — построен он в 1852 году, буквально через несколько лет после основания крепости Порт-Петровск, с которого и пошла нынешняя Махачкала.

Следующий и, пожалуй, самый интересный город в маршруте — Дербент. Это — один из древнейших городов на территории России, да и Европы. Современный город основан в 438 году нашей эры, первые поселения на месте города возникли еще в 4-м тысячелетии до нашей эры, а Дербентская крепость — часть оборонительной системы, защищавшей местность от кочевников, впервые упоминается еще в VI веке до нашей эры, нынешняя крепость выстроена после 562 года.

Отдельного внимания заслуживает Нарын-Кала — древняя крепость VI века (цитадель, входит в состав Дербентской крепости) площадью в 4,5 га, Джума — древнейшая мечеть России, построенная в 733—734 годах. Интересны, кроме того, церкви и синагога XIX века, а также самый южный маяк России, построенный в том же веке.

В 30 километрах от города находится единственный в России (по крайней мере, так говорят в путеводителях) лиановый лес — Самурский. Фото Khiste / wikipedia.org

В 30 километрах от города находится единственный в России (по крайней мере, так говорят в путеводителях) лиановый лес — Самурский, а в 50 километрах от города находится водопад, известный как Хучнинский или Ханагский. Рядом с ним — Хучнинская крепость (также известна как «Крепость семи братьев и одной сестры»), неподалеку — пещера Дюрк.

Посмотрев Дербент и окрестности, стоит поехать в село Гуниб. Вокруг горы, в том числе в самом поселке, наверху расположен природный парк с крепостью. Кроме того, около Гуниба расположена Карадахская теснина — живописный проход между скалами. Неподалеку от села также есть Салтинский подземный водопад, старинный высокогорный аул Чох, заброшенное село Гамсутль, а также водопад Тобот около села Хунзах.

Из Гуниба пора возвращаться в Махачкалу. Чтобы не создавать себе нервную ситуацию перед вылетом, мы переночуем тут еще одну ночь. В это время предлагаем отдохнуть перед самолетом и закупить сувениров, а также насладиться дагестанской едой: предыдущие дни должны были получиться насыщенными, так что время для расслабления тоже нужно.

Около Гуниба расположена Карадахская теснина — живописный проход между скалами. Фото Аль-Гимравий / wikipedia.org

Внутри региона: на легковушке по перевалам

Самая сложная часть подготовки к поездке, однако, не поиск гостиниц и даже не проработка маршрута, а поиск способов ездить между точками. Из Махачкалы в Дербент можно добраться довольно легко — есть много автобусов, которые стоят в районе 130 рублей и едут 2,5 часа. Есть и поезда — примерно такие же по времени.

А вот все остальные поездки, в том числе перемещения до Гуниба и до Махачкалы, на общественном транспорте окажутся проблематичными. Здесь потребуется или нанимать машину с водителем, или арендовать машину и ездить на ней самостоятельно. Учитывая, что некоторые из мест, которые мы хотим посетить, довольно экзотические и труднодоступные, наиболее адекватным вариантом кажется пользоваться арендованной машиной все дни поездки, начиная с отъезда в Дербент и заканчивая возвращением в Махачкалу.

Таким образом, машина нам нужна будет с 8 по 17 сентября — около 9 суток. Самые дешевые варианты — «Лада Калина» или «Лада Гранта» 2015 года выпуска на механической коробке передач — на такой срок будут стоить 1 300 рублей в сутки, или 11,7 тысячи за все время поездки. Toyota Corolla или Hyundai Solaris 2015 года на автоматической коробке передач будут стоить уже 2 300 рублей в сутки (конкретные сервисы, предлагающие такую аренду, довольно легко найти по запросу в поисковых системах).

Однако для поездок в некоторые из мест лучше было бы арендовать не обычную легковушку, а внедорожник. Вот с этим в Махачкале проблемы: поиск выдает в основном машины, которые явно используются как «праздничные» (предположительно — свадебные). По поиску выходят Mercedes-Benz GLS 500, Hummer H2 и подобные модели стоимостью в 1 000—4 000 рублей за час, а не за сутки. Машины — явно не подходящие для длительных горных поездок ни по своей цене, ни по своей сути. Под эти цели больше бы подошел неновый, но надежный Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, «Нива» или УАЗ — но их, к сожалению, найти не удалось. Поэтому арендовать, видимо, придется обычную «легковушку» — но нужно особенно внимательно изучить информацию о дороге к нужному месту и ориентироваться на погоду.

Общая стоимость трат на питание составит, таким образом, 19,8 тысячи рублей. Фото vestikavkaza.ru

Итог: почти 80 тысяч

На авиаперелет в Махачкалу и обратно придется потратить сумму в 22,7 тысячи рублей. Не очень дешево, но зато перелет — прямой, да еще и с багажом. Еще 21,2 тысячи рублей придется потратить на гостиницы в трех населенных пунктах — Махачкале, Дербенте и неподалеку от села Гуниб.

Учитывая, что завтраки во всех городах, кроме Дербента, включены в стоимость гостиницы, в них мы будем планировать тратить примерно по 1 500 рублей в сутки на питание, в Дербенте же придется платить побольше — например, на 300 рублей. За эти «дополнительные» деньги можно позавтракать вдвоем в каком-нибудь кафе неподалеку от гостиницы. Общая стоимость трат на питание составит, таким образом, 19,8 тысячи рублей.

Дополнительно придется потратиться на аренду машины — чтобы посмотреть на природу Дагестана, нужно рассчитывать именно на нее, а не на общественный транспорт. Это будет стоить от 11,7 тысячи за девять дней, которые мы проведем вне Махачкалы. Кроме того, мы проедем как минимум 500 километров — а скорее, с учетом постоянных небольших «вылазок» по достопримечательностям, придется рассчитывать на 700—800 километров. При расходе в 8 литров 95-го бензина на 100 километров нам понадобится около 64 литров бензина. При стоимости литра в 47 рублей на бензин нам придется потратить еще 3 тысячи рублей.

Общая сумма, которую придется потратить на поездку, составит, таким образом, 78 тысяч рублей на двоих. Это немногим меньше, чем расходы на поездку с юга на север Турции. Напомним, по нашим подсчетам две недели в Турции при проезде из Анталии в Стамбул через морское побережье обойдется в 90 тысяч, через центр страны — в 88 тысяч.



Стоимость Перелеты 22 740 Проживание 21 150 Питание и расходы 19 800 Аренда машины 11 700 Бензин 3 000 Итог 78 390