Как Лейсан Каримова из Казани покоряла Болливуд

Уроженка Казани, работающая в индийском кино: «Татарский язык хочется знать, а потом передать его дальше»

Фото: предоставлено Лейсан Каримовой

Иностранцу легко получить роль в индийском кино, но пробить себе путь к славе сложнее, чем местному, утверждает Лейсан Каримова, казанская актриса, живущая в Мумбаи. За четыре года работы в Болливуде уроженка Татарстана добилась того, что теперь ей доверяют главные роли в картинах, в которых она играет индийских девушек. На время пандемии она вернулась на родину. В интервью «Реальному времени» Лейсан рассказала о кастовости на съемочной площадке и отношении к мусульманам в Индии. А еще выразила желание улучшить свой татарский язык и рассказала о проектах в Казани, в которых участвует.

«Меня утвердили на главную роль. Я поняла, что это знак»

— Лейсан, расскажи о себе: где родилась, где училась?

— Родилась и выросла в Казани. Училась в КАИ на менеджера, где и получила диплом. Образование получала заочно.

— Как ты попала в Индию?

— Я уехала за границу, когда мне было 18 лет. Четыре года работала в Египте. Потом устроилась на онлайн-работу в туристическую компанию. Учитывая, что работа у меня продолжается в онлайн-режиме, я решила не сидеть в России, а путешествовать — и поехала в Азию. Жила в Таиланде, Индонезии, на Шри-Ланке. И в один прекрасный день друг позвал к себе отдохнуть на Гоа: у него там есть дом. Я приехала. Его девушка на тот момент снималась в массовках и работала на мероприятиях в Мумбаи. И она мне тоже предложила поехать в Мумбаи: и весело, и денежку заработать. Я говорю: «О'кей».

Мы поехали в Мумбаи, она меня познакомила с некоторыми координаторами. Мой типаж — темные волосы, светлая кожа, чем-то похожа на современную индианку — для них показался интересным. Они начали меня приглашать на различные кастинги — сниматься в небольших клипах и на небольшие роли. И я стала эти кастинги успешно проходить: меня начали все чаще звать и утверждать на разные роли. Я подумала: раз идет, значит, можно попробовать. Записалась на актерские курсы, на разные мастер-классы, чтоб подтянуть мастерство. Я в принципе с детства занималась в разных постановках, работала на сцене, всегда была творческой. Но именно актерского образования у меня не было. Поэтому я стала посещать все эти курсы и ходить на более серьезные кастинги.

Получалось все не сразу. С момента моего приезда в Индию прошло полгода. Я уже планировала вернуться домой. И вдруг меня утвердили на главную роль в сериале. Я поняла, что это знак, судьба. В итоге решила остаться. Так прошло четыре года.

— Что за главная роль?

— Это был сериал-ужастик «Чахул». Я играла девочку-иностранку. Меня перекрасили в блондинку, я надевала серые линзы. По их мнению, я не сильно похожа на иностранку, поэтому пришлось менять образ.

— На каком языке ты общалась, играла роли — на английском?

— У меня тогда роль была на английском. Сейчас уже осваиваю хинди, могу общаться на бытовом, разговорном уровне. На сложные темы мне будет трудно разговаривать на нем. Когда играла индианок, говорила на хинди.

— Легко ли тебе дался хинди?

— Это язык очень сложный. У них совсем другая структура, другая логика составления слов, предложений.

«Для иностранцев там ролей хватает»

— В Болливуде, насколько понимаю, довольно высока конкуренция: там правят кланы Капуров, Кханов, Рошанов, Баччанов, Деолов. Как татарской девушке удалось обратить на себя внимание и получить главные роли?

— Во-первых, есть определенная стезя для иностранок, учитывая, что очень много ролей появляется для тех, кто играет британцев, русских. Бывает, что некоторые фильмы основываются на событиях, где у иностранки должна быть главная роль — это тоже нередко. То есть для иностранцев там ролей хватает. Как минимум для тех, кто просто хочет там поработать не в главных ролях, вариантов достаточно: очень много массовок, небольших однодневных ролей — буквально пара фраз. Иностранец там без работы не останется.

— Есть ли шанс иностранцу получить индийский «Оскар» (например, National Film Awards)?

— Все в жизни возможно. Все зависит от человека, его мыслей, желаний, веры в себя. Что касается той ниши, о которой ты сказал (такие актерские династии, как Капуры и другие) — это сфера немного другого формата. У них это сын какого-то большого продюсера, внук известного актера, эта волна идет.

