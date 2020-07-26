Башкирская неделя: срок бывшему школьнику за вербовку в ИГ, хозяева улицы Ленина и «А был ли Тукай?»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе жара и лесные пожары в Башкирии наконец сменились дождями. Школьник из республики сдал профильный экзамен по математике, выполнив одно из заданий в виде текста песни. А вот выпускник из Межгорья был осужден за вербовку в террористическую организацию одноклассников — сам юноша утверждает, что это была шутка. Уфимский поэт Айдар Хусаинов вызвал бурю возмущения, предположив, что Габдулла Тукай не существовал в реальности. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Разные судьбы школьников

Прославился на всю страну школьник из Башкирии Ярослав Зарубин. Он выложил в Twitter сканы своего бланка ЕГЭ по профильной математике. Выяснилось, что вместо одного из заданий юноша приложил полный текст песни Бритни Спирс «Hold It Against Me».

Как и следовало ожидать, задание ему не зачли, однако в целом выпускник набрал 56 баллов (при минимуме в 27).

Я всем говорил, что, после результатов экзамена, приведу доказательства, что я действительно написал текст песни Бритни Спирс вместо 17-го задания по профильной математике... так вот#егэ2020 pic.twitter.com/BRcQkKSqNf — Yaroslav Zarubin (@YaroslavZarubin) July 22, 2020

На этой же неделе Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 18-летнего Богдана Колодяжнова из Межгорья виновным в участии в деятельности террористической организации и вербовке в нее. Он приговорен к 5,5 года колонии.

В 2019 году, когда Богдан учился в школе, он вступил в группу под названием Furat в социальной сети «ВКонтакте». Также он выслал приглашения в эту группу нескольким одноклассником. Оказалось, что это сообщество сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Юноша утверждает, что вступил в группу ради шутки и вышел из нее через четыре дня.

Хозяева улицы Ленина в Уфе-2

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила вторую часть исследования о том, кому принадлежит недвижимость на уфимской улице Ленина. Оказалось, что самым крупным объектом владеет Ринат Абдуллин. Его структурам принадлежат 2,5 тыс. кв. метров на Ленина, 56. Кадастровая стоимость этих площадей оценивается в 201 млн рублей.

«ПромТрансБанку» Ильдара Мухаметдинова достались 2,4 тысячи «квадратов» в здании на Ленина, 70.

В том же здании немалыми площадями владеет бизнесмен Наил Марданов. Его 1 200 кв. м оцениваются в 33,1 млн рублей.

McDonald’s на Ленина, 5 площадью 1 300 кв. м принадлежит московской «Региональной сети предприятий питания» (СПП) Кайрата Боранбаева. Казахстанский предприниматель является франчайзи сети фастфуда в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России.



Литератор полагает, что «проект Тукай», его биография и творчество должны были подготовить татар к революции и смене общественной парадигмы. Фото Олега Тихонова

«А был ли Тукай?»

Уфимский поэт и блогер Айдар Хусаинов вызвал бурю эмоций в среде татарской интеллигенции, предположив, что Габдулла Тукай не существовал в реальности. Он утверждает, что за автором «Туган тел», «Шурале» и «Не уйдем» на самом деле стоит группа литераторов, организованная поэтом Фатихом Амирханом.

В интервью «Реальному времени» Хусаинов объяснил, как он пришел к такому выводу. Литератор полагает, что «проект Тукай», его биография и творчество должны были подготовить татар к революции и смене общественной парадигмы.

«Пожалуйста, пусть ваши ученые откроют архивы и серьезно напишут. Это если интересно, конечно. А если нет, если фигура Тукая устарела и никому не интересна, то никто не будет об этом заботиться», — провокативно заявил уфимец.



Обыски в Госкомитете по предпринимательству

В пятницу, 24 июля, в башкирских телеграм-каналах появилась информация о проведении обысков в Госкомитете РБ по предпринимательству и подведомственном ему Агентстве по предпринимательству. Утверждалось, что следователи ищут следы операций по выводу и обналичиванию средств.

Руководитель АНО «Агентство РБ по предпринимательству» Ирек Гареев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» опроверг эту информацию и заявил, что агентство работает в штатном режиме.



Евсеев подчеркнул, что год назад «Уфе» прочили вылет из Премьер-лиги. Фото vk.com/ufafc

Итоги сезона «Уфы»

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев подвел итоги сезона для башкирского клуба. Он считает, что горожане выступили достойно — команда, напомним, заняла девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Евсеев подчеркнул, что год назад «Уфе» прочили вылет из Премьер-лиги. «Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего», — написал тренер.



«Муха» и «Союзмультфильм»

Комикс-студия «Муха» и концерн «Союзмультфильм» объявили о планах открыть в Уфе учебный центр мультипликации. Этот момент уже обсуждался с главой Башкирии Радием Хабировым.

Тем временем один из звездных художников студии Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, посвященную приходу Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края. Художник изобразил чиновника в шапочке для бани и с тазиком в руках перед дверью с табличкой «Взрослая жизнь».



Отдельно Саитова прославилась рассказом о судье, защищающейся от нее с помощью соли. Фото: vk.com/rami99

«Толерантность — это смерть, девочки»

Заигрывающая с башкирским национализмом общественница Рамиля Саитова вызвала очередной скандал своим роликом о «засилье армян» в Уфе. Она записала видео, подойдя к нескольким девушкам в парке. Узнав их национальность, несостоявшаяся кандидат в президенты Татарстана задала вопрос: «Откуда у нас столько армян появилось?».

На призыв быть толерантнее общественница ответила еще одним перлом: «Толерантность — это смерть, девочки!».

Бывшая бизнес-леди известна в Уфе как ярая противница строительства завода «Кроношпан» и активистка национальных организаций. Отдельно Саитова прославилась рассказом о судье, защищающейся от нее с помощью соли.



Борьба с коронавирусом

На неделе бригада республиканских медиков была отправлена в Кыргызстан. Именно там башкирские врачи продолжат борьбу с COVID-19. Тем временем Радий Хабиров повесил новую фотографию в социальных сетях — новый аватар башлыка оснащен маской. Можно предположить, что глава РБ перешел к информационной войне с вирусом.

На этом фоне тревожно прозвучали новости об очередях в республиканских моргах. Однако власти республики объяснили эти сообщения жаркой погодой. Режим работы был изменен из-за погоды и необходимости носить полную защиту, заявили в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Константин Толкачев заявил, что не против возвращения графы «национальность» в паспорта россиян, при условии, что это будет происходить на добровольной основе. Фото gorobzor.ru

Новый замминистра, национальность в паспорте и компенсация туристам

Бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов, который в последнее время руководил Республиканской клинической больницей, получил новую должность — он назначен заместителем министра здравоохранения Башкортостана. Чиновник будет курировать вопросы качества и безопасности медицинской деятельности.

Спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев заявил, что не против возвращения графы «национальность» в паспорта россиян (предложение депутата Госдумы Виталия Милонова), при условии, что это будет происходить на добровольной основе: «Пятая графа должна быть правом, а не обязанностью».

Башкортостан вошел в число регионов, где появится «туристический кэшбек». Предполагается, что власти будут выплачивать путешественникам компенсацию за покупку организованных туров в 44 регионах РФ. Напомним, программу разработали Ростуризм и Национальная система платежных карт, она должна стимулировать внутренний туризм в РФ. Предполагается, что акция будет действовать с 15 августа до конца года. При покупке туров стоимостью от 25 тысяч рублей путешественники смогут рассчитывать на кэшбек до 15 тысяч.