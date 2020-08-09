Табрис Яруллин: «Нужно место, объединяющее городские сообщества»

Новый заместитель директора Национальной библиотеки — о новой работе

Фото: Ринат Назметдинов

На этой неделе на брифинге с журналистами новый директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова представила первого назначенца — своего заместителя Табриса Яруллина. Городской активист, год назад покинувший пост председателя Всемирного форума татарской молодежи, поделился с «Реальным временем» своими мыслями на эту тему в авторской колонке.

Я хорошо помню, как в первый раз попал в библиотеку. Я тогда был совсем маленьким, даже не учился в школе, но в татарской гимназии, в которой моя мама преподавала и работала завучем, я именно среди книг и проводил время.

Потом меня записали в библиотеку на Декабристов. Четко помню, что тогда это место находилось рядом с рестораном «Маяк». У меня остались только самые приятные, теплые воспоминания от того времени. Что называется, это были очень ламповые ощущения.

Национальный культурный центр «Казань» я воспринимаю именно как общественный центр. Мы всегда ходили туда на встречи, потом и сами начали организовывать в нем события. С волнением вспоминаю, как здесь, прямо в музее, прошел первый «Акыл фабрикасы», «Фабрика мысли», серия образовательных мероприятий с лекциями и стратегическими сессиями на различные темы — от пропаганды языка до воспитания детей. Потом этот проект перерос в «Ачык университет» — онлайн-университет с курсами по истории, современной татарской культуре, технике речи, методикам преподавания.



Фото Рината Назметдинова

Национальный культурный центр «Казань» я воспринимаю именно как общественный центр. Мы всегда ходили туда на встречи, потом и сами начали организовывать в нем события

Когда я представлял себе идеальный НКЦ, этот центр был для меня местом, в котором люди получают знания, ходят на мероприятия… Вероятно, с течением временем этот образ отложился в подкорке.

Мы с ребятами из форума, другими активистами несколько лет думали, что центр, который объединяет различные городские сообщества, станет мотивирующим фактором для формирования новой татарской городской культуры. Те сообщества, которые возникли на наших глазах — музыкальные, театральные, фотографические, хореографические, краеведческие и так далее, к которыми мы имели отношение — выросли до субкультур. Но чтобы превратиться в подобие общественных институтов, центров, было нужно место, в котором эти разные сообщества общались бы, работали над совместными проектами, менялись аудиторией, становились сильнее за счет объединения.

К сожалению, мы не смогли довести это дело до конца, но в планах такой центр у нас всегда был. Причем сам образ места, в зависимости от того, как мы работали, менялся. Несколько лет назад мы всерьез думали о живом музее как точке сбора информации и людей. Помню, с этой целью осматривали еще пустующее здание будущего Музея чак-чака, поскольку хотели создать музей, рассказывающий о татарской письменности, шрифтах, дизайне, объединяющем экспозицию, типографию, учебные курсы. Словом, наверное, даже к счастью, там оказался Музей чак-чака, с которым мы теперь также с удовольствием сотрудничаем.

Фото Рината Назметдинова

Мы с ребятами из форума, другими активистами несколько лет думали, что центр, который объединяет различные городские сообщества, станет мотивирующим фактором для формирования новой татарской городской культуры

Позже мы задумались, что для наших амбиций нужно больше места. Мы исследовали территории производственных предприятий с целью реновировать их, превратить в ивент-пространства, в которых можно было проводить концерты, реализовать идею коворкинга. В принципе, те, кто следили за нашей темой, знают, что мы всерьез рассматривали вариант обживания здания фабрики «Адонис». Эта идея переросла в проект культурного квартала, который начинался бы с планирующихся построек во дворе русского ТЮЗа, после которых посетитель следовал бы к подземным галереями на Баумана. Потом — к помещениям бывшего ЗАГСа, ведомый нашими друзьями из театральной лаборатории «Угол». А потом он выходил бы на Профсоюзную с центром татарской культуры, с ивент-площадками, шоурумом татарских дизайнеров, звукозаписывающей студией.

К сожалению, и эти планы не сбылись, ведь до сих пор непонятно, что будет с «Адонисом».

Пока мы продолжали это обсуждать, реализуя проекты на других площадках (Меховая фабрика, «Смена», набережная Кабана, парк «Черное озеро»), многие дружественные сообщества угасли, возникли новые. С одной стороны, это выглядит как естественный процесс, с другой стороны — именно отсутствие точки притяжения и стало причиной того, почему они перестали работать.

Теперь для реализации этих идей появились новые возможности: здание НКЦ станет общественным центром. Я считаю, что это хороший проект. С одной стороны, сохраняется библиотечная система, база данных, огромные возможности национальной библиотеки, которые, надеюсь, будут на пользу сообществам, ведь зачастую мы жалуемся именно на недостаток информационных ресурсов. С другой стороны, сообщества приведут новых людей в библиотеку.

Фото Рината Назметдинова

Здание НКЦ станет общественным центром. Я считаю, что это хороший проект. С одной стороны, сохраняется библиотечная система, база данных, огромные возможности национальной библиотеки. С другой стороны, сообщества приведут новых людей в библиотеку

Отмечу, что нам чужда какая-либо сегрегация, тем более по национальному признаку. Нам, безусловно, нужно делать совместные проекты, изучать друг друга, брать чужой опыт. Собственно, за годы работы мы никогда не изменяли этим принципам, сотрудничали не только с татарскими сообществами, и всегда мы находили в друг друге что-то общее. Мы реализовали совместные проекты, мы коллеги по городскому активизму, будь то «Угол», «Смена», Yummy Music или «Алиф». Что касается меня, сейчас я работаю над обширной картой, планом действий, который, надеюсь, станет шагом к тому, что национальная библиотека станет настоящим «третьим местом» для казанцев.