Там сформировалась определенная каста таких актеров, которые всегда держатся на плаву, и в ту нишу пробраться очень сложно — но реально. Например, британская актриса Катрина Кэф в эту стезю попала, хотя у нее никаких родственников среди актеров и продюсеров нет, к тому же она совсем из другой страны. Она и хинди не знала, и танцевать не могла, а теперь одна из самых высокооплачиваемых актрис. Так что все реально.

Мне это не столь интересно, сама я не гонюсь за популярностью. Мне интересен сам процесс. Хотелось бы постоянно держаться на том уровне, чтоб была постоянная работа, чтоб я всегда была востребована, чтоб поступали предложения. Например, когда кто-нибудь сидит и думает: «Нам нужна девочка, похожая на индуску, но не индуска. Вот есть такая Лейсан Каримова, давайте ее позовем». Хочется какую-то стабильность и чувствовать от такой работы кайф.

— С какими известными актерами тебе довелось вместе сниматься?

— Я была в фильме Housefull 4 («Полный дом 4») с актером Акшаем Кумаром. У меня была очень маленькая роль, но было здорово играть вместе с такими высококлассными звездами. Что касается других известных актеров, я снималась в массовках, в музыкальных клипах как танцор. На съемках одного музыкального клипа видела Айшварию Рай — это очень красивая женщина. С Шахрухом Кханом и Аамиром Кханом не пересекалась, потому что к тому времени я перестала участвовать в массовках и музыкальных клипах. Для девочек можно получить либо малую роль в каком-то сюжете с иностранкой, либо сниматься в главной роли в сериалах. Либо можно в independent movie (независимое кино) — там, как правило, нет больших звезд, но фильмы тоже очень хорошие. Такие авторские кино тоже актуальны, показываются в кинотеатрах, даже если актеры и ниже классом — зато у них контент лучше.

Нередко фильмы с крутыми актерами получаются не очень, да и игра, и сюжет желают оставлять лучшего. А авторское, независимое кино действительно интересно — в последнее время оно все больше популярно. Я б, наверное, в таком хотела больше сниматься.

— Скажи, а в индийском кино легче получить главную роль, чем в российском?

— Если предлагают роль иностранки, то это бывает не так часто. На такие роли кастинги происходят два раза в месяц, в то время как на другие роли — несколько раз в день. Но у нас, иностранок, гораздо больше шансов попасть, потому что нас там меньше, тем более, не все хорошо говорят по-английски, а на хинди — можно посчитать по пальцам руки. К тому же ценится определенный опыт работы в киноиндустрии. В российской индустрии я не сильно пыталась что-то делать. Но мои подружки учились на актрис, играли в театрах, и большинство из них уехали в Америку: там больше возможностей, чем в российской индустрии. Меня в Индии все вполне устраивает, к тому же язык подучила, привыкла ко всему, знаю продакшн. Поэтому не хочется с насиженного места еще куда-то ехать и что-то пытаться делать.

— В индийском кино достаточно много поют и танцуют. Тебе тоже приходится отплясывать?

— У них все фильмы с танцами. Там и на улицах постоянно танцуют. У них там чуть ли не каждый второй день праздник в честь какого-то бога. Они берут что-то типа нашей «Газельки», устанавливают туда колонки, ставят свое божество, в честь которого отмечается праздник, и такой цепочкой идут по улице и танцуют. Танцы у них везде и всегда, для них это норма. То же самое и в кино.

— А петь самой не приходилось в кино?

— Петь нет, не приходится… Там же никто из актеров не поет. Поют настоящие певцы, а актеры просто играют. У них не принято, чтобы сам певец снимался в музыкальном клипе. Там просто используется голос исполнителя. Все, что мы видим в клипах, никто из актеров не поет.

«Татарский язык хочется знать, а потом передать его дальше»

— Лейсан, в Индии знают что-нибудь про татар или про Казань?

— Особо не знают. Но там работают люди, у которых есть бизнес-партнеры в России — вот они, конечно, знают. Я встречала людей, которые неоднократно были в Казани, знают наш город, по-русски говорят. В основном это были доктора, которые учились в медицинском университете (КГМУ). Но в целом не знают.

— И тебя там считают русской?

— Да, в основном там все говорят Russian. Но не все мне верят, потому что я не блондинка с голубыми глазами, как они думают обо всех русских, славянских девочках. Специфику такую они не различают — татарка, башкирка или русская.

— Ты сама надолго приехала в Казань?

— Пока не знаю. На время пандемии, конечно, здесь буду. Как раз тут начала сниматься в некоммерческом фильме.

