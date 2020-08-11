Возврат денег вкладчикам разоренного МФО Павла Сигала повесили на его бизнес-партнершу

По мнению суда, именно Галина Сизова должна ответить по обязательствам обанкротившейся УК «Инвест»

Фото: Татьяна Колчина

Галина Сизова, в недавнем прошлом являвшаяся совладельцем микрофинансового бизнеса известного татарстанского бизнесмена и банкира Павла Сигала, ответственна за долги входящего в группу компаний ООО УК «Инвест». Такое решение вынес суд. Потерявшие свои средства вкладчики требовали привлечь к субсидиарной ответственности также и самого Сигала. Однако в итоге весь груз материальной ответственности в 615 млн рублей возложили на Сизову, которая была в этой компании и директором, и главбухом. Впрочем, как выяснило «Реальное время», у последней в собственности ничего нет: даже своего угла.

Поручились солидарно

Галина Сизова уже больше двух лет проходит процедуру личного банкротства. Этого потребовал Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства из-за непогашенных УК «Центр микрофинансирования» двух кредитов на общую сумму 143,4 млн рублей.

Как рассказывала в суде сама женщина, эту компанию, ставшую материнской для микрофинансового бизнеса, они в июле 2004 года организовали вдвоем с Павлом Сигалом, тогда вице-президентом общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Точно так же вместе они поручились перед упомянутым банком по кредитным договорам своего детища.

А в 2012 году УК, имевшую большое количество филиалов по всей России и ежемесячный оборот в районе 1,5 млрд рублей, заподозрили в махинациях с обналичиванием материнского капитала. В связи с этим в ноябре 2013 года был арестован как сам Сигал, так и ряд руководящих работников компании, включая Сизову. С той лишь разницей, что его поместили в следственный изолятор №1 в Москве, известный как «Матросская тишина», а ее под домашний арест в Казани. Считается, что именно это обстоятельство стало для бизнеса Сигала — Сизовой роковым. Компании группы по эффекту домино стали одна за другой входить в банкротство. И выбраться из него им было уже не суждено…

Неудивительно, что та же процедура в конце концов настигла и одну из соосновательниц «Центра микрофинансирования». В конце января 2018 года суд признал заявление о банкротстве Сизовой обоснованным, предписав реструктурировать ее долги. Впрочем, уже 11 мая предпринимательницу объявили банкротом, и финансовый управляющий Илья Вайнберг (входит в московский союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий ТЭК») озадачился продажей ее имущества.

Неудивительно, что та же процедура в конце концов настигла и одну из соосновательниц «Центра микрофинансирования». Фото rt.rbc.ru

Учредитель 162 организаций

Управляющий в своем ходатайстве в суд сообщал, что Сизова, которой в декабре 2011 года было присуждено звание «Лучшая деловая женщина России» в области микрофинансирования, поддержки малого и среднего предпринимательства, являлась ни много ни мало учредителем 162 действующих организаций.

Доли в уставных капиталах были признаны тем имуществом, которое подлежит включению в конкурсную массу бизнесвумен для последующей продажи на торгах и расчетов с кредиторами.

Части «Центров микрофинансирования» от Зеленодольска до Ейска планировалось предложить желающим по самой разной цене. Однако чуть позже стало очевидно, что принадлежащие Сизовой доли в микрофинансовых организациях никто не хочет покупать. Даже при том, что ее 33,3 процента в большинстве случаев оценены в символические 3,3 тыс. рублей. Что вполне понятно: некогда процветающий микрофинансовый бизнес зачах на корню.

Управляющий неоднократно просил суд исключить упомянутое имущество из конкурсной массы как неликвидное, но встречал отказ. Правда, в конце концов суд внял его доводам о том, что затраты на торги приведут только к дополнительным расходам — с учетом того, что сами доли в уставных капиталах ряда OOO оценены в 0 рублей каждая и соучредитель Галины Тимофеевны не откликнулся на предложение их выкупить. Так, из конкурсной массы оказались разом выписаны 67 «Центров микрофинансирования» и 50 других аналогичных компаний: народных касс взаимопомощи, фондов и даже один издательский дом. Кроме того, у бизнесвумен нашлись охотничье ружье известного бренда Benelli Rafaello и травматический пистолет «МР-461 «Стражник». Начальная цена первого для торгов составила 81 тысячу, а второго и вовсе чуть больше 3 тысяч.

