Нетипичная Турция: из Антальи в Стамбул через Каппадокию, столицу и Черное море
Маршрут по достопримечательностям Каппадокии, Анкары и черноморского побережья Турции
«Реальное время» предлагает еще один маршрут для путешествия из Антальи в Стамбул. До этого мы ехали в основном по местам на побережье Средиземного моря, а сейчас окунемся в интересные места «внутри страны» — в том числе посмотрим на пещерные церкви, прокатимся на воздушном шаре, рассмотрим черноморские курорты и посетим столицу страны.
Проезды: те же точки, те же даты
Сегодня мы предложим вашему вниманию еще один вариант самостоятельного маршрута по Турции. Недавно мы распланировали поездку, начинающуюся в Анталье и заканчивающуюся в Стамбуле. Среди промежуточных точек были район города Фетхие (с поселком Олюдениз и Ликийским путем), Денизли (с Памуккале и Иераполисом), Измир (вместе с Эфесом), Ялова (с термальными источниками).
Таким образом, поездка в основном планировалась по западу Турции — вдоль Средиземного и Эгейского морей. Эти места — очень живописные и интересные, но есть и еще один маршрут, которым можно соединить Анталью и Стамбул. Это — менее популярные места, в которых при этом можно увидеть больше особенностей Турции. Маршрут будет проходить по центру страны, а затем по северу, по побережью Черного моря. Точек в таком маршруте будет меньше, чем в первом случае, поэтому на каждый из дней можно уделить больше времени или увеличить время пребывания в Анталье или Стамбуле.
Основные параметры поездки мы оставим неизменными. Даты, конкретные варианты перелетов и точки останутся такими же, как и в первом маршруте. То есть 30 августа в 18.10 мы приземлимся в Анталье — лететь будем самолетом «Победы» из Москвы. В Анталье у нас будет один полный день и две ночи.
Обратно мы полетим из Стамбула 12 сентября в 13.50 — в Москве приземлимся в 16.55. Перед этим в Стамбуле мы будем три ночи. На проезды, напомним, придется потратить 38,1 тысячи рублей на двоих — это стоимость самолетов из Москвы и до нее, а также стоимость поездов до Москвы и Казани в двухэтажных поездах.
Есть вариант с перелетами и из Казани — Turkish Airlines заявляет начало полетной программы. Но стоимость будет как минимум на 10 тысяч рублей больше, поэтому основным вариантом мы все-таки будем считать маршрут через Москву.
|Направление
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость
|Казань — Стамбул — Казань
|Turkish Airlines
|01.09, 01:50-05:45, 13.09, 21:15-01:00
|46 070
|Москва — Стамбул — Москва
|Победа
|31.08, 09:40-13:05, 12.09, 13:50-16:55
|26 322
|Москва — Анталья
|Победа
|30.08, 14:40-18:10
|14 190
|Москва — Аланья
|Победа
|31.08, 08:10-11:45
|14 190
|Стамбул — Москва
|Победа
|12.09, 13:50-16:55
|14 112
|Москва — Анталья — Стамбул — Москва
|Победа
|28 302
|Казань — Москва
|РЖД
|29.08, 21:55 — 30.08, 09:23
|4 793
|Купе в двухэтажном поезде
|Москва — Казань
|РЖД
|12.09, 23:08 — 13.09, 10:43
|5 029
|Купе в двухэтажном поезде
|Казань — Москва — Анталья — Стамбул — Москва — Казань
|РЖД и Победа
|38 124
Гереме: воздушные шары и пещеры Каппадокии
Во втором маршруте, как уже говорилось, точек на одну меньше, чем в первом. Поэтому проживание в первой из точек после Антальи — Гереме (где находится знаменитая Каппадокия) — будет дольше, чем в Фетхие, — три ночи.
Гереме — это национальный парк в центре Турции, музей под открытым небом. В парке — множество скальных образований, пещерных церквей, монастырских сооружений. Местность больше известна под названием Каппадокия — пещерные поселения здесь создавались с 1-го тысячелетия до нашей эры. С VI до конца IX века Гереме был одним из крупнейших христианских центров. Национальный парк Гереме и пещерные постройки внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Один из самых дешевых вариантов проживания с завтраком тут будет стоить от 3,5 тысячи за три ночи, или 1,1 тысячи за ночь. Чуть дороже — 1,5 тысячи за ночь — будет стоить номер «как в пещере», в гостинице с панорамной террасой, откуда можно наблюдать за воздушными шарами. В Гереме, кроме того, примерно в тех же пределах можно найти и варианты проживания в номерах, высеченных в пещере, но если для вас этот момент принципиален — стоит искать пристально и, возможно, написать в объект размещения.
