Нетипичная Турция: из Антальи в Стамбул через Каппадокию, столицу и Черное море

Маршрут по достопримечательностям Каппадокии, Анкары и черноморского побережья Турции

«Реальное время» предлагает еще один маршрут для путешествия из Антальи в Стамбул. До этого мы ехали в основном по местам на побережье Средиземного моря, а сейчас окунемся в интересные места «внутри страны» — в том числе посмотрим на пещерные церкви, прокатимся на воздушном шаре, рассмотрим черноморские курорты и посетим столицу страны.

Проезды: те же точки, те же даты

Сегодня мы предложим вашему вниманию еще один вариант самостоятельного маршрута по Турции. Недавно мы распланировали поездку, начинающуюся в Анталье и заканчивающуюся в Стамбуле. Среди промежуточных точек были район города Фетхие (с поселком Олюдениз и Ликийским путем), Денизли (с Памуккале и Иераполисом), Измир (вместе с Эфесом), Ялова (с термальными источниками).

Таким образом, поездка в основном планировалась по западу Турции — вдоль Средиземного и Эгейского морей. Эти места — очень живописные и интересные, но есть и еще один маршрут, которым можно соединить Анталью и Стамбул. Это — менее популярные места, в которых при этом можно увидеть больше особенностей Турции. Маршрут будет проходить по центру страны, а затем по северу, по побережью Черного моря. Точек в таком маршруте будет меньше, чем в первом случае, поэтому на каждый из дней можно уделить больше времени или увеличить время пребывания в Анталье или Стамбуле.

Основные параметры поездки мы оставим неизменными. Даты, конкретные варианты перелетов и точки останутся такими же, как и в первом маршруте. То есть 30 августа в 18.10 мы приземлимся в Анталье — лететь будем самолетом «Победы» из Москвы. В Анталье у нас будет один полный день и две ночи.

Обратно мы полетим из Стамбула 12 сентября в 13.50 — в Москве приземлимся в 16.55. Перед этим в Стамбуле мы будем три ночи. На проезды, напомним, придется потратить 38,1 тысячи рублей на двоих — это стоимость самолетов из Москвы и до нее, а также стоимость поездов до Москвы и Казани в двухэтажных поездах.

Есть вариант с перелетами и из Казани — Turkish Airlines заявляет начало полетной программы. Но стоимость будет как минимум на 10 тысяч рублей больше, поэтому основным вариантом мы все-таки будем считать маршрут через Москву.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость

Казань — Стамбул — Казань Turkish Airlines 01.09, 01:50-05:45, 13.09, 21:15-01:00 46 070

Москва — Стамбул — Москва Победа 31.08, 09:40-13:05, 12.09, 13:50-16:55 26 322

Москва — Анталья Победа 30.08, 14:40-18:10 14 190

Москва — Аланья Победа 31.08, 08:10-11:45 14 190

Стамбул — Москва Победа 12.09, 13:50-16:55 14 112

Москва — Анталья — Стамбул — Москва Победа

28 302

Казань — Москва РЖД 29.08, 21:55 — 30.08, 09:23 4 793 Купе в двухэтажном поезде Москва — Казань РЖД 12.09, 23:08 — 13.09, 10:43 5 029 Купе в двухэтажном поезде Казань — Москва — Анталья — Стамбул — Москва — Казань РЖД и Победа

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Гереме: воздушные шары и пещеры Каппадокии



Во втором маршруте, как уже говорилось, точек на одну меньше, чем в первом. Поэтому проживание в первой из точек после Антальи — Гереме (где находится знаменитая Каппадокия) — будет дольше, чем в Фетхие, — три ночи.

Гереме — это национальный парк в центре Турции, музей под открытым небом. В парке — множество скальных образований, пещерных церквей, монастырских сооружений. Местность больше известна под названием Каппадокия — пещерные поселения здесь создавались с 1-го тысячелетия до нашей эры. С VI до конца IX века Гереме был одним из крупнейших христианских центров. Национальный парк Гереме и пещерные постройки внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из самых дешевых вариантов проживания с завтраком тут будет стоить от 3,5 тысячи за три ночи, или 1,1 тысячи за ночь. Чуть дороже — 1,5 тысячи за ночь — будет стоить номер «как в пещере», в гостинице с панорамной террасой, откуда можно наблюдать за воздушными шарами. В Гереме, кроме того, примерно в тех же пределах можно найти и варианты проживания в номерах, высеченных в пещере, но если для вас этот момент принципиален — стоит искать пристально и, возможно, написать в объект размещения.