В них фигурируют четыре участка в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района и 9 помещений на улицах Меридианной, 1а и Чистопольской, 20а в Казани. Фото 2gis.com

Земля во Введенской Слободе и недвижимость в Казани перешли в родные руки?

Впрочем, финансовый управляющий Сизовой не теряет надежды пополнить ее конкурсную массу. Не далее как 19 августа Арбитражный суд РТ должен рассмотреть его заявление (а он подал его больше года назад: в мае 2019-го) о признании недействительными ряда сделок купли-продажи земельных участков и иной недвижимости должницы. Того же добивается и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Суд оба заявления рассмотрит совместно.

В них фигурируют четыре участка в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района и 9 помещений на улицах Меридианной, 1а и Чистопольской, 20а в Казани. Как то: квартиры, гараж-стоянки, кладовые и прочее. В том числе в этом списке можно видеть и квартиру, в которой зарегистрирована сама Сизова. Новой хозяйкой всей этой недвижимости стала Ирина Шамгунова, некогда бывшая бухгалтером в УК «Центр микрофинансирования».

Однако и в ее собственности все это добро надолго не задержалось. Купив землю в ноябре 2013 года, уже в январе 2014-го новая владелица сбыла ее с рук гражданину Попову, а он в конце того же года перепродал Николину. А две сизовские квартиры новая хозяйка вообще объединила в одну и предложила в марте 2017 года все тому же конечному покупателю.

Финансовый управляющий полагает, что эта цепочка взаимосвязанных сделок прикрывает собой вывод имущества из конкурсной массы, а статус добросовестного приобретателя ее участникам создан искусственно. К тому же, по его информации, Сизова как будто связана с покупателями родственными узами. В загсе пролить свет на это обстоятельство Вайнбергу отказались. Теперь эту информацию выясняет Арбитражный суд. Пока что срок реализации имущества бывшей партнерши Сигала продлен по 9 сентября этого года.

5 декабря 2018 года татарстанский арбитраж удовлетворил их заявления частично: в отношении одной Сизовой. Фото Максима Платонова

Не предприняла все меры

Вопрос имущества VIP-должницы приобретает особое звучание в связи с тем, что на нее возлагают субсидиарную ответственность по долгам УК «Инвест» в размере 615 млн рублей. В свое время эту компанию они учредили тоже на пару с Сигалом (у него было 66,66% УК, у Сизовой 33,34%). Последняя с самого начала была там и директором, и главным бухгалтером.

Судя по всему, именно это обстоятельство и сыграло свою роль, когда в феврале — июле 2015 года Алла Корних и Ольга Иванова подали заявления о привлечении обоих учредителей, а также Юрия Шарова (заключал договор займа как представитель должника) к ответственности по обязательствам обанкротившегося «Инвеста».

5 декабря 2018 года татарстанский арбитраж удовлетворил их заявления частично: в отношении одной Сизовой. Рассматривавший дело судья пришел к выводу, что она не предприняла все меры для исполнения обязанностей, предусмотренных законом о бухгалтерском учете: не обеспечила сохранность документации, отражение в ней достоверной информации и восстановление упомянутых бумаг (это обстоятельство стало препятствием для того, чтобы сформировать конкурсную массу). Но производство приостановил до окончания расчетов с кредиторами.

Суд первой инстанции тогда не нашел оснований для того, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности еще и Сигала с Шаровым, отметив, что последний действовал сугубо по доверенности и не может быть отнесен к контролирующим лицам должника. К тому же ни он, ни Сигал за ведение в компании бухгалтерии не отвечали. Кроме того, суд отметил, что с 22 ноября 2013 года по 10 октября 2014-го Сигал не имел возможности управлять компанией физически, так как по решению Тверского райсуда Москвы был определен в «Матросскую тишину». Апелляция с этими выводами согласилась.