Отметим, что одно из самых интересных зрелищ в Каппадокии — воздушные шары. На рассвете их очень много, и это само по себе очень впечатляюще. Но есть возможность и полетать на них — стандартный полет будет стоить примерно 175 евро с человека (около 15 тысяч рублей). Да, это недешево, но стоит того — впечатления по-настоящему незабываемые. Длительность полета 45—65 минут, в одном воздушном шаре 15—20 человек.
Добираться до Гереме из Антальи неблизко — нужно рассчитывать на ночную поездку на автобусе. Наиболее подходящим вариантом проезда, на наш взгляд, будет автобус, отправляющийся в 23.59, прибытие — в 8.45. Стоить проезд будет 120 лир с человека.
|Понедельник
|Вторник
|Среда
|Четверг
|Пятница
|Суббота
|Воскресенье
|30
|Анталия
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Анталья
|Гереме
|Гереме
|Гереме
|Анкара
|Анкара
|Анкара
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Амасра
|Амасра
|Стамбул
|Стамбул
|Стамбул
|Стамбул
Анкара: древности и настоящая Турция
Следующим пунктом нашей программы будет столица и второй по величине город страны — Анкара. Добираться сюда из Гереме не так долго, как ехать из Антальи в Гереме, но все же прилично — 5,5 часа. Единственный автобус «базового» для нас перевозчика Kamil Koç выезжает в 20 часов, прибывает в Анкару в 1.30 ночи. Стоимость каждого билета — 90 лир, на двоих — 1900 рублей.
Простейший номер с завтраком в столице, недалеко от центра, будет стоить от 5 тысяч за 3 ночи, или 1,7 тысячи за ночь. Номер в гостинице с балконом, ближе к центру и с более интересным дизайном будет стоить 7,4 тысячи за три ночи (9 тысяч в случае с бесплатной отменой).
Анкара, несмотря на свой столичный статус, не притягивает такого количества туристов, как Стамбул. Это и неудивительно, учитывая, что Стамбул — город с богатейшей историей, еще и находящийся на берегу двух морей и пролива Босфор. При этом столицей Анкара стала только при первом турецком президенте Мустафе Кемале Ататюрке в 1923 году. Хотя сама Анкара — город очень древний, поселения на этом месте известны еще с VII века до нашей эры. В городе сохранилось много древних достопримечательностей: например, римские бани и колонна Юлиана. Конечно же, здесь много мечетей, а еще — музеев и выставочных пространств. В Анкаре, кроме того, расположен мавзолей Ататюрка. В общем, Анкара может быть интересна тем, что покажет более «настоящую», нетуристическую Турцию.
|Город/место
|Гостиница
|Даты
|Количество ночей
|Стоимость, руб
|Стоимость, за ночь в рублях
|Примечание
|Анталья
|Sun Rise Hotel
|30.08-01.09
|2
|3 064
|1 532
|Своя ванная комната, балкон, около старого города Калеичи, недалеко от моря
|Анталья
|Gold Coast Hostel
|30.08-01.09
|2
|4 043
|2 022
|Аналогично + лучше дизайн, включен завтрак
|Анталия
|Urcu Hotel
|30.08-01.09
|2
|5 746
|2 873
|Аналогично + еще лучше дизайн, включен завтрак, есть бассейн, но цена без бесплатной отмены
|Гереме
|Kamelya Cave Hostel
|01.09-04.09
|3
|3 462
|1 154
|Завтрак, вид на город
|Гереме
|Arch Palace
|01.09-04.09
|3
|4 603
|1 534
|Завтрак, терраса с красивым видом в гостинице
|Анкара
|Mina 1 Hotel
|04.09-07.09
|3
|5 031
|1 677
|Завтрак, без бесплатной отмены. С бесплатной — 5 590
|Анкара
|Ankara Gold Hotel
|04.09-07.09
|3
|7 436
|2 479
|Ближе к центру, приятнее интерьер, завтрак, без бесплатной отмены. С бесплатной — 8 974
|Амасра
|Ahşap Park Hotel
|07.09-09.09
|2
|5 128
|2 564
|Курортный отель с завтраком недалеко от пляжа
|Амасра
|Amasra Diamond Hotel
|07.09-09.09
|2
|8 457
|4 229
|Отель с бассейном, типичный курортный, с завтраком. Без бесплатной отмены
|Стамбул
|Mini House
|09.09-12.09
|3
|3 320
|1 107
|Километр от Султанахмета, своя мини-кухня и ванная комната
|Стамбул
|Bella Vista Hostel
|09.09-12.09
|3
|3 575
|1 192
|Своя ванная комната, завтрак, около площади Таксим, без бесплатной отмены
|Стамбул
|Hush Hostel Lounge
|09.09-12.09
|3
|7 829
|2 610
|Своя ванная комната, свой балкон, на азиатской стороне — район Кадыкей
|Стамбул
|Orka Old City Hotel
|09.09-12.09
|3
|9 178
|3 059
|Своя ванная комната, свой балкон, два бассейна, один из них — на крыше. Около Султанахмета. С бесплатной отменой на тысячу дороже
|20 005
Амасра: неизвестное побережье Турции
Следующий переезд будет покороче первых двух. После пребывания в Анкаре мы отправимся в курортное место, но не в традиционные пляжные города средиземноморского побережья, а на почти неизвестное российскому туристу побережье турецкого Черного моря. Один из самых интересных городов тут — Амасра. Ехать из Анкары досюда — 4 часа на автобусе, придется заплатить по 95 лир за каждого человека, на двоих — две тысячи рублей. Выезжать лучше в 8 утра, тогда в Амасре будем к полудню, хотя вообще-то автобусы ходят довольно часто.
