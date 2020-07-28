Алина Загитова начала тренировки по гольфу

Похоже, любовь к клюшкам — это у нее семейное

Участие олимпийской чемпионки по фигурному катанию в любительском турнире по гольфу зародило подозрения в том, что Алина Загитова может заразиться новой для себя игрой и забыть о любимом виде спорта. Для этого есть все предпосылки — российский гольф никогда не был силен, а нынче и вовсе потерял свою «первую клюшку». «Реальное время» вспоминает спортсменов, которые совмещали с разной долей успешности сразу два вида спорта.

Кому нужен гольф на Олимпиаде?



Возвращение гольфа в олимпийскую программу отчетливо демонстрирует кризис современного олимпийского движения. Его присутствие на Играх 1900 и 1904 годов (заметьте, «древние греки» не стали тогда соревноваться в этой дисциплине) выглядело абсолютно логично. Первые Олимпиады были игрушкой знати тех лет, которая выбирала для себя элитные виды — конный и парусный спорт, академическую греблю и велогонки. Для этих соревнований необходимы были дорогостоящий инвентарь и животные, включая, кстати, голубей, в которых стреляли ради олимпийских побед (не говорите об этом «зеленым»). Гольф и лаун-теннис предполагали наличие площадок, дорогих в эксплуатации… Но с течением времени на первый план начали выходить командные виды спорта, ранее занимавшие только простолюдинов. В результате гольф, чуть более динамичный, чем классические шахматы, покинул олимпийскую программу.

Возвращение же в нее получилось скомканным. Перепуганные слухами о вирусе Зика, в Рио не приехали вип-теннисисты (частично) и весь цвет гольфа. К примеру, у мужчин из сильнейшей десятки по рейтингу приехал только Мэтт Кучар, ставший бронзовым призером.

У женщин ситуация была получше, все-таки призеры Пак Ин Би из Южной Кореи, новозеландка Лидия Ко и Фэн Шаньшань из Китая входят в элиту, но и там отказниц хватало. Прежде всего из стран, где не так сильно влияние государства в спорте. К примеру, не приехали сестры-гольфистки Нэлли и Джессика Корда, дочери известных в прошлом теннисистов из Чехии Петра Корды и Регины Райхртовой. В том числе и по этой причине россиянка Марина Верченова (Баликоева по предыдущему мужу) разделила по итогам соревнований 16-е — 18-е места, что кажется неплохим результатом. Но и она заявила о своем уходе из гольфа, сейчас 34-летняя девушка участвует только в любительских турнирах. И, заглядывая в потенциальное будущее Загитовой, можно сказать, что в гольфе не только свободно место «первой клюшки», но и конкуренция предусматривает борьбу за место под солнцем с азиатками, что уже привычно по фигурному катанию. Из топ-десятки только Корда и еще две американки не относятся к азиатскому континенту.

Его присутствие на Играх 1900 и 1904 годов выглядело абсолютно логично. Фото wikipedia.org

Упоминание чешского семейства Корды было неспроста. Именно в этой стране тренировалась Верченова, именно здесь заметно и массовое увлечение этим видом спорта бывших спортсменов. К примеру, Доминик Гашек, который сетует, что его сын Михал и вовсе интересуется гольфом больше, чем хоккеем. В России чемпионат страны выигрывал олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, но в его случае это достижение значит еще меньше, чем у Верченовой. Некогда лучшему гольфисту страны Игорю Затравкину в этом году исполнилось 60, а он еще конкурентоспособен. Во всяком случае, его, уроженца Киева, продолжают считать своим на Украине, такой же слабой в этом виде спорта, как и Россия.