Но в начале этого года Арбитражный суд Поволжского округа отправил вопрос об обоснованности привлечения обоих учредителей к субсидиарной ответственности на новое рассмотрение. При этом производство по самой кассационной жалобе приостановил: до тех пор, пока он не будет разрешен.

Суд отметил, что с 22 ноября 2013 года по 10 октября 2014-го Сигал не имел возможности управлять компанией физически, так как по решению Тверского райсуда Москвы был определен в «Матросскую тишину». Фото Максима Платонова

Окружной суд констатировал, что фактически компанию контролировали два человека, но суды первой и апелляционной инстанций все бремя ответственности взвалили только на Сизову. Между тем она и сама с 18 ноября 2013 находилась под арестом, а документация общества была изъята правоохранительными органами.

Между тем УК «Инвест» с 615,3 млн рублей долга еще в мае прошлого года заявилась к Сизовой в реестр. Это требование признали обоснованным суды двух инстанций, а недавно их поддержал и суд округа. Одним словом, предпринимательнице, несмотря почти на двухлетний судебный марафон, пока что не удалось оспорить ни свое привлечение к субсидиарной ответственности по долгам УК «Инвест», ни вхождение компании в ее реестр.

С 52 тысячами рублей на счету

Напомним: деятельность УК «Инвест» застопорилась с марта 2014 года. В июле того же года компания вступила в наблюдение (на тот момент оба соучредителя уже находились под стражей), а 7 ноября того же года добралась до конкурсного производства. Арбитражный суд РТ, опасаясь большого наплыва вкладчиков, даже вынужден был проводить заседание по банкротству УК «Инвест» (впрочем, как и материнской УК «Центр микрофинансирования») в стенах НКЦ «Казань».

Арбитражный управляющий «Инвеста» Сергей Цапурин тогда заявлял, что компания, чей годовой оборот составлял 3 млрд рублей, сама задолжала больше 1 миллиарда. И отдавать его не с чего: на счету завалялись лишь жалкие 52 тысячи. Главным активом «Инвеста», у которой насчитывалось не меньше трех сотен кредиторов, он называл дебиторскую задолженность на 1,3 млрд рублей. Причем в роли дебиторов выступали сами же учредители Сигал и Сизова. Они оставались должны компании 840 млн рублей, УК «Центр микрофинансирования» еще 500 млн. Этими средствами финансировалась деятельность группы микрофинансовых компаний.

И сами вкладчики, и арбитражный управляющий не исключали того, что руководители «Инвеста», оказавшись на свободе, смогут продолжить прерванную деятельность и рассчитаются с кредиторами. В пользу этого говорила разветвленная сеть таких центров по стране. Причем недостатка в клиентах у микрофинансового бизнеса Сигала — Сизовой, где обещали доходность в 18 процентов годовых (что превышало в то время банковские ставки по депозитам в 2,4 раза), не было. Однако заново все отладить не удалось. Выйдя из «Матросской тишины», Павел Сигал признавал, что за время его отсутствия бизнес развалили очень сильно: его просто растаскивали на куски.

Павел Сигал признавал, что за время его отсутствия бизнес развалили очень сильно: его просто растаскивали на куски. Фото Максима Платонова

Кто что успел, то и выносил?

К слову, 615 млн не самая крупная сумма, которую предъявляли Сизовой. В 2015 году банкротящийся центр микрофинансирования выставлял своей соучредительнице счет аж на 1,9 млрд рублей: якобы именно она изъяла их из кассы. Сама обвиняемая утверждала, что всю финансовую отчетность «нарисовали» в то время, когда она находилась под домашним арестом, а ее партнер в «Матросской тишине».