Гереме — это национальный парк в центре Турции, музей под открытым небом. Фото karel291 / wikipedia.org

Отметим, что одно из самых интересных зрелищ в Каппадокии — воздушные шары. На рассвете их очень много, и это само по себе очень впечатляюще. Но есть возможность и полетать на них — стандартный полет будет стоить примерно 175 евро с человека (около 15 тысяч рублей). Да, это недешево, но стоит того — впечатления по-настоящему незабываемые. Длительность полета 45—65 минут, в одном воздушном шаре 15—20 человек.

Добираться до Гереме из Антальи неблизко — нужно рассчитывать на ночную поездку на автобусе. Наиболее подходящим вариантом проезда, на наш взгляд, будет автобус, отправляющийся в 23.59, прибытие — в 8.45. Стоить проезд будет 120 лир с человека.

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Анталия 31 1 2 3 4 5 6 Анталья Гереме Гереме Гереме Анкара Анкара Анкара 7 8 9 10 11 12

Амасра Амасра Стамбул Стамбул Стамбул Стамбул



Анкара: древности и настоящая Турция



Следующим пунктом нашей программы будет столица и второй по величине город страны — Анкара. Добираться сюда из Гереме не так долго, как ехать из Антальи в Гереме, но все же прилично — 5,5 часа. Единственный автобус «базового» для нас перевозчика Kamil Koç выезжает в 20 часов, прибывает в Анкару в 1.30 ночи. Стоимость каждого билета — 90 лир, на двоих — 1900 рублей.

Простейший номер с завтраком в столице, недалеко от центра, будет стоить от 5 тысяч за 3 ночи, или 1,7 тысячи за ночь. Номер в гостинице с балконом, ближе к центру и с более интересным дизайном будет стоить 7,4 тысячи за три ночи (9 тысяч в случае с бесплатной отменой).

Анкара может быть интересна тем, что покажет более «настоящую», нетуристическую Турцию. Фото Burgert Behr / wikipedia.org

Анкара, несмотря на свой столичный статус, не притягивает такого количества туристов, как Стамбул. Это и неудивительно, учитывая, что Стамбул — город с богатейшей историей, еще и находящийся на берегу двух морей и пролива Босфор. При этом столицей Анкара стала только при первом турецком президенте Мустафе Кемале Ататюрке в 1923 году. Хотя сама Анкара — город очень древний, поселения на этом месте известны еще с VII века до нашей эры. В городе сохранилось много древних достопримечательностей: например, римские бани и колонна Юлиана. Конечно же, здесь много мечетей, а еще — музеев и выставочных пространств. В Анкаре, кроме того, расположен мавзолей Ататюрка. В общем, Анкара может быть интересна тем, что покажет более «настоящую», нетуристическую Турцию.

Город/место Гостиница Даты Количество ночей Стоимость, руб Стоимость, за ночь в рублях Примечание Анталья Sun Rise Hotel 30.08-01.09 2 3 064 1 532 Своя ванная комната, балкон, около старого города Калеичи, недалеко от моря Анталья Gold Coast Hostel 30.08-01.09 2 4 043 2 022 Аналогично + лучше дизайн, включен завтрак Анталия Urcu Hotel 30.08-01.09 2 5 746 2 873 Аналогично + еще лучше дизайн, включен завтрак, есть бассейн, но цена без бесплатной отмены Гереме Kamelya Cave Hostel 01.09-04.09 3 3 462 1 154 Завтрак, вид на город Гереме Arch Palace 01.09-04.09 3 4 603 1 534 Завтрак, терраса с красивым видом в гостинице Анкара Mina 1 Hotel 04.09-07.09 3 5 031 1 677 Завтрак, без бесплатной отмены. С бесплатной — 5 590 Анкара Ankara Gold Hotel 04.09-07.09 3 7 436 2 479 Ближе к центру, приятнее интерьер, завтрак, без бесплатной отмены. С бесплатной — 8 974 Амасра Ahşap Park Hotel 07.09-09.09 2 5 128 2 564 Курортный отель с завтраком недалеко от пляжа Амасра Amasra Diamond Hotel 07.09-09.09 2 8 457 4 229 Отель с бассейном, типичный курортный, с завтраком. Без бесплатной отмены Стамбул Mini House 09.09-12.09 3 3 320 1 107 Километр от Султанахмета, своя мини-кухня и ванная комната Стамбул Bella Vista Hostel 09.09-12.09 3 3 575 1 192 Своя ванная комната, завтрак, около площади Таксим, без бесплатной отмены Стамбул Hush Hostel Lounge 09.09-12.09 3 7 829 2 610 Своя ванная комната, свой балкон, на азиатской стороне — район Кадыкей Стамбул Orka Old City Hotel 09.09-12.09 3 9 178 3 059 Своя ванная комната, свой балкон, два бассейна, один из них — на крыше. Около Султанахмета. С бесплатной отменой на тысячу дороже







