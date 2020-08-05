Где в Казани жить хорошо: собственный парк на крыше, холлы вместо подъездов и среда с приставкой эко

Обзор новостроек города с точки зрения качества окружающего пространства

Фото: СМУ-88/на фото — холл в подъезде ЖК «Малиновка»

C 2018 года Россия взяла курс на создание комфортной городской среды, и Татарстан выступил в этом деле локомотивом, запустив еще в 2015 году Программу развития общественных пространств. В 2020-м тенденцию продолжила не менее амбициозная республиканская программа «Наш двор». За эти пять лет татарстанцы стали более требовательны к окружающему пространству, а застройщики быстро поймали новый тренд и уделяют особое внимание благоустройству при строительстве современных ЖК. Рассказываем в обзоре «Реального времени» о самых интересных предложениях от СМУ-88 для счастливой жизни будущих новоселов.

Собственный парк на крыше

Опыт самоизоляции еще острее обозначил потребность людей в комфортной городской среде, которая позволяет проводить время на свежем воздухе, отдыхать от домашней рутины или просто перезагружаться, не отходя от дома. СМУ-88 в стремлении дать все это будущим новоселам пошло дальше и строит сейчас единственный в своем роде жилой комплекс в Казани.

В данном случае слово единственный — совсем не преувеличение, потому что только в ЖК SKYLINE на Новаторов по всему периметру крыши (а это более тысячи квадратных метров) разместится настоящий парк с видом на акваторию Казанки. На 24 этаже для жителей комплекса планируется обустроить смотровую площадку с телескопом, прогулочную зону с ландшафтным дизайном, место для отдыха с уличным кинотеатром, бескаркасной мебелью и шезлонгами. При проектировании ЖК вдохновлялись небоскребами Сингапура, где кровли уже давно выполняют функции общественных пространств. В Казани встретить закат в парке на крыше дома можно будет уже в следующем году — ЖК сдается во втором квартале 2021 года.

Располагает к комфортной жизни и сама локация — в пешей доступности от жилого комплекса находится Казанская Швейцария, а всего в 10 минутах езды — парк Горького.

На 24 этаже для жителей комплекса планируется обустроить смотровую площадку с телескопом, прогулочную зону с ландшафтным дизайном, место для отдыха с уличным кинотеатром, бескаркасной мебелью и шезлонгами

Комплексный комфорт

Наличие зеленого уголка, где можно каждый день гулять на свежем воздухе с детьми, с домашними питомцами или просто выбраться на пробежку, — конечно, существенный плюс для будущих новоселов. ЖК «Малиновка» строится в спокойном районе в окружении деревьев и подходит для молодых семей, рассчитывающих на демократичную цену за квартиру.

Правда, на начальном этапе жители соседних домов проект не оценили — боялись, что новый комплекс ляжет грузом на инфраструктуру. Реакция строительной компании не заставила себя ждать — вместо того, чтобы сконцентрироваться исключительно на своей прибыли, в СМУ-88 поставили задачу комплексно развивать территорию. Застройщик начал с модернизации инженерного оборудования и отремонтировал трансформаторную подстанцию и канализационно-насосную станцию, находящиеся в аварийном состоянии. Дальше были многочисленные обсуждения с местными жителями, результатом которых стал благоустроенный за счет строительной компании многофункциональный двор для всего района. На месте двух старых качелей и трех лавочек появилась прогулочная зона, ель для новогодних торжеств, универсальная спортивная площадка и современная игровая зона.

Более того, СМУ-88 передал городу землю для строительства детсада — на этом участке был построен муниципальный детский сад с яслями на 50 малышей, который открылся в 2019 году. А не так давно атмосферу спального района оживил самый длинный мурал в Казани, выполненный известным художником Рустамом Кубиком (QBic). По просьбе девелопера он расписал фасад паркинга ЖК «Малиновка». Картину выбирали сами жители путем голосования в социальных сетях. Победила работа под названием «Я могу дышать», которая разместилась на фасаде здания длиной 183 метра и высотой 16 метров, превратив ничем не примечательный паркинг в произведение монументального искусства.

Интересные решения ждут новоселов и в самом жилом комплексе — вместо обычного подъезда в доме на первом этаже настоящее общественное пространство, похожее по функционалу на холлы в отелях. Большие панорамные окна, мягкая мебель, книжные полки, игровая зона, растения и живая фитостена — все это обустраивается для будущих жильцов и делает демократичное жилье приближенным к премиум-классу.

Не так давно атмосферу спального района оживил самый длинный мурал в Казани, выполненный известным художником Рустамом Кубиком (QBic)

Территория с приставкой эко

Еще один инвестиционный проект в инфраструктуру и экологическое благополучие района, который затеяла строительная компания, — экореабилитация Марьина озера в Ново-Савиновском районе. Работы начались в марте и в скором времени уже завершатся. В СМУ-88 не ограничились благоустройством водоема, а в буквальном смысле вернули его к жизни, сделав таким образом свой вклад в развитие территории города рядом со строящимся ЖК «Норвежский». Для этого проекта застройщик заручился помощью профессионала своего дела — разработка проекта и все работы проводились под строгим контролем известного эколога, профессора Нафисы Мингазовой и кафедры природообустройства и водопользования КФУ.

