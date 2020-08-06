Первое домашнее поражение «Стрелы»
Поздравили пляжников, порадовали новокузнечан
Уступив дома «Металлургу» из Новокузнецка — 12:21, регбисты казанской «Стрелы» пока что отсрочили свое попадание в плей-офф. Впрочем, сейчас на кону будет выход в четвертьфинал Кубка России, а о четвертьфинале чемпионата подумаем чуть позже. «Реальное время» рассказывает о первой домашней неудаче «Стрелы».
Противостояние середняков
Казанский матч седьмого тура чемпионата России свел друг с другом двух представителей «золотой середины», которых разделяло одно место в таблице (пятое у гостей против шестого у хозяев) и 4 очка (20 против 16). Кузбасс, потерявший сильные хоккей и футбол, переориентировался на сильный волейбол в Кемерово и отличное регби в Новокузнецке. Причем успешность регбистов не должна удивлять, этот вид спорта имеет солидную историю в городе, включающую в себя и завидные, и печальные страницы. Был в ней трагический эпизод — в 1989 году погиб игрок новокузнечан Дмитрий Голышев, который в матче с алма-атинским СКА, проходившем в столице Узбекистана Ташкенте, вошел в схватку, после которой остался лежать на траве. Перелом шейных позвонков, а затем и остановка сердца привели к летальному исходу, но, уточним, в столь жестком виде спорта это единственная подобная трагедия. У «коллег» из футбола-хоккея подобные истории, увы, не редкость.
Кстати, в то время сибирская команда носила название СМИ, но это вовсе не привычное сегодня обозначение прессы, а Сибирский Металлургический Институт.
Далее углубляться в историю не будем, поскольку уже с первых минут игра приобрела результативный характер. Пока диктор на стадионе объявлял составы, гости получили право на штрафной, далековато, но зато прямо по центру, и южноафриканец Нкулулеко Ндлову открыл счет — 3:0. Вскоре казанцы сделали первую замену, поскольку их игроку Гихарду Визажу пришлось обращаться за медицинской помощью после сечки. Пободавшись в «схватке», казанцы получили право на штрафной, но другой южноафриканец Кобус Мараис не попал в створ ворот. В итоге свои очки «Стрела» завоевала занеся попытку, руками и ногами Дамира Байбурина — 5:3, но увеличить счет реализацией не смогла, поскольку Мараис, редкий случай, опять промахнулся.
Новокузнецк, упустив преимущество, тут же его восстановил. Попытка, реализация Ндлову, и счет вырос до 10:5 в пользу гостей. Получив очередной шанс на штрафной, Мараис ударил в аут, видимо, решив зарабатывать очки не битьем, так катаньем. Увы, для казанцев борьба закончилась тем, что гости получили право на третий штрафной, и Ндлову, ничуть не сомневаясь, реализовал и его — 13:5.
Перерыв матча был посвящен приятной церемонии — министр спорта Татарстана Владимир Леонов торжественно поздравил новоиспеченных чемпионок России по пляжному регби и призеров-мужчин. По любопытному совпадению, обе команды представляют Казань. Подумалось, что если бы была возможность заменить искусственный газон «Тулпара» на песочек с пляжа, то от преимущества гостей ничего бы не осталось. Но в силу невозможности такого события необходимо было вносить какие-то коррективы в игру наставнику казанцев Джей Пи Нилу.
Либо прислушаться к речи Леонова, который, не ограничившись словами «Регби — наше все», еще и воззвал: «Только вперед! Только алга!» .
«Пока хоккей отошел на второй план»
Сегодняшний спортивный Новокузнецк — это город, который потихоньку перенацеливается с шайбы на «дыню» и где вместо Бобровского-Капризова на первый план выходят Симпликевичи, отец Владимир — основатель регбийной династии и сын Денис — ее продолжатель, один из лидеров нынешней сборной страны. А мы продолжили общение с новичком «Стрелы» нынешнего сезона Никитой Попковым, который представлял другой знаменитый хоккеем город Пензу, который уже переориентировался на регби.
— Думаю, сейчас этот вид спорта у нас популярнее хоккея, — предположил Попков. — Знаю, что сейчас в «Дизеле», как называется знаменитый в прошлом «Дизелист», играют совсем молодые ребята, поскольку ранее команда переживала серьезные финансовые трудности. Пока хоккей отошел на второй план, на первый выдвинулись наши КВНщики Павел Воля, Тимур Родригес…
— У нас Никита суперстар!, — прервал монолог Попкова кто-то из партнеров.
— А в спорте сейчас солирует регбийный «Локомотив», — не отвлекся на лесть Попков. — Новая команда, раньше в городе были две другие — РК «Пенза», с которой начиналась история этого вида спорта, затем переименованная в «Империю», с которой я заключил свой первый контракт в 16 лет. Сам же я воспитанник местной ДЮСШ №8.
Поиграл в «Империи» порядка шести-семи лет, но клуб испытывал серьезные проблемы и прекратил существование. После него я ушел в армию, отслужил один год, вернулся в родной город и стал играть за только что созданный «Локомотив». После этого в прошлом году хотел поехать в Пермь, чтобы выступать за местный «Витязь», который имел планы на дебют в высшей лиге, но и там помешали проблемы с финансированием. В итоге выбрал предложение из Таганрога, играл за местную «Булаву».
После окончания сезона поступило предложение из «Стрелы», я приехал, ознакомился с условиями и с большим удовольствием принял приглашение. Как и капитан «Булавы» Георгий Веливанов. Уже находясь внутри клуба, был поражен уровнем организации, менеджмента, тренировочного процесса, тренерского штаба. Все высшего качества, начиная с медицины и заканчивая организацией матчей.
Да, мы дебютанты, но будем прогрессировать, поскольку команда сбалансированная, игроки хорошего уровня. Да, много новичков, как и я. К примеру, пришло много людей из Краснодара, это и наставник из Новой Зеландии Харлоу, и сразу семь человек в состав, но это нормальный процесс комплектования, ребята приняли более выгодные предложения. Надо быть конкурентными, поскольку нынешний чемпионат без слабых команд, не будет в итоге такой явной доминации команд из Красноярска, как этому привыкли за последние годы, — резюмировал Попков.
И реальная схватка под занавес
Увы, леоновское «алга» как призыв к действию восприняли больше гости. И к половине второго тайма занесли попытку, увеличив до 18:5. Даже первая нереализованная попытка Ндлову не смутила их. Зато приободрила казанцев. За 15 минут до финального свистка Хетаг Дзобелов «с мясом» занес попытку, а Мараис наконец-то ее реализовал, сократив разрыв до минимума — 18:12. Нужна была попытка, но «Стрела» заработала штрафной, и, увы, в свою сторону. Ндлову такие реализует, только дай возможность. А ему их дали даже две, правда, из двух штрафных Нкулулеко реализовал только один, подведя итог матча — 21:12.
К его концу Йохан Тромп истекал кровью, Роман Ходин светил порванной футболкой, игроки команд сходились в рукопашной… Кстати, в отличие от хоккея, здесь предпочитают не побить конкурента, а побороть его в партере. Но все это было для видео и фотооператоров, а для статистиков ничего не изменилось. «Металлург» завоевал место в плей-офф, а «Стрела» отложила выполнение этой задачи на следующие матчи. Очередной, с «Булавой» из Таганрога, запланирован на 20 августа. Правда, до этого будет еще одна разведка боем — матч четвертьфинала Кубка России со столичной «Славой».
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