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Амасра: неизвестное побережье Турции



Следующий переезд будет покороче первых двух. После пребывания в Анкаре мы отправимся в курортное место, но не в традиционные пляжные города средиземноморского побережья, а на почти неизвестное российскому туристу побережье турецкого Черного моря. Один из самых интересных городов тут — Амасра. Ехать из Анкары досюда — 4 часа на автобусе, придется заплатить по 95 лир за каждого человека, на двоих — две тысячи рублей. Выезжать лучше в 8 утра, тогда в Амасре будем к полудню, хотя вообще-то автобусы ходят довольно часто.

Номер в курортном отеле, расположенном в деревянном доме в Амасре, в непосредственной близости от берега Черного моря будет стоить 2,5 тысячи за ночь. Более похожий на традиционный пляжный турецкий отель предлагает аренду номеров с завтраком за 4,2 тысячи за ночь.

У города интересная береговая линия — в основном он расположен на полуострове. Фото Babbsack / wikipedia.org

Цены не очень низкие, но и места тут не такие «заезженные», как, например, Анталья. Амасра популярна в основном среди жителей Турции, иностранцев здесь особо нет. При этом у города интересная береговая линия — в основном он расположен на полуострове. Окружает город довольно гористая местность. Пляжи в основном галечные, песчаный лишь один. Много где пологого доступа к воде вообще нет. Амасра очень атмосферная — есть старый город, нет толп туристов. Помимо купания и осмотра города с его старыми улочками, здесь есть смысл покататься на яхте — вдоль побережья или до окрестных островов.

Дальше мы проследуем в крупнейший город Турции — Стамбул, о котором уже говорилось в предыдущем тексте. Ехать сюда неблизко, и стоит выходить на первой же остановке в городе — в районе Умрание, около станции Dudullu. Там можно пересесть на метро и поехать до гостиницы. Автобус выезжает из Амасры в 14.15, в стамбульском районе Умрание будет в 21.25 — так что ехать около семи часов. Каждый билет стоит 125 лир — на двоих около 2,6 тысячи рублей.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Анталья — Гереме Kamil Koç 31.08, 23:59 — 8:45 2 535 Гереме — Анкара Kamil Koç 03.09, 20:00 — 01:30 1 900 Анкара — Амасра Kamil Koç 07.09, 08:00 — 12:05 2 000 Амасра — Стамбул (Умрание) Kamil Koç 09.09, 14:15 — 21:25 2 640 Анталия — Гереме — Анкара — Амасра — Стамбул



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Итог: 88 тысяч на двоих



На проживание во всех городах на протяжении 13 ночей придется потратить сумму минимум в 20 тысяч рублей. Это — меньше, чем в случае с первым маршрутом, который мы описывали недавно. Сказывается меньшая популярность городов на пути.

А вот проезды между городами обойдутся в 9 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в рамках первого маршрута, и причина та же — маршруты не такие популярные, как следствие — меньше конкуренции. Правда, и расстояния тут больше — в сумме в автобусах придется провести больше времени, к этому нужно быть готовым. Стоимость проездов на поездах и самолетах остается той же — 38 тысяч рублей.

На питание мы заложим ту же сумму, что и в рамках первого маршрута — 140 лир, или около 1 500 рублей в сутки за два приема пищи. Соответственно, на все время пребывания в Турции на питание придется потратить 21 тысячу рублей. При этом при таком маршруте можно рассчитывать на более дешевое питание, ведь мы не будем попадать в дорогие туристические места типа Фетхие.

Итоговая стоимость поездки — около 88 тысяч рублей. Отличие от первого маршрута — в рамках погрешности. Городов тут, правда, меньше, а расстояния между ними, наоборот, больше. Поэтому второй маршрут окажется более утомительным, чем первый. Тем не менее в этом маршруте есть одно важное преимущество: места по пути не «заезженные», в них можно увидеть настоящую Турцию, а не просто привлекательное побережье с обилием туристов.



Стоимость Поезда и самолеты (Казань — Турция — Казань) 38 124 Проезды по Турции 9 075 Проживание 20 005 Питание 21 000 Итог 88 204