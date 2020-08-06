Первое домашнее поражение «Стрелы»

Поздравили пляжников, порадовали новокузнечан

Фото: Максим Платонов

Уступив дома «Металлургу» из Новокузнецка — 12:21, регбисты казанской «Стрелы» пока что отсрочили свое попадание в плей-офф. Впрочем, сейчас на кону будет выход в четвертьфинал Кубка России, а о четвертьфинале чемпионата подумаем чуть позже. «Реальное время» рассказывает о первой домашней неудаче «Стрелы».

Противостояние середняков



Казанский матч седьмого тура чемпионата России свел друг с другом двух представителей «золотой середины», которых разделяло одно место в таблице (пятое у гостей против шестого у хозяев) и 4 очка (20 против 16). Кузбасс, потерявший сильные хоккей и футбол, переориентировался на сильный волейбол в Кемерово и отличное регби в Новокузнецке. Причем успешность регбистов не должна удивлять, этот вид спорта имеет солидную историю в городе, включающую в себя и завидные, и печальные страницы. Был в ней трагический эпизод — в 1989 году погиб игрок новокузнечан Дмитрий Голышев, который в матче с алма-атинским СКА, проходившем в столице Узбекистана Ташкенте, вошел в схватку, после которой остался лежать на траве. Перелом шейных позвонков, а затем и остановка сердца привели к летальному исходу, но, уточним, в столь жестком виде спорта это единственная подобная трагедия. У «коллег» из футбола-хоккея подобные истории, увы, не редкость.

Кстати, в то время сибирская команда носила название СМИ, но это вовсе не привычное сегодня обозначение прессы, а Сибирский Металлургический Институт.

Далее углубляться в историю не будем, поскольку уже с первых минут игра приобрела результативный характер. Пока диктор на стадионе объявлял составы, гости получили право на штрафной, далековато, но зато прямо по центру, и южноафриканец Нкулулеко Ндлову открыл счет — 3:0. Вскоре казанцы сделали первую замену, поскольку их игроку Гихарду Визажу пришлось обращаться за медицинской помощью после сечки. Пободавшись в «схватке», казанцы получили право на штрафной, но другой южноафриканец Кобус Мараис не попал в створ ворот. В итоге свои очки «Стрела» завоевала занеся попытку, руками и ногами Дамира Байбурина — 5:3, но увеличить счет реализацией не смогла, поскольку Мараис, редкий случай, опять промахнулся.

Перерыв матча был посвящен приятной церемонии — министр спорта Татарстана Владимир Леонов торжественно поздравил новоиспеченных чемпионок России по пляжному регби и призеров-мужчин

Новокузнецк, упустив преимущество, тут же его восстановил. Попытка, реализация Ндлову, и счет вырос до 10:5 в пользу гостей. Получив очередной шанс на штрафной, Мараис ударил в аут, видимо, решив зарабатывать очки не битьем, так катаньем. Увы, для казанцев борьба закончилась тем, что гости получили право на третий штрафной, и Ндлову, ничуть не сомневаясь, реализовал и его — 13:5.

Перерыв матча был посвящен приятной церемонии — министр спорта Татарстана Владимир Леонов торжественно поздравил новоиспеченных чемпионок России по пляжному регби и призеров-мужчин. По любопытному совпадению, обе команды представляют Казань. Подумалось, что если бы была возможность заменить искусственный газон «Тулпара» на песочек с пляжа, то от преимущества гостей ничего бы не осталось. Но в силу невозможности такого события необходимо было вносить какие-то коррективы в игру наставнику казанцев Джей Пи Нилу.

Либо прислушаться к речи Леонова, который, не ограничившись словами «Регби — наше все», еще и воззвал: «Только вперед! Только алга!» .



«Пока хоккей отошел на второй план»

Сегодняшний спортивный Новокузнецк — это город, который потихоньку перенацеливается с шайбы на «дыню» и где вместо Бобровского-Капризова на первый план выходят Симпликевичи, отец Владимир — основатель регбийной династии и сын Денис — ее продолжатель, один из лидеров нынешней сборной страны. А мы продолжили общение с новичком «Стрелы» нынешнего сезона Никитой Попковым, который представлял другой знаменитый хоккеем город Пензу, который уже переориентировался на регби.

