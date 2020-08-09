Андрей Коваленко: «Подозреваю, что осенью наше хоккейное хозяйство ждет новая порция критики»

Глава профсоюза игроков и тренеров — о последних событиях в российском хоккее

Глава профсоюза игроков и тренеров, олимпийский чемпион — 1992 Андрей Коваленко рассказал об отношении хоккеистов к решению КХЛ начать сезон строго по плану, оценил увольнение Максима Сушинского из «Авангарда» и призвал избегать негатива при освещении событий в отечественном хоккее.

Обращение игроков «Витязя» и безлимит для молодых



— В июле к нам обратились три игрока «Витязя» в связи с невыплатой зарплат и бонусов, — начал Андрей Коваленко. — Профсоюзом проведены переговоры, подготовлены соответствующие документы в Дисциплинарный комитет КХЛ. Задолженность погашена.

— Что скажете о планах КХЛ, несмотря на эпидемию в ряде команд, начать сезон строго по плану — второго сентября?

— На наш взгляд, решение лиги правильное, большинство хоккеистов его поддерживают. Спорт не терпит пустоты, нет смысла сидеть без работы и ждать у моря погоды. Ну и нужно понимать, что простой в полгода и дольше — это удар по профессиональным навыкам и здоровью хоккеистов, век которых и так короток.

Другое дело, что и лига, и клубы должны быть готовы к каким-то форс-мажорным событиям, вызванным вирусом. На наш взгляд, в таких условиях очень важна слаженная работа всей клубной вертикали КХЛ — ВХЛ — МХЛ.

Для клубов КХЛ как никогда необходима сквозная заявка по всей вертикали: если возникают проблемы у игроков КХЛ, их тут же должны подменить молодые хоккеисты из ВХЛ и МХЛ.

Хотелось бы, чтобы Лига в плане заявки пошла навстречу клубам. Может, имеет смысл в этом сезоне расширить квоты для молодых или даже ввести для них своеобразный безлимит?

Ситуацию с Сушинским многие восприняли с недоумением

— Что еще беспокоит профсоюз?

— Не только профсоюз, но и наше хоккейное сообщество огорчает ситуация, когда игроков, много лет служивших своим клубам и сборной России, делают чуть ли не изгоями.

Мы видим, какое отношение к легендам в НХЛ, как их принимают в Зал славы, как сдувают с них пылинки. Они — герои нации. К сожалению, у нас иногда прямо противоположная ситуация.

Например, Максима Сушинского, заслуженного ветерана «Авангарда» и СКА, который в свое время отказался от карьеры в НХЛ и при малейшей возможности ехал в сборную России, легко сделали крайним в по сути родном для него клубе. Знаю, что многие как ветераны, так и действующие хоккеисты восприняли эту ситуацию с недоумением.

На мой взгляд, нужно делать все возможное, чтобы вокруг нашего хоккея был позитив, а не негатив. Но, подозреваю, наше хоккейное хозяйство осенью ждет новая порция критики.

Хоккей должен стать праздником не по одну, а по обе стороны океана

— О чем речь?

— Сейчас все в восторге от того, как при пустых трибунах исключительно в интересах бизнеса перезапустила свой сезон НХЛ. Мы получаем много интересной информации о непредсказуемости розыгрыша Кубка Стэнли, о его новичках и рекордах, негатива в СМИ нет. И это правильно: хоккей — интереснейший вид спорта, народу он необходим.

Но не сомневаюсь, что в случае с КХЛ ситуация будет развернута в другую сторону. Лигу будут критиковать — за ранний старт, за пустующие на 90 процентов трибуны, за новые заболевания среди игроков. Мне кажется, мы обязаны уходить вот от таких двойных стандартов.

— Что делать?

— Нашему хоккею, да и всему нашему обществу нужны положительные образы. НХЛ перезапускает сезон и за неделю зажигает новую звезду — Свечникова из «Каролины». Именно по этому пути обязаны идти и мы — стартовать и открывать своих Свечниковых, делать их героями нации.

Хоккей должен стать праздником для народа не по одну, а по обе стороны океана.

Russia-Hockey.ru, фото nhl.com, fhr.ru, daznservices.com