Жизнь татарского купца: свой огород, птичий дом и пруд

Мечеть Марджани открыла историко-культурный комплекс

Фото: Ринат Назметдинов

В священный для мусульман пятничный день мечеть Марджани открыла историко-культурный комплекс имени купца Бурганутдина Муллина. Таким образом, первый квартал Старо-Татарской слободы теперь полностью обустроен как крупный туристическо-ресторанный кластер.

Торжественное открытие комплекса мечети

Как сообщает информационный стенд на входе, мечеть совместно с прихожанами занималась реконструкцией зданий усадьбы, соблюдая все исторические чертежи, а в 2020-м по историческим справкам воссоздала его дворик. Известно, кстати, что среди вариантов названия также был «Историко-просветительский центр «Мирас».

О том, что мечеть «Аль-Марджани» откроет свой музейный комплекс, стало известно в середине лета — первым об этом объявил второй имам и советник по финансовой части мечети Мухаммад Джалалетдинов, сын имам-хатыба мечети Мансура хазрата Джалалетдинова. Это произошло на встрече Комитета по развитию туризма совместно с префектурой «Старый город» в рамках разработки проекта по реновации и модернизации территории Старо-Татарской слободы.

И вот, вчера комплекс открылся. Пока ведущие на двух языках представляли танцоров и музыкантов, всячески развлекая публику, мы начали изучение площадки с главного дома. Его в конце XIX века построил Бурганутдин Фахрутдинович Муллин, торговец сахаром, купец второй гильдии и благотворитель. В 2008 году дом сгорел в пожаре, к Универсиаде-2013 его, вместе с другими зданиями на улице Насыри, восстановили.

Сейчас в цоколе расположен магазин, в котором торгуют ремесленники. Первый этаж занимает музей с множеством экспонатов

Сейчас в цоколе расположен магазин, в котором торгуют ремесленники. Первый этаж занимает музей с множеством экспонатов — тут портреты байских семей, печатная машинка с арабскими буквами, люлька на пружине, платья, чайные наборы, кровать, ичиги, подушки, разумеется, сладости и сувениры. Сразу вырисовывается маршрут для гостей. Экскурсия по музею стоит 250 рублей.

«Новое старое» открытие дома Муллина

Кстати, дом Муллина работает не первый год — на сайте Tripadvisor о нем оставляют отзывы с января 2019-го, известно, что здесь туроператор «Татарские забавы» проводил интерактивную программу «Гостеприимный дом бая». Просто не было громкого открытия.

Теперь же вместо бая здесь — две девушки-гида, которые не сразу включились в беседу, но поняв, что перед ними журналист, встрепенулись и начали выкладывать новости.

Одна из них рассказала, что ее зовут Светлана, она преподает историю онлайн, а сюда пришла на замену другим гидам.

— Дом и раньше работал, и тут, по сути, был склад всего, что нашли в слободе. Многое не имело отношения к татарской культуре, мы половину вынесли — и до сих пор занимаемся чисткой. Наверху, на втором этаже, можно проводить банкеты, мы планируем там делать мастер-классы, — здесь она демонстрирует орнаментальные поделки и рисунки из пластилина. — Также мы хотим делать здесь занятия по каллиграфии.



Теперь вместо бая здесь — две девушки-гида

В некотором смысле это — развитие идей, начатых в этом же здании в 2014 году Музеем чак-чака — в нем гостей тоже встречают хозяйки дома, поят чаем со сладостями. Правда, через год выяснилось, что мечеть не могла сдавать переданное ему имущество в аренду, так что музей со скандалом съехал, а потом нашел новое пристанище. Кстати, на улице Насыри несколько музеев предлагают схожие услуги.

И вот теперь мечеть сама начала бизнес в рискованной сфере туризма — прибыль от него пойдет на содержание религиозной организации.



«Сразу мама вспоминается»

Сам же двор появился в результате сноса трогательного зоопарка — появилось огромное пространство между домом №7 и медресе. Теперь здесь газон, выстроены дорожки, соединяющие колодец и искусственный пруд, пасека (у мечети, кстати, есть и своя настоящая — на 100 ульев), птичий дом, поставлены телега и карета. Что-то похожее можно увидеть в Булгаре, а фрагментарно — в «Туган авылым». Получился маленький экспозиционный Диснейленд для гостей Казани. Председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов, ближайший сосед комплекса, не скрывает умиления при входе в музей: «Сразу мама вспоминается».

Ближе к улице Фатыха Карима расположились хостел и апартаменты «Кунак» (они тоже давно работают и даже помечены надписью «ИП Джалалетдинов»). Тут же — известная не только туристам, но и хипстерам одноименная кофейня, выходящая на улицу Насыри. Так же называется новая чайная галерея, в которой продаются варенья, мед, чайные сборы. Внутри уже сидят вездесущие бабушки и нахваливают оладьи — коймак. Кстати, на территории комплекса не продают алкоголь, но вот дресс-кода нет — так что рядом с тетушками в платках гуляют туристки в мини-юбках.

Двор появился в результате сноса трогательного зоопарка — появилось огромное пространство между домом №7 и медресе

В пространство двора вписаны несколько лет стоявшие у ресторанного комплекса скульптуры животных, площадка «Сабантуй», небольшой огород, беседка и дровяник.

От Екатерины Второй — к Рафису Бурганову

К угнездившимся среди дров старожилам обратился Мансур хазрат. Он рассказал историю Екатерины Второй, которая разрешила татарам построить каменную мечеть, которой он теперь и руководит. Тут же он пояснил присутствие на празднике заместителя премьер-министра РТ: когда Рафис Бурганов был главой Вахитовского района, а дома по улице Насыри стояли разрушенными, Мансур хазрат, оказывается, обращался к нему и просил передать ему дома для восстановления.

Вероятно, имам имел в виду, что прихожане участвовали в их ремонте. Ведь бывший дом купца Бурганутдина Муллина был передан мечети в пользование собственником — Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана. Комплекс строился под руководством Мухаммада Джалалетдинова — как рассказал его отец, таким образом было создано немало рабочих мест.

Мансур хазрат рассказал историю Екатерины Второй, которая разрешила татарам построить каменную мечеть, которой он теперь и руководит

Это явно не последняя реновация, которая ожидает Старо-Татарскую слободу. К примеру, на этой неделе завершается работа проектной школы «Ре-Практика» от московского архитектурного бюро «Рождественка» во главе с руководителем, экспертом Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Наринэ Тютчевой. Ее цель — «комплексная междисциплинарная оценка территории с целью исследования ее генетики, выявления проблем и формирования предложения по комплексному развитию с сохранением ее уникальности».

Территория все та же, лакомая — центр слободы. Вероятно, идеи, предложенные московскими архитекторами, префектура тоже учтет. Правда, хотелось бы, чтобы в слободе появлялись не только туристические объекты, но и точки притяжения бизнеса и творческой интеллигенции...



1 / 30 Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов

Ринат Назметдитнов