Самые успешные совместители представляли США и ГДР

Мировой спорт уже давно привык к тому, что успешные спортсмены зачастую успешны и в других дисциплинах (хотя бывают и исключения, как, например, в случае с великим баскетболистом Майклом Джорданом, ничего не добившимся в бейсболе). В Америке за все время ее существования наиболее успешно совмещали плавание и водное поло. Началось еще с послевоенных Олимпиад и таких легендарных персонажей, как Джонни Вайсмюллер и Дьюк Каханомоку. В 80-е годы был пример Мэтта Бионди — 8-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира трижды становился чемпионом США по водному поло, в последний раз в 1987 году, накануне сеульской Олимпиады. А на Олимпиаде в Сиднее россияне добрались до финала, переиграв в четвертьфинале в огненном матче со счетом 11:10 сборную США, в составе которой выступал Брэдли Шумахер, двукратный олимпийский чемпион в плавании. Он дважды побеждал на предыдущей Олимпиаде в Атланте-1996, входя в состав эстафетных команд на 4 по 100 и 4 по 200 метров вольным стилем. Легендарная бегунья Марион Джонс пришла на легкоатлетическую дорожку после карьеры в баскетболе, куда она вернулась, когда отбывала дисквалификацию в легкой атлетике.

Легендой спорта Намибии является Руди ван Вуурен, который в 2003 году умудрился стартовать сразу на двух чемпионатах мира — по крикету и регби. Кстати, если в послеспортивной жизни олимпионик Кафельников запомнится только своими полускандальными интервью и стопроцентно скандальной дочерью Алисой, то ван Вуурен с супругой основали в Намибии заповедник, который является одновременно приютом для пострадавших животных и больницей для бушменов, и превратился в известный региональный туристический центр.



Криста Ротенбургер-Лудинг, наоборот, сменила беговые коньки на седло велосипеда. Фото Bundesarchiv, Bild 183-1988-0830-004 / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Что касается наиболее известных «совместительниц» из канувшей в лету Германской Демократической Республики, то тут нужно отметить трех легенд. Росвиту Краузе, ставшую призером Олимпиады-1968 в плавании, а затем Олимпиад 1976 и 1980 годов в гандболе… Самую легендарную конькобежку мира Карин Энке, ставшую трехкратной олимпийской чемпионкой, по одной победе на каждую из своих фамилий (помимо Энке — Буш и Каниа, полученных в замужествах по ходу спортивной карьеры). Закончила бегать в 26 лет, рано, но нужно вспомнить, что в детстве она занималась фигурным катанием, став призером чемпионата своей страны и девятой на чемпионате Европы. После окончания карьеры в спорте Энке в третий раз вышла замуж, став Карин Рихтер... Наконец, Криста Ротенбургер-Лудинг, наоборот, сменила беговые коньки на седло велосипеда, и к двум олимпийским победам на катке прибавила олимпийское «серебро» 1988 года в велоспорте. Все просто, велосипед является частью тренировочного процесса конькобежцев. К примеру, трехкратная олимпийская чемпионка из Чехии Мартина Сабликова дважды стартовала на чемпионатах мира по велоспорту, в 2012 году финишировав девятой.

Гандболом занималась не только пловчиха Краузе, но и французский чемпион Олимпиады в Рио пловец Флоран Манаду, который с сезона 2017 года попал в состав команды «Экс-де-Прованс». А у нас будущая олимпийская чемпионка Юлия Сафина пришла в гандбол в 26 лет, ранее отзанимавшись лыжным спортом и, еще более успешно, легкой атлетикой. Она даже претендовала на попадание в олимпийский состав Монреаля-1976, но спортивное счастье нашла в ручном мяче. Норвежский шахматист Симен Агдестейн совмещал занятия этим видом спорта с футболом, выступая за команду высшей лиги «Люн» и даже сыграв за сборную страны во времена ее расцвета. Правда, лучшим итогом его спортивной деятельности стала тренерская стезя, когда он работал с Магнусом Карлсеном.

Наконец, начав с фигурного катания, этим же видом спорта мы завершим перечисление наиболее звездных «совместителей». Турецкий футболист Ильхан Мансыз, бронзовый призер чемпионата мира 2002 года, последние годы спортивной карьеры провел... на льду, выступая в парном катании со словачкой Ольгой Бестендиговой. В хоккее было немало людей, ранее занимавшихся фигурным катанием, таких как Хелмут Балдерис, наш Эдуард Кудерметов, нынешний сборник Александр Барабанов, но Мансыз переплюнул их всех, учитывая, что это футболист (!), да еще из Турции (!!!).

