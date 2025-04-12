Коршков и Кошелев вновь остались вне заявки «Ак Барса» в Кубке Гагарина

Стал известен состав «Ак Барса» на стартовый матч серии с московским «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» оставил состав команды без изменений на стартовый матч серии с «Динамо» в Москве. На лед выйдут те же сочетания игроков, одержавшие победу в седьмой игре против «Автомобилиста» в первом раунде Кубка Гагарина.

В третий раз подряд вне заявки «Ак Барса» остались нападающие Егор Коршков и Семен Кошелев. Также в состав не попал форвард Семен Терехов. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, который ранее провел все семь матчей серии с «Автомобилистом». Его сменщиком заявлен голкипер Амир Мифтахов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» в 16.30 по московскому времени. Это первая встреча команд в плей-офф с 2009 года. В последний раз соперники играли в полуфинале дебютного розыгрыша Кубка Гагарина.



В первом раунде нынешнего плей-офф «Ак Барс» в семи матчах обыграл «Автомобилист» (4:3), «Динамо» оказалось сильнее СКА (4:2).

Зульфат Шафигуллин