Кстати, жителям комплекса при желании вообще не придется искать места для прогулок — с этой функцией прекрасно справится двор с ландшафтным дизайном и зонированием на детские площадки и площадки для отдыха взрослых. Воркаут-площадка, место для йоги и фитнеса, детские зоны с игровыми комплексами из натуральных материалов, парковая зона со скамейками и садом камней, озеленение, оригинальные композиции в норвежском стиле — привыкшим к высокому качеству жизни горожанам такой двор придется по вкусу. Дополняет праздник комфорта подъезд в скандинавском стиле с мебелью, растениями, книжными полками и теплыми полами. Впрочем, этим уже не удивить — такой подход к входным группам используется практически во всех ЖК СМУ-88.

Еще один инвестиционный проект в инфраструктуру и экологическое благополучие района, который затеяла строительная компания, — экореабилитация Марьина озера в Ново-Савиновском районе

Жизнь у воды с собственной набережной

Не секрет, что в пандемию спрос на загородную недвижимость взлетел вверх. Впрочем, эта тенденция началась еще до коронакризиса. Все больше людей предпочитают жить вдали от городской суеты, выбирая вместо нее природу. Золотой серединой здесь выступает ЖК Richmond в поселке Новое Аракчино. Это жилой комплекс клубного типа с невысокой застройкой в 6—7 этажей. Своя квартира в 20 минутах езды от центра Казани на берегу Волги предполагает стильный современный холл с мягкой мебелью и живыми растениями, террасы на верхних этажах, охраняемый двор и, самое главное, благоустроенную прогулочную набережную в духе современных общественных пространств. Бонусом к близости к реке будет соседство с яхт-клубом и возможность кататься в сезон на катерах и вейкбордах.

Что интересно, и здесь общественное пространство СМУ-88 запроектировало и строит по собственной инициативе. После его открытия новой набережной смогут пользоваться все желающие.

Все больше людей предпочитают жить вдали от городской суеты, выбирая вместо нее природу. Золотой серединой здесь выступает ЖК Richmond в поселке Новое Аракчино

Сквер в подарок

Новоселам ЖК «Привилегия» на Братьев Касимовых особенно повезет с транспортной доступностью (метро «Горки» и остановки общественного транспорта), развитой инфраструктурой района и бонусом в виде самого большого парка Казани — Горкинско-Ометьевского леса. Более того, уже по традиции СМУ-88 берется благоустроить сквер рядом с комплексом на перекрестке улиц Зорге и Братьев Касимовых. Сейчас завершаются работы над проектом, а непосредственно к реализации планируют приступить в следующем году.

В самом же ЖК предусмотрен двор без машин (для них предназначен подземный паркинг), большая детская площадка, workout-зона и место для йоги и фитнеса. При проектировании ЖК архитекторы ориентировались на образы Амстердама, к которым отсылает архитектурный стиль и материалы дома. К слову, «Привилегия» — единственный в Казани жилой комплекс, где фасад будет выполнен из уникального глазурованного кирпича ручной формовки от голландского завода St. Joris. Помимо этого, в качестве бонуса у каждого подъезда еще планируется парковка для самого излюбленного вида транспорта в Нидерландах — велосипеда.

Уже по традиции СМУ-88 берется благоустроить сквер рядом с комплексом на перекрестке улиц Зорге и Братьев Касимовых. Сейчас завершаются работы над проектом, а непосредственно к реализации планируют приступить в следующем году

Всегда доступная среда и новый уровень комфорта

Характерный стиль СМУ-88 угадывается в высоких стандартах, которые застройщик реализует в своих проектах вне зависимости от стоимости квадратного метра: стеклянная входная группа с технологией «теплый пол», круглосуточное видеонаблюдение, скоростные лифты Otis, современные детские площадки от ведущих мировых производителей, ландшафтное озеленение двора, светодиодное освещение, яркая навигация. Еще в каждом доме можно найти колясочные и помещения для хранения велосипедов на первых этажах, а безбарьерная среда во всех комплексах организована по принципу «ни одной ступени от входа в ЖК до двери в квартиру».

Среди других выделяющихся фишек СМУ-88 можно назвать станции для зарядки гаджетов во дворе. Одни из первых они появились в сданном ЖК IQ Dom на Оренбургском тракте. А в построенном ЖК «Пять звезд» с видом на Кремль строительная компания реализовала двор на стилобате с ландшафтным озеленением, беседкой и даже площадкой для мини-гольфа.

В построенном ЖК «Пять звезд» с видом на Кремль строительная компания реализовала двор на стилобате с ландшафтным озеленением, беседкой и даже площадкой для мини-гольфа

Все необходимое — рядом

Конечно, уровень комфорта зависит не только от качества общественных пространств (и их наличия). Большую роль играет также продуманная планировка квартир, современные технологичные решения при строительстве, сама локация и окружающая ее инфраструктура. В СМУ-88 выступают за комплексное развитие, понимая, что качество жизни напрямую связано с развитием экономики. Поэтому в жилых комплексах застройщика предусмотрены просторные коммерческие помещения, предназначенные для любых целей — тут можно устроить и кафе, и магазин, и стоматологическую поликлинику, и модный шоурум. Площади позволяют: застройщик предусмотрел для этих целей пространства от 100 до 1000 «квадратов». Таким образом, бизнес получает постоянных клиентов, а жители — все необходимое для себя и своих семей.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы СМУ-88