Номер в курортном отеле, расположенном в деревянном доме в Амасре, в непосредственной близости от берега Черного моря будет стоить 2,5 тысячи за ночь. Более похожий на традиционный пляжный турецкий отель предлагает аренду номеров с завтраком за 4,2 тысячи за ночь.
Цены не очень низкие, но и места тут не такие «заезженные», как, например, Анталья. Амасра популярна в основном среди жителей Турции, иностранцев здесь особо нет. При этом у города интересная береговая линия — в основном он расположен на полуострове. Окружает город довольно гористая местность. Пляжи в основном галечные, песчаный лишь один. Много где пологого доступа к воде вообще нет. Амасра очень атмосферная — есть старый город, нет толп туристов. Помимо купания и осмотра города с его старыми улочками, здесь есть смысл покататься на яхте — вдоль побережья или до окрестных островов.
Дальше мы проследуем в крупнейший город Турции — Стамбул, о котором уже говорилось в предыдущем тексте. Ехать сюда неблизко, и стоит выходить на первой же остановке в городе — в районе Умрание, около станции Dudullu. Там можно пересесть на метро и поехать до гостиницы. Автобус выезжает из Амасры в 14.15, в стамбульском районе Умрание будет в 21.25 — так что ехать около семи часов. Каждый билет стоит 125 лир — на двоих около 2,6 тысячи рублей.
|Направление
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость
|Анталья — Гереме
|Kamil Koç
|31.08, 23:59 — 8:45
|2 535
|Гереме — Анкара
|Kamil Koç
|03.09, 20:00 — 01:30
|1 900
|Анкара — Амасра
|Kamil Koç
|07.09, 08:00 — 12:05
|2 000
|Амасра — Стамбул (Умрание)
|Kamil Koç
|09.09, 14:15 — 21:25
|2 640
|Анталия — Гереме — Анкара — Амасра — Стамбул
|9 075
Итог: 88 тысяч на двоих
На проживание во всех городах на протяжении 13 ночей придется потратить сумму минимум в 20 тысяч рублей. Это — меньше, чем в случае с первым маршрутом, который мы описывали недавно. Сказывается меньшая популярность городов на пути.
А вот проезды между городами обойдутся в 9 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в рамках первого маршрута, и причина та же — маршруты не такие популярные, как следствие — меньше конкуренции. Правда, и расстояния тут больше — в сумме в автобусах придется провести больше времени, к этому нужно быть готовым. Стоимость проездов на поездах и самолетах остается той же — 38 тысяч рублей.
На питание мы заложим ту же сумму, что и в рамках первого маршрута — 140 лир, или около 1 500 рублей в сутки за два приема пищи. Соответственно, на все время пребывания в Турции на питание придется потратить 21 тысячу рублей. При этом при таком маршруте можно рассчитывать на более дешевое питание, ведь мы не будем попадать в дорогие туристические места типа Фетхие.
Итоговая стоимость поездки — около 88 тысяч рублей. Отличие от первого маршрута — в рамках погрешности. Городов тут, правда, меньше, а расстояния между ними, наоборот, больше. Поэтому второй маршрут окажется более утомительным, чем первый. Тем не менее в этом маршруте есть одно важное преимущество: места по пути не «заезженные», в них можно увидеть настоящую Турцию, а не просто привлекательное побережье с обилием туристов.
|Стоимость
|Поезда и самолеты (Казань — Турция — Казань)
|38 124
|Проезды по Турции
|9 075
|Проживание
|20 005
|Питание
|21 000
|Итог
|88 204
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