— Расскажи поподробнее о здешних проектах.

— Пока снималась для одной рекламы — это связано с новостями. Снималась в ролике для рекламного агентства. Сейчас участвую в проекте «Татаркино» с молодым режиссером Наилем Хайретдиновым: фильм с социальной нагрузкой про мальчика-инвалида. Вроде этот полнометражный фильм собираются выпустить в некоторых кинотеатрах Татарстана, но это будет, скорее всего, летом следующего года. Фильм на русском языке.

— Ты сама казанская. А родители из каких краев?

— Мама у меня казанская, отец — из Казахстана, но татарин.

— Любопытно, на каком языке ты общаешься дома? В преддверии Переписи населения вопрос становится особенно актуальным.

— Дома общаемся на русском. Татарский уже почти забыла. Когда люди говорят на нем, я все понимаю. Могу какие-то фразы построить, но так свободно уже говорить, к сожалению, не могу. Раньше в детстве очень неплохо разговаривала, когда жила с бабушкой. Но я бы желала его подтянуть. Хочется съездить к родственникам в деревню, с друзьями попытаться.

Пока в деревню ездила лишь ненадолго. Нужно пожить в этой среде хотя бы несколько недель — тогда будет результат. А так — сложновато. Язык свой хочется знать, а потом передать его дальше.

— То есть ты своих будущих детей хочешь обучить татарскому?

— Да, хотелось бы. Это здорово, когда родной язык передается дальше, следующему поколению. Сейчас татарский язык, к сожалению, если не вымирает, то его носителей становится с каждым годом все меньше и меньше. И хочется самой его поддерживать, сохранять.

«Когда я говорила, что мусульманка, мне никто не верил»

— Когда началась пандемия коронавируса, в интернете появилось видео, как полиция палками гоняет нарушителей карантина.

— Это все, конечно, было. Но то, о чем ты говоришь, происходило в маленьких штатах и районах, деревнях. В больших городах такого не было. Это больше относится к трущобникам, людям, которые живут на улице. К ним отношение совсем другое. Несмотря на то что у них официально отменили касты, по факту они остались.

Если человек из низшей касты, то ему значительно сложней попасть куда-то наверх: один из миллиона. Остальные так и будут продолжать работать рикшей, убираться, работать нянечкой.

Что касается этих палок — да, они были. Но это все так сильно утрировали! Правда, ситуация там действительно тяжелая. У них там все закрыто, до сих пор карантин, действует режим ограничений: нельзя далеко отходить от дома. Но работа продолжается, идут съемки: видимо, нелегально все это делается. Надеюсь, все у них наладится.

— Приходилось неоднократно слышать и читать, что в Индии притесняют мусульман. Заметила ли ты что-то подобное?

— Это полнейшая ложь. Мусульмане там спокойно живут, у них свои районы, мечети. Свинину практически нигде не продают, во всяком случае в центральных штатах. Мусульмане себя очень комфортно чувствуют. У индуистов и тех, кто придерживается других религий, нет притирок с мусульманами. Это, наверное, как у нас в Татарстане. У нас же нет проблем между татарами и русскими, мусульманами и православными — так и у них.

— И на себе тоже не чувствовала недоброжелательного отношения?

— Им практически без разницы, у кого какая вера, главное — друг друга не трогать. Каждый живет по своим понятиям, никто никого не притесняет.

Когда я говорила, что я мусульманка, мне никто не верил, потому что у них мусульмане одеваются соответствующе: длинные платья, хиджабы, паранджа. И если я представлялась мусульманкой, мне говорили: «Ты, наверное, врешь». Они не могут поверить, что мусульманка может ходить как я: в платьицах, шортиках и т.п.

«Известные актеры — из высших каст, из богатых семей»

— Когда ты играешь в фильмах индийских девушек, понимает ли зритель, что перед ними не индианка?

— Конечно. Это очевидно. Даже если я и черненькая, если меня как-то накрасить, но видно, что хотя бы наполовину не индианка. Кроме того, акцент всегда выдает. Сколько знаю иностранок, только у двух девочек нет акцента, они работали несколько лет над тем, чтобы от него избавиться. Голос в фильмах мой, озвучка моя, поэтому очевидно, что я не индианка.

— Удавалось ли кому-то из России, СНГ сделать актерскую карьеру в Болливуде?