— Думаю, сейчас этот вид спорта у нас популярнее хоккея, — предположил Попков. — Знаю, что сейчас в «Дизеле», как называется знаменитый в прошлом «Дизелист», играют совсем молодые ребята, поскольку ранее команда переживала серьезные финансовые трудности. Пока хоккей отошел на второй план, на первый выдвинулись наши КВНщики Павел Воля, Тимур Родригес…

Сегодняшний спортивный Новокузнецк — это город, который потихоньку перенацеливается с шайбы на «дыню»

— У нас Никита суперстар!, — прервал монолог Попкова кто-то из партнеров.

— А в спорте сейчас солирует регбийный «Локомотив», — не отвлекся на лесть Попков. — Новая команда, раньше в городе были две другие — РК «Пенза», с которой начиналась история этого вида спорта, затем переименованная в «Империю», с которой я заключил свой первый контракт в 16 лет. Сам же я воспитанник местной ДЮСШ №8.

Поиграл в «Империи» порядка шести-семи лет, но клуб испытывал серьезные проблемы и прекратил существование. После него я ушел в армию, отслужил один год, вернулся в родной город и стал играть за только что созданный «Локомотив». После этого в прошлом году хотел поехать в Пермь, чтобы выступать за местный «Витязь», который имел планы на дебют в высшей лиге, но и там помешали проблемы с финансированием. В итоге выбрал предложение из Таганрога, играл за местную «Булаву».

После окончания сезона поступило предложение из «Стрелы», я приехал, ознакомился с условиями и с большим удовольствием принял приглашение. Как и капитан «Булавы» Георгий Веливанов. Уже находясь внутри клуба, был поражен уровнем организации, менеджмента, тренировочного процесса, тренерского штаба. Все высшего качества, начиная с медицины и заканчивая организацией матчей.

Да, мы дебютанты, но будем прогрессировать, поскольку команда сбалансированная, игроки хорошего уровня. Да, много новичков, как и я. К примеру, пришло много людей из Краснодара, это и наставник из Новой Зеландии Харлоу, и сразу семь человек в состав, но это нормальный процесс комплектования, ребята приняли более выгодные предложения. Надо быть конкурентными, поскольку нынешний чемпионат без слабых команд, не будет в итоге такой явной доминации команд из Красноярска, как этому привыкли за последние годы, — резюмировал Попков.



«Металлург» завоевал место в плей-офф, а «Стрела» отложила выполнение этой задачи на следующие матчи

И реальная схватка под занавес

Увы, леоновское «алга» как призыв к действию восприняли больше гости. И к половине второго тайма занесли попытку, увеличив до 18:5. Даже первая нереализованная попытка Ндлову не смутила их. Зато приободрила казанцев. За 15 минут до финального свистка Хетаг Дзобелов «с мясом» занес попытку, а Мараис наконец-то ее реализовал, сократив разрыв до минимума — 18:12. Нужна была попытка, но «Стрела» заработала штрафной, и, увы, в свою сторону. Ндлову такие реализует, только дай возможность. А ему их дали даже две, правда, из двух штрафных Нкулулеко реализовал только один, подведя итог матча — 21:12.

К его концу Йохан Тромп истекал кровью, Роман Ходин светил порванной футболкой, игроки команд сходились в рукопашной… Кстати, в отличие от хоккея, здесь предпочитают не побить конкурента, а побороть его в партере. Но все это было для видео и фотооператоров, а для статистиков ничего не изменилось. «Металлург» завоевал место в плей-офф, а «Стрела» отложила выполнение этой задачи на следующие матчи. Очередной, с «Булавой» из Таганрога, запланирован на 20 августа. Правда, до этого будет еще одна разведка боем — матч четвертьфинала Кубка России со столичной «Славой».



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов