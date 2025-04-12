«Рубин» назвал состав на матч с «Локомотивом» в Казани

Лидер казанской команды Мирлинд Даку выйдет на поле с первых минут

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч с «Локомотивом» в Казани. Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в 17.00 по московскому времени.

В составе «Рубина» с первых минут выйдет нападающий Мирлинд Даку. В центре защиты сыграют Илья Рожков, Игор Вуячич и Алексей Грицаенко. С краю обороны появится Руслан Безруков.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Безруков — Иву, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай — Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17.00 по мск.

В первом круге турнира «Локомотив» обыграл в Москве «Рубин» со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил полузащитник москвичей Артем Тимофеев.

В последний раз «Рубин» побеждал «Локомотив» в Казани в октябре 2016 года.

Зульфат Шафигуллин