Казанец Василий Мосин, бронзовый призер Олимпиады-2012 в дабл-трапе, успешно совмещает занятия стендовой стрельбой с работой хирурга. Фото shooting-russia.ru

А что же наши?

Известно, что казанец Василий Мосин, бронзовый призер Олимпиады-2012 в дабл-трапе, успешно совмещает занятия стендовой стрельбой с работой хирурга. Другой бронзовый призер Лондона-2012, только в ските — катарец Нассер Аль-Аттия — трижды побеждал на ралли-марафоне «Дакар».

В России есть целый вид спорта, созданный совместителями — это хоккей на траве. Первопроходцами в мужской его части были преимущественно игроки из хоккея с мячом, игравшие на траве целыми командами. Среди них были поволжские Горький, Куйбышев, Ульяновск, подмосковный Калининград (ныне Королев) и уральский Первоуральск, Архангельск и Новосибирск и дальневосточный Хабаровск. В итоге в хоккее на траве остались команды Алма-Аты, Свердловска, Ленинграда и столичные «Фили». Но самое удивительное произошло с женской сборной, когда в 1979 году завершился первый чемпионат СССР, в котором выступали представительницы различных видов спорта — от гимнастики до лыж, поскольку женского хоккея с мячом на тот момент просто не было. А в 1981 году наши сборницы стали третьими на полноценном чемпионате мира. Сейчас же «пыхтят» еще с уровня ДЮСШ, но даже в финальную часть Олимпиад или ЧМ неспособны отобраться…

Наиболее известный футболист среди «травяных» хоккеистов Араик Маргарян играл за дубль «Арарата» из Еревана в годы его расцвета. Потом получил травму в столкновении с Михаилом Аном, будущим лидером ташкентского «Пахтакора», погибшим в авиакатастрофе 1979 года. К счастью для Татарстана, судьба Маргаряна сложилась куда удачнее, он стал главным тренером ХК «Динамо-Казань».

Мужчины, кстати, продолжают совмещать, но на этот раз с мини-футболом. При этом в Казани так много бывших чемпионов страны по хоккею на траве, которые бегали за различные минифутбольные команды на чемпионате города, что мы назовем только двоих. Игрока сборной страны Ильфата Замалутдинова и экс-чемпиона Универсиады-2013 Александра Сюськина. Замалутдинов играл и даже забивал за зеленодольский ВТО, а Сюськин защищал цвета ОКБ «Союз». Кстати, и их «коллега» по хоккею на траве Сергей Уваров давно уже играет за «Маджун»… Вместе с бывшим гандболистом «КАИ-Зиланта» Русланом Феоктистовым и гендиром ФК «КАМАЗ» Айнуром Миннехановым.

Именно в его команде недавно сыграл официальный матч хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов. Фото ak-bars.ru

Именно в его команде недавно сыграл официальный матч хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов. Хотя «шайбистов» в футболе всегда хватало, мы упомянем только недавних звезд «Ак Барса» Алексея Морозова и Алексея Терещенко, которые летом отдыхали от любимой игры на футбольном поле.

Самый звездный боксер и кикбоксер Казани Вадим Токарев закончил школу СК им. Урицкого, причем в самом звездном выпуске советских времен, 1972 года рождения. Четыре чемпиона России по хоккею Эдуард Кудерметов, Халим Нигматуллин, Михаил Сарматин и Дмитрий Ячанов — и участник полуфинального боя за звание чемпиона мира по профи-боксу Токарев… Также в боксе пробовал свои силы бывший баскетболист УНИКСа Каспарс Камбала из Латвии, но это выглядело скорее шалостью, или попыткой «сбежать» хоть на время от невысокой, но очень ревнивой супруги-афроамериканки…

А вот самые звездные «совместители» Казани — это, конечно же, два Руслана. Воспитанник школы БК «УНИКС» Руслан Мухаметшин, который в итоге стал футболистом, четвертым бомбардиром РФПЛ сезона 2012/-13 (и лучшим голеадором среди россиян — 11 голов). А также Руслан Самитов, в прошлом легкоатлет, серебряный призер зимнего чемпионата Европы 2013 года, который спустя 5 лет стартовал на Олимпиаде, только уже будучи бобслеистом.

