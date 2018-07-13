Не жизнь, а малина: жильцы ЖК «Малиновка» получили благоустроенный двор раньше, чем ключи от квартир

Застройщик нашел компромисс с соседями и сдержал обещание

Фото: Рустем Залялиев

Жильцы строящегося жилого комплекса «Малиновка» получили благоустроенный двор раньше, чем ключи от квартир. Это радостное событие и для соседей ЖК, теперь вместо неухоженного пустыря у них современная площадка. А начиналось все не так радужно. На старте строительства жильцы домов 25 и 21 по улице Завойского «накрыли» СМУ-88 волной негатива. Полгода застройщик встречался с активом жителей в поисках компромисса. Он был найден, а накануне история получила развязку — СМУ-88 подарило жильцам яркий праздник в честь благоустройства двора.

Обещание исполнено

Еще несколько месяцев назад эта площадка ничем не отличалась от тех, что есть в каждом третьем дворе Казани, — качели и песочница. Теперь здесь прогулочная зона, голубая ель, универсальная спортивная площадка и современная игровая зона. Застройщик ЖК «Малиновка», СМУ-88, решил не тянуть с благоустройством территории и облагородил двор для всех возрастов, как и обещал, — не только для жильцов еще строящегося жилого комплекса, но и для жителей ближайших домов. В честь открытия двора организовали праздник.

— Веселитесь, отдыхайте, эта площадка станет местом притяжения всех детей района, берегите такой подарок, — выступил с приветственным словом первый заместитель главы Советского района Казани Андрей Яковлев.

Теперь здесь универсальная спортивная площадка и современная игровая зона



Торжественную часть праздника продолжил директор строительной компании СМУ-88 Илья Вольфсон. Он пожелал детям проводить на детской площадке время с пользой.



— Мы прошли долгий путь, чтобы подарить вам такой праздник, и сейчас, видя ваши улыбки и результат нашей работы, я счастлив. Пусть эта площадка будет всегда наполнена смехом. Занимайтесь на ней спортом! — обратился Илья Вольфсон к жителям домов на Завойского.

Сказка для «Малиновки» и соседей

От торжественной части перешли к развлекательной, тем более что и дети были уже в нетерпении. C ярким выступлением вышли игроки женской команды детско-юношеской спортивной школы по футболу «Мирас». Эластико, рабона, финт Зидана — эффектные трюки футболисток так вдохновили детей, что они из болельщиков тут же превратились в настоящих игроков. Пару тренировок — и эти ребята через пару лет вполне смогут пополнить ряды сборной по футболу.

«Встаем в круг, шоу начинается», — зазывали ребят аниматоры в костюмах сказочных героев, и внимание детей переключилось на интерактивное театрализованное представление.

Аниматоры устроили для детей интерактивное театрализованное представление



Добрая сказка, спортивные игры, облака сахарной ваты, попкорн, сладости. Радость, смех и улыбки — такого праздника дети ждали давно.

— Мы не ожидали, что наш двор так преобразится. Теперь не нужно никуда ездить, чтобы развлечь ребенка, все в шаговой доступности. Буду отпускать сына играть во двор, а сама наблюдать за ним на скамейке, — делится впечатлениями жительница дома 25 по улице Завойского Мария Ефимова.

И это далеко не единственные слова благодарности надежному застройщику. Сложно представить, что поначалу без склок не обошлось…

Шумные соседи

Ноябрь 2017 года. В управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани многолюдно — жители домов по улице Академика Завойского обеспокоены новым соседом — ЖК «Малиновка». Три 20-этажные башни на 180 квартир, каждую из которых планирует возвести ООО «Строительно-монтажное управление — 88». Компания владеет четырьмя участками земли общей площадью примерно 20 тыс. кв. метров в районе перекрестка улиц Академика Завойского — Комиссара Габишева — Гали Динмухаметова.





Сложно представить, что поначалу без склок не обошлось…



Возмущение жителей обосновано. В начале нулевых застраивать территорию взялся застройщик «Аспера Астра», построил две высотки, а на инфраструктуру денег, видимо, не хватило. Жители опасались, что с введением новых домов проблем прибавится. Однако представитель компании СМУ-88 поспешил успокоить разгоряченную толпу: «Мы знаем о сложностях микрорайона. Прочистим ливневку, отремонтируем канализационно-насосную станцию, трансформаторную подстанцию и передадим участок под детский сад».

С выходом на стройку СМУ-88 не тянуло и уже в январе, после всех согласований, приступило к забиванию первых свай… Процесс, впрочем, пришлось почти сразу приостановить.

Пришли к общему знаменателю

Встревоженные жители соседних домов заявили, что строительство жилого комплекса нарушает тишину в квартирах, да и за целостность стен они тоже волнуются. Однако многочисленные проверки показали — работы ведутся по всем нормам, а стройка никак не отразится на состоянии соседних домов.

В то же время, чтобы до конца успокоить жильцов, застройщик принял решение заменить забивание свай на щадящее бесшумное вдавливание. А весной, вооружившись граблями и метлами, сотрудники строительной компании вместе с жителями района убрали мусор, вычистили газоны, подмели тротуары и высадили сотню саженцев декоративных кустарников — сирень, жасмин, черемуху и спирею.

Добрая сказка, спортивные игры, облака сахарной ваты, попкорн, радость, смех и улыбки — такого праздника дети ждали давно



Совместная работа продолжилась и после, на чаепитии. Застройщик объявил о желании привести в порядок дворовую территорию, которая станет общей для всех домов, и пригласил местных жителей внести предложения по благоустройству. Тянуть не стали — после утверждения проекта рабочие сразу приступили к его воплощению, и всего через полтора месяца неопрятный пустырь полностью преобразился.

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