— Я знаю нескольких женщин, которые снимаются в Болливуде и получают достаточно неплохие роли. Есть одна девочка — Анастасия Хамолка, она больше известна по киношному имени — Анна Адор. Есть еще одна девочка — Елена Казан, у нее тоже были неплохие роли в крутых фильмах. Анастасия больше играет в театре, но снималась в нескольких хороших проектах. Из россиян я только знаю их двоих, кому достаются хорошие роли. Все остальные — это больше британки, бразильянки, сербка. Шведка Элли Аврам — очень популярная актриса, у нее 3 миллиона подписчиков, ей дают хорошие роли. Но из русских, кроме Анастасии и Елены, больше не знаю. Их знает узкий круг, кто с ними работает. Русским тяжелее пробиваться, потому что у них акцент. В таких случаях там больше предпочитают американок или британок.

— Не приглашали ли тебя рекламировать товары и услуги тамошних производителей?

— Пока ты не становишься звездой определенного уровня, то стать амбассадором, звездой компании звать не будут. Либо тебя могут взять как беленькую симпатичную модель. У меня была работа в рекламе Skechers, Pizza Hut и других брендов. Я не позиционирую себя как модель, поэтому я в это не лезу. Там есть девочки высокие, с определенными модельными параметрами — обычно таких берут. Для хороших рекламных кампаний организации часто обращаются в модельные агентства. Мне это не столь интересно, я стараюсь больше развиваться в актерском направлении.

— Правда ли, что индийские актрисы грешат пластическими операциями?

— По-моему, все актрисы это делают — и в России, и в Голливуде. Это уже норма.

— В фильмах, которые снимали лет 30—40 назад, у индийских актрис была характерная горбинка на носу. Сейчас они стали почти европейской внешности.

— Да. И они отбеливают лица, поскольку им нужно выглядеть светленькими, красивыми с точки зрения международных стандартов. Есть такие моменты, которые приходится «редактировать».

— Существует мнение, что актеры, игравшие положительных персонажей, в дальнейшем становятся успешными политиками.

— Первый раз слышу. Я бы сказала, что они просто влиятельные люди.

Будучи крутым актером, ты становишься в индийском обществе, грубо говоря, полубогом. Для них это огромный статус. Если у нас известный актер может пройтись по улице, и его могут некоторые не узнать, то там они никогда не появятся на людях, иначе их просто разорвут на кусочки от счастья.

Вокруг них ходят по 30 секьюрити, они ездят только на определенные мероприятия. Их в Индии возводят на высокий пьедестал, на алтарь. И от их мнения может много что поменяться, даже в политике.

— Ты сказала про кастовость в Индии. Сохраняется ли кастовость на съемочной площадке? Может ли далит (неприкасаемый) играть вместе с брамином или кшатрием?

— Неприкасаемые вообще находятся не в этой сфере. Они работают больше уборщиками, водителями. Но бедные люди часто бывают в массовках — это нормально. А к звездам вообще мало где подпускают — это не чисто индийская фишка. Я замечала на съемочной площадке разное отношение к стаффу — к тем, кто убирается, помогает ставить реквизит. Чаще всего вижу, что на них кричат, их как-то оскорбляют, унижают. Но если это хорошие классные дорогие съемки, там люди другого уровня: они уважают себя, поэтому не будут опускаться, чтоб кого-то унижать и оскорблять. Я попадала и на такие площадки, и на такие.

— Скажи, а эти звезды из известных актерских семей к каким кастам относятся?

— Я думаю, они все брахманы. Я знаю, что Шахрух Кхан — не брахман, это единственный пример, когда человек из простой семьи выбился в пантеон богов для индийцев. Это такое огромное исключение. И он поднялся в такое время, когда киноиндустрия только развивалась, актеры были другие. Остальные все — из высших каст, из богатых семей, с деньгами, связями.

— Все-таки ты сама хочешь попробовать себя в российском кино или в Голливуде?

— Если бы у меня была возможность, я бы поехала в Голливуд — это просто пик мечты.

— А с какими известными актерами тебе бы хотелось вместе сыграть?

— Из индийских обожаю Шахида Капура. Он шикарно играет. А так, честно говоря, индийские актеры мне не очень нравятся. Нравятся специфичные актеры, которые не столь известны. А если рассматривать американских актеров, то Джонни Депп — это предел мечтаний. Как только сыграю с ним в любом фильме, можно бросать карьеру, поскольку это пик моей мечты и больше мне ничего не надо.

— Где можно ознакомиться со списком фильмов с твоим участием?

— Найти мои работы будет сложно, так как они в основном находятся на индийских сайтах и платформах. Но я выкладываю свои работы на своей странице в Instagram, чтобы мои родные и близкие могли посмотреть на мои проекты.