Взыскать с женщины эти средства тогда не удалось: татарстанский арбитраж отказался рассматривать этот иск. Впрочем, ей все же инкриминировали хищение средств, из-за чего она даже оказалась на скамье подсудимых. Как ранее рассказывало «Реальное время», по версии следственных органов меньше чем за две недели — с 1 по 13 ноября 2013 года — Сизова вынесла наличными из материнской УК «Центр микрофинансирования», где также была директором, 21,7 млн рублей. Якобы без согласования с другим учредителем, Павлом Сигалом, она велела главному бухгалтеру выдать ей деньги из кассы для того, чтобы заплатить по договорам займа и инвесторам.

В итоге бизнесвумен в октябре 2017 года за растрату была приговорена Вахитовским райсудом Казани к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Хотя, например, защищавший в то время Сизову Борис Рыбак в СМИ отзывался о представленной в качестве доказательств документации весьма скептически, говоря о том, что бухгалтерские документы не имели ни подписи кассира, ни получателя: просто бумажки с суммами и датами. Он предполагал, что, пока Сигал 9 месяцев находился в СИЗО, в его компаниях кто что успел, то и выносил.

Отметим, что такой же срок, как и у Сизовой, получил бывший начальник финансово-экономической службы Андрей Сабанцев, также похитивший 16,9 млн рублей. А в июне 2018 года СМИ сообщали о приговоре в отношении бывшего начальника службы безопасности УК «Центр микрофинансирования» Салвара Аскерова. По данным правоохранителей, безопасник, воспользовавшись тем, что его патрон в застенках (уголовное преследование Павла Абрамовича за истечением срока давности прекратили лишь 9 месяцев спустя), заключил с «Инвестом» фиктивные договоры займа. Затем переуступил право требования долга пяти аффилированным лицам, которые впоследствии получили средства за счет конкурсной массы. За мошенничество суд назначил Аскерову 3,5 года колонии общего режима. Отметим, что он также не был случайным человеком: работал в этой должности едва ли не с первых дней. Они с Сигалом даже учредили на пару частное охранное предприятие «Норд-В»…

Судя по материалам арбитража, сейчас Сизова на судебные заседания ходит лично и сама представляет свои интересы. 21 августа Галине Тимофеевне должно исполниться 66 лет. Связаться с ней «Реальному времени» при подготовке материала не удалось.

Защищавший в то время Сизову Борис Рыбак в СМИ отзывался о представленной в качестве доказательств документации весьма скептически. Фото Романа Хасаева

В собственности у Сизовой нет ничего: она часто меняет телефоны и жалуется, что ей никто не верит

Финансовый управляющий Сизовой Илья Вайнберг, с которым «Реальное время» связалось по телефону, сообщил, что в собственности у нее нет ничего. Большинство микрофинансовых компаний, доли в которых принадлежат бизнесвумен, либо ликвидированы, либо находятся в банкротстве, поэтому «было нецелесообразно даже тратиться на их продажу».

В то же время управляющий утверждает, что родство должницы с покупателями ее недвижимости доказанный факт. К примеру, Ирину Шамгунову он назвал племянницей Сизовой, попутно заметив, что в этой цепочке «родственники все». Продала ли женщина в том числе и свое жилье? Илья Вайнберг говорит, что в одной из реализованных квартир должница «вроде как была зарегистрирована, но недавно, в июле, перепрописалась». Собственного жилья у нее тоже нет. Он говорит, что даже не знает номера мобильного своей «подопечной»: при необходимости она связывается с ним сама. Галина Тимофеевна часто меняет телефоны и жалуется на то, что все очень сложно: «ей никто не верит и не любит...»

Подозрительны ли все эти телодвижения с недвижимостью с точки зрения закона «О банкротстве», решать суду. Но даже если упомянутое имущество и удастся вернуть в конкурсную массу, это будет капля в море по сравнению с долгами предпринимательницы. По расчетам управляющего, она в этом случае может пополниться миллионов на 25. Одним словом, надежды кредиторов и вкладчиков вернуть потерянные средства призрачны.